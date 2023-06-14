為何雪肌精會在中國暢銷 巴黎萊雅會在英國大賣？

編按： 操作聲音可以改變消費行為？過往的網路行銷偏重視覺設計，但隨著5G成熟、藍牙耳機熱賣，消費者更重視視覺以外的感官刺激，特別是「聲音」，因為這是人的五感中，唯一不能自動關掉的感官。視覺加音效加臺詞應如何搭配，才能強化顧客的購買需求。以下摘自新書《人氣網站幕後的感官操作：影片的某個聲音出現，你就從想跳過，變成把產品介紹看完？視覺、聽覺、臺詞怎麼整合？日本TBS電臺媒體研究機構所長幫你解析。》。

以國際的視角來看，思考命名時必須考量到視覺和聽覺的文化差異。根據不同的國家文化背景，有些國家的語言是視覺占優勢，有些則是聽覺。簡單來說，字母文化是以聲音為主，漢字文化以視覺為主，這取決於文字體系。

亞洲有些國家是漢字的文字體系，在這些國家銷售商品時，在視覺呈現上下功夫，消費者會更容易記住品牌名稱；對英語圈的消費者而言，與品牌形象相吻合的發音，才能幫助他們理解和記憶。

有研究顯示，中國消費者對字體等視覺要素較為敏感，而英國的消費者則是對播報員的聲音等聽覺要素較有明顯反應，這類差異，有許多研究實例可供參考。

日本的護膚品牌雪肌精就是一個。即使你無法理解「SEKKISEI」的發音，但在商店看到雪肌精的文字時，立刻會聯想到如雪一般的水嫩肌膚；法國的化妝品品牌巴黎萊雅，則是透過發音讓消費者記住品牌形象。巴黎萊雅的公司名稱源自創始人給染髮劑取的名字「Aureole」，Aureole 有光環的意思，這成功的讓西方人從光環聯想到光滑柔順的頭髮。

如上所述，有以聲音為主使人產生印象的文化，也有以視覺為主的文化，這種差異也影響著人們的生活方式。 在歐美國家，與聲音相關的媒體相當流行，但在日本和亞洲國家則以視覺媒體為中心。這或許可以解釋為什麼廣播在美國如此流行，但有聲書在日本卻不及歐美國家普及。

（本文摘自堀內進之介、吉岡直樹著《人氣網站幕後的感官操作：影片的某個聲音出現，你就從想跳過，變成把產品介紹看完？視覺、聽覺、臺詞怎麼整合？日本TBS電臺媒體研究機構所長幫你解析。》，大是文化提供）



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