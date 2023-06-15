難搞的人 你得看出他憑哪一點自負

編按：喬安娜．芭爾許曾任職麥肯錫顧問公司三十餘年，目前為該公司榮譽董事。她認為在哪工作，就在哪裡成長。工作的癥結必須解開，否則換頭路問題依舊重來。以下摘自新書《麥肯錫：在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。》。

即便是難搞的人物，也有值得欣賞的強項，

你要認真、嚴謹的把它們找出來。

卡雷博誕生在衣索比亞，襁褓時就來到美國。卡雷博的父親任職於聯合國，在他14歲時再度舉家遷徙，這次搬到義大利，卻令他非常不開心：

「那一年的聖誕節，爸媽送我回家去看朋友，等到再回到他們身邊時，我居然變得成熟了，明白父母這樣做是為了子女好，並告訴自己不要再鬧了。接下來，是我生命中最美好的四年，我學會從別人的角度看事情，那成為重要的人格特質，也就是設身處地的替別人著想。

「大二那年，我父親罹患癌症。他病得很重，我沒心思上課，後來因為不及格遭到退學。我搬回家幫助母親，每次想到自己成績不好，而父親又在這個時候過世，就感到備受打擊；我始終沒有擺脫那個負擔。」

卡雷博完成大學學業，又在一家公司上了幾年班，然後進了電影學校。沒想到他在電影這行所學到的，竟然在幾年之後派上用場。卡雷博之後進入一家金融機構，碰到一位很難搞的主管，還好先前的經驗讓他有所準備：

「我們在電影學校都是小組作業，輪流擔任每一個角色，每次別人的計畫進行到第二天，當事人都會邀請我擔任助理導演。我心想：別人以為我擁有某些技能，搞不好我真的有！ 我是小組裡唯一能和所有組員共事愉快的人，有時候擔任導演的學生，不知道自己在做什麼，我還能指引他，而且不讓他感覺被牽著鼻子走；我學會一種與人交流的方法，能夠減少摩擦。

「如今我就用上那種方法。我看過早期別人對我主管的回饋：我的前兩任同事都說她是非常難搞的主管。我不確定別人做了些什麼，不過我來這裡上班，心裡沒有定見，我敞開心胸、明白自己是個新人；我需要了解這裡的習慣，並不想去塑造它。所以我學得很快，不需要前輩經常在旁邊教導。

「我的主管非常重視底線和細節，所以我把焦點放在這些事情上面。我提正確的問題，不做無關緊要、不切實際的事。工作上她必須信任我，我也有能力提早完工，萬一出了什麼事，她會先假設我是無辜的，並給出緩衝空間，而我也擁有一些信譽當本錢。

「主管的許多工作性格其實都和我類似，我曉得何時該開口提問、何時插嘴、何時向她報告進度、何時保持工作獨立性。我還知道如何適時開個恰到好處的玩笑，以減緩緊張。我會修改問題的用詞，以配合她的解決方針。主管覺得與我共事很自在，我覺得我們相處得十分愉快。」

別人覺得難搞的頂頭上司，到了卡雷博眼裡，卻是位有才華的主管，她所提出的需求都是合理的。卡雷博的父親要是還在世，一定會以他為榮。

哪個主管沒有一點怪個性？

並非每個主管都是壞人，不過有一些人確實很難共事。話又說回來，就算是難搞的主管，也打不倒卡雷博，他擁有專家所謂的情緒智商（emotional intelligence）。卡雷博在新職位上安頓下來，沒有打擾任何人，他的互動關係很優雅，人人樂意幫助他學習與適應。

卡雷博不寄電子郵件，反而會選擇打電話或是親自拜訪。除了從「我表現得如何」這個問題的答案得到回饋，還能在與主管面對面談話時，從對方的肢體語言和面部表情中，找到寶貴的線索，當共事的對象性格有點古怪時，面對面溝通甚至更重要。

卡雷博的前兩任同事對這位主管敬而遠之，但卡雷博卻如此推崇她，他怎麼做到的？答案是他把焦點放在欣賞主管的強項上，他佩服對方比別人廣博的知識，恰好符合他想進一步了解新公司的渴望。卡雷博和主管都是行動派，這個共同點使他們對彼此感到更親近。 即便是難搞的人物，也有值得欣賞的強項，你要認真、嚴謹的把它們找出來。

（本文摘自喬安娜．芭爾許著《麥肯錫：在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。》，大是文化提供）

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