麥肯錫：對工作失去熱情 徘徊也是種選擇

編按：喬安娜．芭爾許曾任職麥肯錫顧問公司三十餘年，目前為該公司榮譽董事。她認為在哪工作，就在哪裡成長。工作的癥結必須解開，否則換頭路問題依舊重來。以下摘自新書《麥肯錫：在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。》。

有的人──爸媽、老師，或是最要好的朋友會給你忠告，要你走上正軌，然後就好好待著、不要離開。於是，你在高中拚命讀書、考上最好的大學、拿到最好的成績、爭取到最好的工作。然後，你辛苦工作並獲得升遷，每次一達到新的里程碑，就訂下一個目標。這條路當然很好，可是並非所有人都適用。

艾蕾克絲順著自己的好奇心，主修宗教，包括去千里達（Trinidad）跟隨一個真正的靈媒學習。畢業之後，艾蕾克絲找不到工作，於是開始當家教。很幸運的，那個學生的家長對她讚譽有加，決定給艾蕾克絲一個機會。他幫艾蕾克絲找到一份營業員的工作。

大好消息，是吧？可惜情況發展不如人意。幾個月後，艾蕾克絲開始害怕這份工作，但她依然沒有行動：

「我男朋友和爸媽都說我的情況有點怪，可是我不敢承認。證券經紀雖然能賺大錢，可是我討厭不安全感，這讓我每天都有那種感覺。我不曉得自己賺不賺得到足以果腹、租房子的錢，也非常害怕失敗。公司規定，如果兩年後依然還不起預支佣金，就必須辭職走人。當我亂槍打鳥式撥打推銷電話時，根本不曉得說話的對象是誰，每次我都很害怕，驚慌之餘只好趕緊掛上電話，整個人虛脫無力。我不想打那些推銷電話，這簡直沒完沒了。」

那一年艾蕾克絲瘦了27公斤，每天上班前都會吐一場，尤其以星期一最糟糕。即便如此，她依然沒有撤退，因為她害怕讓獨排眾議錄用她的主管失望。直到人力資源主管詢問艾蕾克絲，她才恍然大悟，原來公司早就有她想從事的工作──只不過是在別的部門。艾蕾克絲又花了幾個星期的時間，才鼓起勇氣申請調動，後來果真如願以償：

「我告訴主管自己要離職時，他對著我咆哮。我跑去洗手間大哭一場，那是我人生中最漫長的一年，離職後我睡了整整一個星期！ 接著直接進入水深火熱的新崗位，但現在我覺得自己的職位十分重要，是隸屬於一個團隊，不像過去那樣有不被需要和多餘的感覺，我不需要再假裝了，恐慌症也消失了。一個月後，我才不再害怕工作；三個月後，我開始熟悉這份工作；六個月之後，我才真正安頓下來。從此以後，我的世界又恢復成色彩繽紛的樣子。」

如今艾蕾克絲仍然在證券經紀業工作，不過換到另一家公司。她對新職務有了好奇心，打算去念企管碩士，以便探索自己的新興趣。

我們努力工作，除了獲得薪水，同時也累積技能與經驗。然而，如果缺乏內在動力，那麼，有朝一日我們發現自己欠缺一樣東西時，將會面臨殘酷的命運─那樣東西就是熱情。

沒有人想走一條死路，所以我們現在就該清醒，問一問自己。如果沒有熱情，人們就覺得若有所失。每天早上我們盯著鏡子思索：為什麼我痛恨這份工作？在心裡鞭笞自己，感到焦慮的同時還怕老闆知道，我們找藉口，工作過量、病得要死，還要擔心工作以外的事情。

有些跡象可以透露你的工作熱情正在流失：感覺無精打采、欠缺正面情緒、不是真正在乎自己在做什麼。簡單來說，你對這份工作不感興趣，不過這只是警示訊號，並非人格瑕疵。除非你找到自己的志向，否則工作熱情只是空談。志向會鞭策你、帶給你最深刻的成就感，使工作充滿意義。而這一章的故事能指引你正確的方向：

● 你要問哪些問題，以便找到自己的志向？這個過程不見得令人愉快或有樂趣，不過納薩尼爾靠著這趟探險，藉此發現真正想要從事的工作。

● 如果入錯行了，該怎麼辦？索菲體認到自己入錯行，她靠請教別人來指點迷津，找到自己需要的幫助。

● 你怎麼知道自己找到志向？有時候追尋志向需要開放的胸襟，這正是維克多面對的挑戰。

● 如果熱情與自身有關，與工作的關係不大，該怎麼辦？克莉絲汀決定要闖出一番成就，但是滿溢的熱情卻與她選擇的工作無關。

● 當自我質疑令你裹足不前時，如何將願景化為行動？凱薇塔一直知道自己有發明的天分，可是自我懷疑太深，以致無法真心投入。

我不清楚你的想法，可是我自己早就厭煩關於熱情的膚淺言論。說老實話，熱情並非工作的基本要求，假如你沒有強烈的衝勁也不打緊，只要對學習和成長有興趣，就算得上有努力的目標，這就夠了。

話又說回來，如果你急切的想要開始或重新開始追求志向，那就放手去做，追求本身也會創造正面能量；慢慢來，好好體會這項過程，不妨也藉此探索非營利組織、新創事業，還有工作以外的興趣。相信機緣、嘗試新的事物，直到出現令你重新煥發能量的東西為止。 值得高興的是：一旦你開始朝自己的志向前進，熱情將會自動找上門來。

（本文摘自喬安娜．芭爾許著《麥肯錫：在哪工作就在哪成長：目前的工作面臨挑戰或陷入瓶頸，該轉向還是堅持？從徘徊到篤定，你該這麼做。》，大是文化提供）

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