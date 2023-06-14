一生金錢無虞？投資之前要有的4個觀念

編按：理財的背後，代表的是人們想要追求平衡充實的渴望，包含能實踐人生的理想、工作上有成就感、家庭生活幸福，以及身心靈的健康等。想要這種富足與幸福快樂的人生，徒有想法不夠。透過周行一教授的「全人均衡系統」之核心 8 堂課，建立正確的一生理財規劃概念，全面升級陳舊的理財思維，大步跨入平衡充實的富足人生新境界。以下摘自新書《繼續前行，悲傷就不會是盡頭：面對失去，願意走進悲傷，就能走出傷痛》。

你也定聽說過，錢不見得萬能，但沒有錢是萬萬不能，沒有錢的日子是辛苦的。這種講法也是對的，但是如果相信財富愈多，感覺愈踏實，而因此汲汲營營於爭取財富，通常反而不會有平衡充實的人生。

因為錢很重要，金錢變成了焦慮來源。許多人檢視自己的工作，常會覺得靠所得致富困難，想於短期致富更難，因此轉於想靠投資理財迅速累積財富，但是多少人真的因為理財而致富呢？以下是你在投資理財之前，必須先知道的重要理財觀念。

觀念1：報酬率比獲利金額重要

如果你曾經買過股票，賺錢的股票可能已獲利了結，手上還留著一些套牢的股票，整體觀之，你知道自己有沒有賺到錢嗎？而且，許多投資人可能不知道，如果把投資結果換算成報酬率，就是獲利（包含價差與配息）除以本金，結果經常會比大盤（整體股市的報酬率）差。

報酬率（而非獲利金額）才是能代表投資績效的數字。如果你的買入成本是100元，現在的股價是108元，曾經拿到2元配息，報酬率是10%（〔108-100+2〕/100），是不錯的投資績效。如果有人說投資賺了100萬元，對很多人而言，這是個很好的獲利，但是如果你

知道他的成本是1億元，就知道報酬率只有1%，是個不好的投資績效。

如果另外一個投資人，投入1千萬元就賺了1百萬元，報酬率是10%，績效相對就好得多了。所以我們關心的應當是報酬率，而非金額。請記得，報酬率將決定你的財富累積速度。一般人投資指數型的基金，可以輕鬆地拿到整體市場（即俗稱的大盤，在台灣大家通常以證交所發行量加權指數代表整體市場）的報酬率，但是要超過大盤就很困難了。

觀念2：一般人的投資報酬率很難比大盤好

事實上，許多人因為投資而賠錢，更不用說賺錢了！其中不乏受過投資學專業訓練的人。有一次我在101大樓附近遇到一位以前教過的研究生匆匆忙忙從銀行出來，她告訴我是來補繳期貨交易保證金的，而且已經賠了不少錢。1980、90年代，台灣股市每日交易量動輒兩、三千億台幣，80-90％是散戶貢獻的。1990年股市崩盤後，散戶交易量漸漸減至六成，很多散戶不是放棄投資，就是交給法人（或稱為機構投資人，例如基金公司）管理。到了2020-2021年股市頻創新高，每日交易量動輒5、6千億，由於比較容易在股市賺錢，散戶交易量成長到七成五。股市多頭時散戶是英雄，空頭時多數是賠錢的，學術研究顯示，散戶交易愈頻繁績效愈差，而台灣散戶平均的報酬率是-3.8%，主要肇因於積極下單的行為，即使把錢交給基金投資，也經常申購在股市高點，贖回在低點，甚至把基金當成股票一樣操作。

為何投資人會在股市中栽跟斗呢？我經過多年的研究觀察，發現主要的原因是很多人擔心這一生是否會有足夠的錢可以用，因此想藉投資多累積財富，相信錢愈多，自己的安全感愈大。不論是否投資賠錢、賺的錢不多，或者曾經有不錯的獲利，心裡都不踏實，不知道將來是否能夠投資獲利，但還是覺得必須投資；然而卻又不知道正確的投資方法，只能人云亦云，或者因循苟且，繼續採用老方法。 如果因賠錢被嚇到了，而不敢再投資，把錢都放在存款中，這是很可惜的，所累積的錢比從股市可以獲得的長期回報少很多，大概每年少8%。現在定存的利率略高於1%，大概要72年，存款才會成長一倍，股市的報酬率如果是 10%，只要不到8年，投資就會翻倍，換句話說，現在放10萬元於定存中，72年以後才會變20萬元，放在股市裡投資，8年後就會增長到20萬元，而72年以後會變成5,120萬元。因此，太保守的投資人可能會犧牲很多報酬。

（本文摘自周行一著《一生金錢無虞平衡理財法》，天下文化提供）

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