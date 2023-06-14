如何面對悲傷？專家：6-8週後才是考驗的開始

編按：國際知名悲傷輔導與心理治療師肯尼斯J．多卡博士 ，他深耕悲傷心理諮商界數十年，提出諸多新的觀點，取代過去對於悲痛帶有批判性的想法。他認為「失去」給予人生最重要的任務，是我們必須好好面對失落，並學習在沒有對方的情況下繼續堅強活下去。如果我們願意接納悲傷，它就會給予我們力量，並讓我們在傷痛中成為更成熟的自己。以下摘自新書《繼續前行，悲傷就不會是盡頭：面對失去，願意走進悲傷，就能走出傷痛》。

應對悲傷包括兩個截然不同的過程。首先，我們必須面對並哀悼失去。其次，我們也必須學會在面臨這種失去時繼續過日子。我們可能必須學習新技能並且展開新的人生路程，現在人生已經不同。

成功的悲傷者會在哀傷和合宜應對之間游移，悲傷的感覺通常是時好時壞反覆來去。雪妮絲就是個典型的例子。在某次會談中，她曾很自豪之前自己解決了汽車故障的問題，而且現在也能判斷一些車子的基本問題，以及與修車廠議價。但是當她下週回來見我時，她說如果她丈夫還在世，她絕不必去處理這種問題。這種於悲傷中來回往返的狀況，其實是正常和健康的。只專注於過去，可能導致長期或永無止境的悲傷；若只專注於未來，則可能延遲或抑制悲傷。

一、六到八週後，才是考驗的開始

先前，我們提到悲傷就像雲霄飛車，充滿了高低起伏。你的旅程可能從貌似輕鬆開始，你會接到慰問者的卡片、電話和信件，但當這些支持逐漸隨著時間流逝而淡去時，你就得獨自面對失落和哀傷。

剛面對悲傷時，你可能會鼓勵自己要打起精神，恢復元氣，然而等過了一陣子，震驚、支持和忙碌逐漸遠離，你稍能喘息得空時，許多人就會感受到失落感排山倒海而來的強大威力。通常在失去的六到八週後，你會覺得比初期的情況更糟。這是正常的悲傷軌跡。

許多因素都會刺激記憶，包括味道、歌曲或相片，進而引發強烈的悲傷。讀到和你情況類似的失去故事，或是看到熟悉的車子或衣服等物品，又或是在分享與逝者相關的經驗時，都可能使你悲從中來。

二、觸景傷情的節日該如何過？

在悲傷之旅中，某些時候會很艱辛，例如在重要的日子，像是節日、生日、週年紀念，又或是第一次約會，或是求婚的日子。我們可能也會記起病情急轉直下的那天、逝者過世那天，以及喪禮那天。

這時，我們會很懊惱，當我們自認為心情已經平復時，結果一切又回到原點，甚至感覺更糟。畢竟，我們原以為自己已經好不容易熬過了這一年。

如何度過節日或紀念日，事先做好規劃是很重要的。但這並不表示你需要花很多時間來擬定節日大餐的菜單，或是準備精美的禮物或卡片，而是你需要計畫「如何度過節日」。

在充滿壓力的節日中，你很容易就把決定權交給那些關心你的好心人，例如不接受你拒絕他們的兄弟姊妹或親戚。結果，你發現自己被眾人的意見推著走，參加會令人精神緊繃、疲倦，或根本不符合你需求的活動。

要避免這種情況，你首先要做的就是做出選擇。仔細想想，你真正想做的事情是什麼？

有哪些事你一定得做？哪些事情其實不需要做，或至少今年可以不用做？將這些事情按優先順序處理。比如，你可能會決定，今年你不會寄卡片，或是主辦大型晚宴。

對於你決定去做的事，就要找到完成它們的最佳方法。比方說，如果你決定送禮物，就要考慮具體可行的做法，像是在網路上或透過郵購型錄購物，或是和朋友一起去採購。

還有最重要的是：你想要和誰共度假期？感到悲傷時，誰能陪在你身邊？誰能容忍和了解你可能不是他們平常看到的樣子？

有時候，面臨這些抉擇時最好的方式就是不做選擇，保留開放的機動性，因為節日可能很難捱而且無法預料。像是安就事先決定，在先生忌日那天早上，她會和已故丈夫的家人共度一段時間，但當天還要做什麼，屆時再視狀況而定。你也可以保留一些彈性和自由，像是大衛就決定自己開車，這樣他才能夠在想離開時就離開，而不用得等搭別人的便車才能一起走。

一旦你做出選擇(choice)，就對他人表明(communicate)自己的決定，同時也聽取他人的意見，這樣做可以使你的節日計畫增加第三個C，亦即妥協(compromise)。例如伊莎貝拉在母親過世後的第一個母親節，無心過節，但她了解，她的孩子和孫子需要向她表達心意，在他們的外婆過世後尤其如此。

儀式有時或許幫得上忙。我小時候，我們過母親節和父親節時有一些慣例，其中一項是由我父母在他們的父母墳上放一束花。之後，我們會辦個家族聚會頌揚父母，這是一種可以協助我們處理失去的有效方式：一方面回顧我們失去了什麼，一方面也展望現在和未來。

過節日沒有所謂的正確方法，雖然對某些人而言，節日很難過又充滿壓力，但有些人也可能會藉由能轉移注意力的事物，在繁忙的活動中找到慰藉。像是與家人團聚可以化解孤獨，分享回憶和懷舊也能撫慰人心。我母親說，在我父親過世後的第一個耶誕節，她發現與家人分享我父親的故事，使她覺得跟他更親近，並確信她的孩子和孫子們一定會記得他，這點令她「出乎意料地感到欣慰」。

三、學習展開新生活

對許多人而言，悲傷之旅是終身的歷程，我們一生中都將與失去共存。但這並不表示，我們會永遠生活在痛苦的狀態；相反地，我們會學會接納失落感，將之融入我們的餘生中，失去的痛苦也會逐漸減輕。

對某些人而言，那可能發生在頭一年；有些人則是第二年可能和第一年一樣難熬，但在一段時間後，可以重回生活常軌，有時甚至可以過得更好。有時，在人生中的不同時間點，甚至在一天中的不同時刻，當你回憶逝者時，仍會感受到強烈的悲傷。

悲傷治療師、作家和凱瑟琳．桑德斯(Catherine Sanders)博士的悲傷過程就是如此。

對喪子的她而言，初期過得非常痛苦。在稍後的階段，痛苦仍在，但是程度減弱了。又過了一陣子，失親者或許能在工作和家庭上扮演好自己的角色，只是一開始會覺得自己只是裝裝樣子，內心並沒有感受到任何真正的喜樂或歡愉。

許多和桑德斯面談的喪親者談到轉捩點，他們說是因為了解到自己長期生活在哀傷中，對逝者既沒有幫助，也不是有用的遺緒。就如同一位母親所說的：「我要學會該如何繼續活下去。」

悲傷的強烈痛苦不會永遠存在，但悲傷也不是你能忘懷的事情，它是一個過程，之後將會成為饒富意義的新生活的一部分。

（本文摘自肯尼斯J．多卡著《繼續前行，悲傷就不會是盡頭：面對失去，願意走進悲傷，就能走出傷痛》，時報出版提供）

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