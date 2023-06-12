富者對待金錢的態度 不會小看金錢

編按：富者們儘管個性各異，卻都有著共通的態度與原則。富者其實一點也不特別，只是懂得從挫敗中學習，學習應對人性與社會的現實。本文摘自新書《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》。

「金錢是力量、自由、緩衝、萬惡的根源。同時，也是最大的幸福。」

──卡爾．桑德堡 Carl Sandburg（詩人）

富者們擁有共同的金錢觀與價值觀，讓我們透過這一章，好好學習他們的態度吧。富者的三大條件（時間、人際、金錢）中，金錢是最直接的一環。

本章將探討富者怎麼看待金錢、如何累積財富，希望讀者能藉此學會正確的金錢觀與理財態度。

不要抱持偽善的金錢觀

很多人夢想成為富者，夢想過著游刃有餘的財富自由人生。但實際上，想要成為富者的人，腦海中只想著怎麼花錢。

他們完全不把最必要的致富方法與過程放在眼裡，只顧著想像自己「成為富者的話」該怎麼花錢。幻想自己成為富者後，要搭郵輪旅遊、玩遍歐洲、購買名牌、買進口車、買豪宅等。

這些全是什麼？

全是怎麼花錢的幻想。

明明說想賺錢，卻成天想著怎麼花錢。俗話說：「心想事成。」滿腦子都在想花錢的事，有可能賺到錢嗎？

態度決定行動。就算不能馬上搭郵輪旅遊，你也會去坐漢江遊覽船；不能玩遍歐洲，你也會先計畫東南亞旅遊。一心想要花錢的態度，終將造成不必要的消費。

反之，富者一整天都在想什麼呢？

樹立明確的目標，思考著如何賺錢。

該如何賺到一千萬韓元？該如何讓生意變得更好？該如何買下之前看中的小公寓？

決定方向後，速度就不成問題。倘若目標明確，就算需要耗費一段時間，他們終究會設法實現它。

富者與貧者的差異就在於看待金錢的態度。對富者來說，無論金額多寡，錢就是錢。但在貧者偽善的金錢觀裡，只有大錢才算得上是錢，一億韓元是錢，一萬韓元不是錢。

目標是到達十樓，卻連一樓都不想走，到得了十樓嗎？

不把一萬韓元當成錢的人，可以存到一億韓元嗎？

連十萬韓元也靠自己賺的人，才有機會賺到一億韓元。

無論金額多寡，錢就是錢。貧者覺得計較小錢很沒面子，所以買東西時絕不殺價。你說他們買二手貨的時候很會殺價？那到百貨公司買東西的時候呢？買車或房子的時候呢？繳納手續費的時候？全都是偽善。當他們覺得金額不大，或者這筆錢跟炫富有關的時候，殺價就會令他們感到丟臉。

買二手貨時殺價，是因為在別人不要的東西上花錢感到心疼，才會要求對方壓低價格。可是，如果在百貨公司裡也殺價，買好幾億的高價商品也殺價，對他們來說實在有損顏面，這就是所謂的偽善。

富者們不會隱藏自己喜歡錢財的事實，想盡辦法賺更多的錢。但貧者們覺得公開談論金錢很庸俗，只會偷偷尋找賭博、彩券、比特幣等可以賺大錢的方法。

明明自己連十萬韓元也賺不到，卻說自己不屑賺十萬韓元，這種態度就是偽善的金錢觀。

想要賺一億韓元，必須先懂得如何賺十萬韓元。

富者們的金錢觀一點也不偽善，所以時常被人誤會很小氣、吝嗇。

這是因為對他們來說，錢就是錢，無論多寡。

以比率的概念計算金錢

富者和貧者對金錢的態度與理解有著明顯的差異。富者以比率的概念計算金錢，貧者以絕對數值計算金錢。

同樣是賺了一千萬韓元，富者會計算自己花費多少成本賺到這筆錢，但貧者眼中只有一千萬這個數字。

如此不同的金錢觀，造成截然不同的結果。

比方說，某個人賺了一百萬韓元，富者關心的是，他投資了什麼才賺到一百萬；但貧者只看到一百萬這個數字，覺得是筆小錢，對此不屑一顧。把一百萬韓元當成小錢的思維，無法帶來有建設性的想法。

打個比方來解釋這個原理吧。

整形手術後，醫生不只看整形的結果，甚至更著重於整形前與整形的過程。然而，消費者會怎麼做？他們只注重整形前後的絕對結果，不看過程。

醫生和消費者，誰是賺錢的人？當然是醫生，消費者是花錢的人。

金錢觀念也一樣。以比率的概念計算金錢的習慣，讓你得以從有建設性的角度審視原因與過程。

與此相反，以絕對數值計算金錢的習慣，只會造成不必要的消費。因為當你賺到一百萬韓元時，並不會思考其中付出多少代價，或者檢視賺進這筆錢的方法，只知計較這筆錢是多是少。這種思考模式無法看到金錢真正的價值，很容易造成浪費。

假設你每天工作八小時，月薪兩百萬韓元，如果每個月存下八十萬韓元，一年後就可以存一千萬韓元。接著，你再把這一千萬拿去投資，獲得了一○％的收益，也就是一百萬韓元。

對你來說，這一百萬韓元的價值將不僅止於這個數字，它是你辛辛苦苦存下的一千萬韓元創造的收益，這麼貴重的一百萬能夠隨便浪費嗎？

因為你知道賺到這筆錢必須經歷怎樣的過程、付出多少的努力，所以不會輕易浪費，還會把它用在能夠創造更高價值的地方。

這點在投資的時候，將表現得更明顯。富者以比率的概念計算金錢，早就明白不可能一夜暴富。

然而，以絕對數值計算金錢，只計較數字多寡的人，老是想著一夜暴富。進行不動產投資時，一聽到能賺錢，便立即投資，完全不顧風險高低和資金多寡，簡直是飛蛾撲火。到頭來，因為貪心套在高點，損失慘重的多半是貧者。

股市也一樣。投資概念股、衍生商品，或是進行當沖的人，後來多數成為了貧者。因為他們不曾考慮自己投資了多少錢、花了多少時間，所以看不到其中的風險。

如果有人說自己賺了一百萬韓元，請不要把它視為單純的一百萬，小看這筆錢。試著觀察其中需要付出多少成本、收益率是多少百分比、花了多少時間等等，多關心獲得這筆錢的過程吧。

這個小小的思考習慣將教你何為賺錢之道。

不為他人消費

近來，大眾對於自尊愈來愈關注。簡單來說，自尊是對自我的評價。

富者們通常都是高自尊。

為什麼呢？

富者們在取得成功的過程中，已經獲得相應報酬，所以擁有自信。

然而，尚未取得成功的人對自己缺乏信心，自尊往往偏低。再加上現代社會的人們透過社群媒體便能輕易與他人進行比較，更容易喪失自尊。

與他人比較時，若以對方的標準來評價自己，絕對無法得到高評價。

與他人比較是人類的本能。反過來說，人類透過比較，尋求自我發展。但進行比較前，必須先學會承認事實。就像酒精中毒者首要任務是承認自己成癮一樣，你必須先承認自己的不足，再與他人比較，才能藉此獲得成長。

韓國是朝鮮族組成的國家，鑒於民族特性，比起其他國家更重視公平性。因此，韓國人容易受到比較心態的影響，不輕易承認別人的優點，尤其是人生中連一點小成就都不曾有過的人更是如此。

他們覺得別人活得光鮮亮麗，只有自己遭受不公平的待遇，從而造成低自尊。

當低自尊遇上心理防衛機制時，人就會開始拚命用金錢堆砌外表。

有些人為了別人的眼光，特意花大錢包裝自己。如果別人在社群媒體上炫耀自己吃了一萬元的大餐，他們就會花十萬元吃一頓飯，表現出更優越的樣子，以求自我撫慰。

這類的比較沒有盡頭，假如別人上傳十萬元大餐的照片，你就要吃二十萬元。

假如別人上傳平價精品包的照片，你就要買名牌包；別人上傳名牌包的照片，你就要買限量版名牌包。

不斷為他人消費的行為，對自己毫無助益。這種態度只會把自己推向貧窮，絕對不會讓你變得富有。

嚮往藝人的世界，效仿藝人的行為，也是同樣的脈絡。替藝人操心、模仿藝人的華麗打扮，為他人消費的人都不能成為富者，那不過是降低自己的身價來提高藝人的身價罷了。

富者們也不是從一開始就事事順利。不斷累積小成功，終究能成就大成功。只要從頭開始，將它們一一實現就行了。

成功沒有什麼大不了，即便是件小事，自始至終完成它，便算是一種成功。

完成某件事的成就感能夠提高自尊。比如說，你可以試著讀完一本書，就算讀到一半覺得無趣，也要耐心看完。

記錄每天要做的事，然後畫掉每一件完成的事。

不要小看這些小成功，完成小事的過程將增加你的自信心。持之以恆，便能提高你的自尊。

這種態度終將讓你把焦點放在自己身上，停止與他人比較，不再為他人消費。

誰會買名牌？沒錢的人。他們害怕別人無視自己，故意在別人面前裝得很有錢。

有那種消費傾向，絕對成不了富者。

因為無論你再有錢，總會出現更厲害的比較對象。

（本文摘自J won著《富者的態度：關於工作、投資、關係、金錢的正確心態》，先覺出版提供）

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