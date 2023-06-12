台幣定存選哪家？達人：無風險投資這樣選

編按：股市達人超馬芭樂（王仲麟）靠存股、基金、ETF等多種交易工具，在38歲時創造上億身價退休，他以形象化、生活化的舉例，破解主流理財工具的投資迷思。本文摘自新書《高穩定，超獲利：超馬芭樂帶你一舉攻破定存、個股、ETF、基金》。

在正式分享股票與ETF之存股投資與波段操作，以及股票型與債券型基金之單筆投資與定期定額之前，我想先以「無風險投資」來當開場白。請問：「如果明天你打算去存一筆一年期固定利率的定存，你會選擇哪家銀行存錢？」你的選擇方式會是以下哪一點？

一、方便：為了往返快速、辦事方便，所以選擇距離居住地比較近，或者就在工作上班地點，過個路口就到的那家銀行。

二、 安全：基於投資風險與本金安全的考量，以及年邁父母長久以來的諄諄教誨、耳提面命，所以選擇傳統老字號的銀行，尤其是郵局跟台灣銀行。

三、服務：希望去銀行辦事時能得到較優質的服務與親切的對待，所以選擇服務口碑眾人傳頌，甚至得到服務品質獎的那家銀行。

四、禮物：為了逢年過節有機會得到應景月掛曆、實用筆記本以及精美小禮物，所以選擇大方送客戶禮物的那家銀行。

五、顏值：希望去銀行辦事時賞心悅目、心情愉悅，所以選擇櫃員顏值比較美麗、非常帥，或者銀行制服漂亮好看的那家銀行。

六、其他。

這麼多年來，當我詢問親朋好友與同學同事這個問題時，他們的答案大多是方便跟安全，少數人（尤其已婚男性）真的會選顏值，不過還真的很少人會跟我一樣選其他。朋友通常會很錯愕，但是我其實更加不解。無論是基於政府政策保護，還是過往實際經驗，台灣的銀行（台灣各家公民營銀行與信用合作社）或有可能被合併、兼併、購併，但絕對沒有關門倒閉導致存款因而歸零的風險。何況台灣還有存款保險機制，無論新台幣還是外幣，都有夠安全的保障，所以我才會把銀行定存當作無風險投資，道理便是在此。

也因此，我從未煩惱過存款的那家銀行會不會莫名消失，更不會擔心存在銀行的錢會突然不見。（國外就未必然，根據CNN於2013年5月所做的統計資料，2008年美國有25家銀行倒閉［雷曼兄弟引發金融海嘯〕，2009年更有多達140家銀行倒閉［金融海嘯的餘威尚存〕，2018年至2012年這五年，總計美國有465家銀行倒閉［金融海嘯餘韻加上歐債危機〕。近三年新冠疫情席捲全球，在報章媒體看到又有某國家的某銀行宣布倒閉，也非新鮮事。）既然如此，當你打算存一筆一年期固定利率的定存，在本金確定無虞、真的安全的前提下，追求較高定存利率的（六、其他），不應該本就該是最優先，甚至是唯一的選項嗎？

放心，我沒有、也沒打算要遊說你（我父親的定存當時也只存郵局跟台灣銀行……），只是要跟大家先釐清一些觀念。接下來進入真正重要的第二個問題：「如果你願意在本金確定無虞、真的安全的前提，去追求較高的定存利率，那麼，你是否清楚知道目前台灣哪家銀行，一年期固定利率的定存利率最高？」相信知道的朋友不算太多，其實也不用一家家去查問，現今網路發達，只要點進「銀行利率查詢利率比較表TaiwanRate」網站，就可以查到以不同方式定存的最新評比結果（固定利率、機動利率、不同額度）。

例如300萬元以下的一年期固定利率定存，寫書當下的查詢結果是中華開發工業銀行，以1.350％最優。至於一般人很喜歡存的郵局是多少？郵局的一年期固定利率定存是不到1％的0.770％。那更多人喜歡的台灣銀行呢？台灣銀行的一年期固定利率定存不但不到1%，比郵局還低只有0.755％，更與中華開發工業銀行的1.350％相差將近一倍。這就是我萬分不解之處。

即使2022年出現FED暴力升息，引發全球競相升息的狀況，台灣各家銀行的新台幣定存利率依然低得讓人不忍卒睹、無言以對（台灣各家銀行的美元定存利率早已超過2.50％）。既然要存，在本金確定無虞、真的安全的前提之下，不是理所當然、天經地義地選擇定存利率較高者嗎？又怎麼會捨棄中華開發工業銀行，而選擇郵局甚至台灣銀行呢？

若以300萬元本金計算，存在中華開發工業銀行，一年期固定利率的定存利息是40,500元（3,000,00 x 1.35%），而存在郵局的一年期定存利息只有23,100元（3,000,00 x 0.77%），兩者差了17,400元。更別說存在台灣銀行的一年期定存利息只有22,650元（3,000,00 x 0.755%），與中華開發工業銀行的差距高達17,850元。我知道無論是17,400元還是17,850元，金額並不算特別大，還不夠買支新手機，但這些錢不都是我們應該、本該、真該享有的無風險利潤嗎？「芭樂大，我家附近沒有中華開發工業銀行怎麼辦？中華開發工業銀行轉型後好像不是誰都能存耶，怎麼辦？」一年期定存固定利率比郵局跟台灣銀行高者，有將近30家銀行，要外資有星展銀行，要本土有京城銀行，要大牌子的有富邦銀行，要小而美的有聯邦銀行，只有你不要，沒有找不到的！

（本文摘自超馬芭樂（王仲麟）著《高穩定，超獲利：超馬芭樂帶你一舉攻破定存、個股、ETF、基金》，方智出版提供）

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