與壓力和平共處 把情緒當成小孩子　

編按：本書作者伊藤繪美擁有日本臨床心理師、公認心理師的資格，以30年的諮商經驗，她將告訴你100個與壓力和平共處的自救提案，用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧！以下摘自新書《自我照顧百寶箱：100個與壓力和平共處的自救提案——用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧》。

有時，當強烈的情緒襲來，我們幾乎會陷入恐慌，想要放聲尖叫。此時，這些情緒是否就像從天而降的災難，或是體內即將爆發的火山吧？

將情緒想成「從天而降的災難」和「爆發的火山」感覺很可怕吧？然而，情緒其實並沒有那麼嚇人，反而是一種重要的現象，告訴我們此刻自己內心的狀態。因此，別把情緒想成「從天而降的災難」和「爆發的火山」，而是將它們當成「自己體內（建議可以想像在肚子附近）的小孩」，無論出現什麼樣的感覺和情緒，用「啊，肚子裡的小孩（也可以幫它們取名叫「○○寶寶」）笑得很開心呢」、「啊，肚子裡的○○寶寶好像有點生氣，怎麼了啊？」、「啊，肚子裡的○○寶寶看起來很傷心，發生什麼事了？」、「啊，肚子裡的○○寶寶感覺很寂寞，還好吧？」這種感覺，意識肚子裡小孩的各種情緒，接納它們。

（本文摘自伊藤繪美著《自我照顧百寶箱：100個與壓力和平共處的自救提案——用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧》，遠流出版提供）

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