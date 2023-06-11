正念很簡單 跟我一起做葡萄乾練習

編按：本書作者伊藤繪美擁有日本臨床心理師、公認心理師的資格，以30年的諮商經驗，她將告訴你100個與壓力和平共處的自救提案，用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧！以下摘自新書《自我照顧百寶箱：100個與壓力和平共處的自救提案——用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧》。

有個很有名的正念練習叫做「葡萄乾練習」。拿一顆葡萄乾，全神貫注地凝視它（視覺），嗅聞它的氣味（嗅覺）。捏住葡萄乾，摩挲撥弄（觸覺），放入口中，用舌頭和牙齒輕觸（觸覺、味覺），感受嘴裡分泌出口水，咬下葡萄乾，感受葡萄乾的酸甜滋味（味覺）。一邊咀嚼，一邊留心葡萄乾沁入鼻間的氣味（嗅覺），以舌頭探索葡萄乾咬碎後的味道和形狀（味覺、觸覺），吞下變成碎末的葡萄乾，用喉嚨體會吞嚥的感覺（味覺、觸覺）。吞下葡萄乾後，鼻間的氣味會產生變化，再次感受那股氣味（嗅覺）。當完整吞嚥後，品味葡萄乾在口中留下的餘韻（味覺、嗅覺）⋯⋯像這樣，運用五感鄭重並仔細地品嚐一顆葡萄乾，就是「正念飲食」。正念飲食也可以運用在其他食物或飲料上，只吃一口就可以，請以每天食用或飲用的某種食物（飯糰、麵包、味噌湯、水果、巧克力、糖果、咖啡、茶、水、葡萄酒等等）為對象，嘗試練習正念吧。

（本文摘自伊藤繪美著《自我照顧百寶箱：100個與壓力和平共處的自救提案——用最簡單的方式，實現最有效的自我照顧》，遠流出版提供）

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