我的退休積蓄足夠支應餘生嗎？傳說中麥肯錫內部最熱門資料公開

在人生規畫的另一端我們也面臨不確定性。過去，退休積蓄通常只需支應10至15年；現在因為提早退休和壽命延長，退休所得往往必須支應25年至35年。許多退休者現在面臨疑問：「我的退休積蓄夠支應餘生嗎？」，答案取決於你目前在壽命跑道上的何處？你能產生的所得池以及你的風險偏好，參見圖8-6。

伴隨著壽命增長以及傳統積蓄的報酬率依舊不高，愈來愈多人有退休積蓄不足以支應餘生的風險。接近退休者的心裡有下列疑問：

．我該為這不確定性做準備嗎？

．有沒有現在可以採取的降低風險行動？

．有沒有可以延遲至更後面才做出的決策？

．我需要在理財規畫師或會計師之外，需求更多的諮詢嗎？

我們承認，這不是你想天天應付的問題，但有個方法可以簡單而且全面地處理它。這需要估計壽命跑道調整偏誤，檢視對投資策略的風險偏好。

首先用一個基本計算來解決此問題。為了評估你是否面臨風險，你可以計算退休積蓄及能支應多久（用退休後的目標年所得來衡量退休積蓄能撐多少年），與目前的年齡相比，你可以預期自己有多長的壽命。這計算相當簡單，就是把〔退休積蓄除以（你的退休後目標年所得減去支出）〕，再經過確定給付制退休金的調整就是你的退休跑道年數。

這個捷思法是了解目前狀況一個好的開始，但無法提供完整答案，為什麼？因為不是所有人都能達到平均預期壽命，而且個人的風險容忍度不同。此外，你的積蓄可被投資於各種報酬率不同的資產，這將造成或多或少的波動。因此需要捷思法之外的進一步分析來考量這些因素。