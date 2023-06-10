我們該打專利官司嗎？用麥肯錫思考法拆解問題

編按：全球最佳管理顧問公司麥肯錫的兩位資深合夥人發展出一套系統性的七步驟解決問題法，從釐清問題開始，再到擬定策略及落實執行，並以視覺化圖表來呈現，以助於理解與溝通。本書提供問題解決能力的系統化思考，全方位解決生活中所有複雜挑戰。以下摘自新書《麥肯錫最強問題解決法：傳說中麥肯錫內部最熱門資料大公開，7步驟解決人生所有難題》。

詢問企業人士：「我們該打官司嗎？」，通常得到的答覆是：「不要」，打官司涉及結果的不確定性、冗長的纏訟期以及高成本。但是，有時候打官司是有道理的，賽局理論思維是一個幫助做出此決定的實用框架。我們來看看澳洲聯邦科學與工業研究組織（以下簡稱CSIRO）對抗包括微軟、英特爾、戴爾、惠普在內的舉世最大科技公司以捍衛WiFi專利的例子。這故事歷經超過10年，各方起先採取消極行動，後來的行動愈來愈積極好鬥，策略最終的結果是CSIRO獲得4億美元賠償金，用來資助有利於澳洲國家利益的更多研究。

CSIRO認為WiFi技術很有價值，它的專利受到侵害，有權要求獲得合理的使用費。另一方面，使用此技術的科技業巨人公司認為，基於許多理由，此技術的移轉價格應該為零，這些理由包括CSIRO是一個公帑資助的研究機構。CSIRO對美國政府的簡報這麼說：「CSIRO嘗試授權此產品，2003年及2004年時，它發現了侵害其專利的產品，發函給28家公司，請求它們討論取得CSIRO授權的條款，那些公司不接受CSIRO的提議。」

CSIRO必須決定要不要打官司，它面對的是電腦及網路領域的巨人公司，財力雄厚、專利權官司經驗豐富。除了訴訟成本和有利結果的不確定性，CSIRO還面臨被這些科技公司反訴的潛在成本。另一方面，若不捍衛專利，未來可能在美國的授權交易開一先例。

CSIRO最終決定打官司，決策過程如下：當時的CSIRO事業發展與商業化事務主管梅赫達．巴蓋（Mehrdad Baghai，本書作者查爾斯和羅伯的前同事）這麼說：「回到一開始，首先必須確信我們可以打官司索賠，公司花了約100萬美元取得專家的初步建議。接著了解，若勝訴的話，預期可以獲得多少賠償金，我覺得至少是1億美元，有可能超過10億美元，但必須投入1,000萬美元的初始訴訟費。粗略計算，我們需要10%的勝訴機率，這機率容易可得。我也覺得，萬一訴訟成本膨脹得太過頭，我們有一個備胎方案，也可說是一個放棄方案，把全部或部分的索賠賣給一個擅長智慧財產權訴訟的團體。」在決定打官司後，他們開始使用賽局理論思維打贏此戰，過程如下：

在事業競爭策略中，分割線通常是「在何處及如何競爭」。策略常被描述成對比競爭者的市場區隔選擇，以及在成本或價值上競爭。CSIRO對WiFi專利的捍衛戰如何歷時演變，採取一系列行動來更加了解對手的意圖，再決定採取什麼行動，把勝訴機會提升至最高。

CSIRO的對抗策略從起初不成功的消極方法（寫信請求對方主動取得專利技術授權），到後來的控告科技業巨人公司。更戲劇性的是CSIRO選擇「在何處競爭」的策略，決定一開始該瞄準哪些對手（參見圖6-11）。它選擇首先控告中小型網路公司巴比祿科技公司（Buffalo Technology）專利侵權，這被稱為是一樁測試案。巴比祿不是美國的科技業巨人，它是一家日本公司，在美國專利官司方面缺乏經驗，而且在當時，該公司幾乎完全倚賴正在快速過渡至WiFi的網路技術。

CSIRO的顧問檢視美國的專利訴訟記錄，評估勝訴的可能性，他們注意到，專利持有人在德州東區聯邦法庭的勝訴率較高，訴訟審理也遠比其他法院快。1995年至2014年期間（這段期間包含這樁WiFi專利侵權索賠案），原告在德州東區聯邦法庭的勝訴率為55%，高於總體平均勝訴率33%。他們也注意到，專利侵權訴訟案審理採陪審團制之下的原告勝訴率高於無陪審團制；2005年至2009年期間，這兩者的原告勝訴率分別為77%及58%。

圖6-11 大衛對抗巨人歌利亞，WiFi專利侵權

CSIRO對巴比祿科技公司提出控告後，包括英特爾、惠普、微軟及戴爾在內的其他侵權者反訴，CSIRO必須決定對此挑釁行動做出什麼反應。翌年CSIRO做出反應，在侵權名單上加入另外8家公司。很快地，CSIRO在陪審團庭審上面對14家公司，對峙持續，惠普首先與CSIRO和解，另外13家公司跟進，和解金$2.05億美元。CSIRO於2009年向AT&T、威訊通訊（Verizon）及T Mobile提起的訴訟在2012年庭審之前以2.2億美元達成雙方和解，此時離專利權過期只剩下一年！ 打官司的決策需要使用考量對手將做出怎樣反應的解決問題方法，在此案例中CSIRO聰明地挑選一個薄弱的對手，挑選一個對專利持有人有利的法庭，展示捍衛專利權的行動，接著，它選擇從一個更強硬的地位來對抗更強大的對手。此外，CSIRO一開始已經決定，他們負擔得起損失1,000萬美元來打這場訴訟戰。

（本文摘自 查爾斯．康恩、羅伯．麥連恩著《麥肯錫最強問題解決法：傳說中麥肯錫內部最熱門資料大公開，7步驟解決人生所有難題》，商業周刊提供）

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