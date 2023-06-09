社群小編看過來！聰明簡潔貼文這樣做
編按：2017年，美國新聞界老將吉姆．范德海、麥克．艾倫與羅伊．史瓦茲成立Axios 新聞平台，他們發展出一套新的寫作模式，立志用「少即是多」的精神停止浪費大眾時間，解救讀者脫離文字苦海。這樣的寫作型態讓Axios在美國一夕爆紅，並在新聞界、商業界、政治界引領風潮。本書總結這套溝通方法，教你抓住溝通要訣，運用文字、表情符號、排版技巧，讓你的文字成為讀者眼中唯一的焦點。以下摘自新書《聰明簡潔的溝通：200 字寫重點，26 秒贏得注意力》。
要領與訣竅
- 了解你的受眾。
‧推特喜歡事實、數據、熱門引述以及突發新聞，而且愈緊急愈好。
‧IG正在改變。過去，IG上充斥著篩選後的漂亮照片，現在卻有愈來愈多人從IG獲取新聞與資訊。吸睛的影像配上簡短有力的文字是贏家方程式。由於IG通常不讓你連結外部貼文，你被迫得要精簡你的資訊。
‧如果說推特強調動態、IG標榜酷炫，那麼臉書就是追求熱度。
想法或消息說得巧妙就會得到注意，如果無趣，就會淹沒在一波波新動態裡消失無蹤。
- 注意圖像。
用畫面清爽、簡單、吸睛的圖像吸引讀者。推特、臉書、IG都是視覺平台，雖然推特比較不強調視覺，不過沒有美術元素的文字到哪裡都是輸家。
- 使出你的聰明簡潔寫作功力和表情符號絕技。
從簡單有力的文字到生動的表情符號，如果運用得當，在大部分社群情境下每個技巧都管用。
以下是三種平台的一些範例。
（本文摘自吉姆．范德海、麥克．艾倫、羅伊．史瓦茲著《聰明簡潔的溝通：200 字寫重點，26 秒贏得注意力》，天下文化提供）
延伸閱讀
專題》2022年度財經好書揭曉｜書房陪你一起學英文
歡迎訂閱追蹤 Instagram 、樂讀電子報 ｜回工商書房首頁
歡迎訂閱追蹤 Instagram 、樂讀電子報 ｜回工商書房首頁