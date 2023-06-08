痛苦是一份禮物？離職前你可以選擇的3條路

編按：布蘭達＆維尼本來是典型的金融業小資上班族，卻在痛苦萬分之下，選擇脫離體制，尋找理想人生。從整理物品，到整理思考、整理人際，再進一步整理出新的人生。極簡生活不是標籤，更是對身體、心靈與生活方式的各種最直面、最真切體驗；自由是無限的追求，因此人生的實驗，還在不斷持續中。以下摘自新書《今天，就過喜歡的日子：布蘭達＆維尼一步步實現心靈與物質自由全紀錄》。

痛苦到不行，決定直接離職

人一旦接觸到更好的事物，就很難再回到過去了！

喝過精品咖啡，再回去喝一般咖啡就很不是滋味；體驗過乾淨整潔的居家空間，就無法再回到過去混亂骯髒的環境。

同理可證，在我們體驗到創業時光的美好之後，就越來越無法忍受自己竟然花那麼多時間在上班，有時候連在公司時也常常在思考創業的事情，不知是幸還是不幸，內心不舒服的感覺越來越鮮明，上班工作對我們來說也越來越痛苦了。

當時我們問自己，為什麼我們只能花20%的時間在喜歡的事情上，卻要花 80%的時間在不喜歡的事情上？

一直到有一天，我們真的無法再忍受了，隨著每次被主管呼來喚去，痛苦似乎已經來到了一個極致，我們當時內心出現了一個很清楚的聲音，就是「離職」！

我們並不是因為很有勇氣，所以才敢離職，也不是因為對自己未來的創業很有信心而敢離職，更不是因為存款充裕而敢離職，完全不是因為做足了萬全的準備而決定離職，只是單純因為內心太痛苦了！

有些人覺得自己雖然很想離職卻踏不出那一步，在我們看來，其實只是因為不夠痛苦而已，或是沒有發現自己其實很痛苦。我們認為不跟隨內心的生活，痛苦將一直存在，若沒有去面對，或許等到身體出了狀況，或是生命遇到重大的事件，待到夠痛苦時，終究會被點醒，並被迫做出改變，而啟發我們的就是這份高薪的金融業工作。

再後來，我們發現痛苦真的是一份禮物，就是因為當初上班夠痛苦，我們才會選擇離職，也才能夠提早取回生活的自由。但職場的體驗仍十分難得而有趣，很慶幸自己有機會成為上班族的一員，了解一點點公司的生態。

不過同時我們也察覺到不須操之過急，畢竟每個人的境遇、心態都不 同，無論痛苦來得早或晚，只要好好面對和處理這份痛苦帶來的隱含禮物，我們隨時隨地都能改變自己的人生，讓它往我們比較偏好的方向前進！

離職比較可怕？還是不離職比較可怕？

很多人常常問我們，我不喜歡現在的工作，但又不敢離職，該怎麼辦？

依據過往的經驗與邏輯判斷，我們提供大家三條可以選擇的路：



一、不離職代表現在的工作有很多好處，專注並感恩那些好處即可。

二、先不離職，但開始在下班之餘投入喜歡的事情，投入得越多，越能知道自己想要的是什麼。

三、整理出離職之後可能會發生最可怕的三件事，然後一一冷靜破解，例如：存款減少可以做的下一件事為何？家人若不支持可以改善的話術為何？創業若失敗可以調整的方向為何？

更重要的是，可以嘗試運用以下思維，給予自己更多對生活的想像。

一、離職沒錢就大不了再回去工作，就算打工也可以，若是真心想實現理想，生計問題怎麼樣都可以解決。

二、就算不離職，長期內心鬱結、生病，或者需要購物或大餐來平衡心理，最終即使不離職也可能會沒錢。此外，穩定的工作未必是一生絕對的保障，公司也可能會倒，政府機構和保險公司也有可能會倒，甚至經濟局勢也難以掌握，離職創業縱然可能會沒錢，不離職也可能會沒錢！並沒有什麼事情是能夠百分之百確定的，能夠確定的唯有當下自己的內心是否選擇平靜。

三、不離職覺得痛苦，但想到離職之後也痛苦，怎麼樣都痛苦兩難的話，就索性選擇現在相對不痛苦的吧！人必定會選擇自己當下較不痛苦的選項，而這樣的判斷也會隨時間、機遇而變化，若當現有選擇越發痛苦，最終也會迫使一個人改變，因此現在不想改變，不要改變也未嘗不可。只要靜靜的觀察自己，並好好感受這個特別的感覺就好，自然而然我們會做出自己更偏好的選擇。

四、我們可能明天就不在這個世上了，這樣的狀況並不罕見。我們當然會擔心未來以及老後的生活，但我們同時也應該擔心其實可能並沒有那 麼多的時間來實踐自己的理想，萬一那件我退休之後的願望等不到我退休呢？我們更擔心的是，自己有那麼多想做的事情，而一生的時間究竟夠不夠使用？

（本文摘自布蘭達＆維尼著《今天，就過喜歡的日子：布蘭達＆維尼一步步實現心靈與物質自由全紀錄》，虎吉文化提供）

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