那些被你忽略的風險 胖手指最冤枉

大多數人都是帶著熱情與激情來到市場，經過一段時間的歷練後感受到市場的險惡，原先的熱情逐漸消磨殆盡，並處於擔心虧損的消極狀態。那麼金融市場上到底存在哪些風險？如果要廣泛地探討，實際上風險非常多元，我分為4 個面向來探討：市場風險、操作風險、情緒風險、莊家風險。

市場風險：

就是所謂的市場波動，像是2022 年股市全面重挫，這種下殺行情對於持有多單、現股的投資人來說，就是一種投資風險。

操作風險：

指銀行證券的操作失誤或胖手指，現在大部分投資者都是用手機交易，有時候訊號不佳可能造成重複下單，導致交割款項繳不出。

情緒風險：

操作買賣交易的畢竟還是投資人，每個人在面對漲跌時都有自己的情緒，可能樂觀、熱情、積極，或是悲觀、冷淡、保守等，不過就多數人的情況來看，行情上漲時往往過度樂觀積極，行情下跌時又過度悲觀消極，就是典型的追高殺低。

莊家風險：

也就是所謂的券商平台風險，不過這在大多數國家包含台灣來說，比較少出現這樣的狀況，畢竟我們的金管會監管相當嚴格，很難發生券商倒閉的問題，就算有這樣的可能性，金管會也會想辦法協助，因此這個風險基本上不大，但世界上什麼事情都有可能發生。

小辭典：胖手指（Fat-finger）

又稱為烏龍手，指因為鍵盤或滑鼠操作失誤而造成的錯誤交易，通常機構資金發生胖手指事件時，會導致行情出現大幅洗刷。

市場風險最常見 可用標準差衡量

上述幾種風險來看，哪一種最常見呢？大多數投資者討論的都是「市場風險」，根據形成的原因可分為「系統性風險」與「非系統性風險」。系統性風險是指由政治、經濟以及社會變化等大環境因素造成的風險；非系統性風險則是指單一公司的風險，例如財務狀況不佳、管理層經營不善。

一般來說，我們可以透過分散投資來降低非系統性風險，也就是降低單一公司帶來的價格損失，而「系統性風險」和整體市場、總體經濟有關，像是匯率、通貨膨脹、利率、天災、戰爭、疫情等，會影響到所有資產，無法藉由分散投資來降低此類風險。因此，我們一般在討論的分散投資，都是以降低「非系統性風險」為主。

許多人認為股價下跌導致虧損才叫風險，更正確地說，風險不只是包含下跌，上漲其實也是一種風險（如果你持有空頭部位）。實際上風險這件事情在財務、數學上的定義叫做「標準差」（Standard Deviation），在統計學中最常用來描述一組數值的離散程度，而金融市場一般指的是資產或個股的波動程度。

標準差越大代表股價波動越大、風險越高；標準差越小代表股價波動越小、風險越小，一般都會希望資產的波動越小越好，畢竟沒有人喜歡被暴漲暴跌的走勢影響心情。這邊所指的價格風險不是只有下跌，上漲也是風險之一，因此標準差僅關注股價的波動。標準差數據可以在「XQ 全球贏家」系統的個股資訊欄位查詢。

評估個股波動 直接參考β值

有了基本認識之後，我們會透過標準差來分析市場風險，透過觀察單一個股的標準差，來認識這檔股票的股性及波動程度。以下頁圖的高端疫苗（6547）來看，在2022 年11 月25日的標準差高達3.5%；相較之下，市場普遍認為較穩定的定存股台泥（1101），標準差在同一時間只有1.03%。

因此，當你在篩選一檔股票的時候，可以先去看一下它的標準差是相對高還是相對低，就可以預期它的波動程度，同時根據自己的操作習慣與投資風格選擇波動適合自己的股票。使用標準差是評估波動的一種方法，另一種方式則是在第3 章提過的以β 值作為判斷依據。透過觀察β 值也可以快速掌握個股的波動程度高低，例如剛剛舉例的高端疫苗與台泥，β 值分別為1.11 與0.43，可以看出高端疫苗的波動風險遠高於台泥。

這時候讀者們應該會很好奇，標準差和β 值到底要看哪一個指標比較好？我們把標準差與β 值做一個比較，如果你只是想要判斷個股與大環境的波動程度，可以直接參考β 值；如果你想要衡量的是總風險，那就參考標準差，無論你使用哪一種，兩者都是透過科學數據來定義和歸納波動風險的重要方法。

小路真心話

千萬不要小看「操作風險」，小路曾經因為網路不穩定連續送了2 筆訂單，而2 筆訂單全數成交，當時令我冒了不少冷汗。因此下單時確認好自己的交易單位與交割金額再送出，並確認委託狀況，才不會發生憾事喔！

(下一篇：股市消息滿天飛 如何正確判讀資訊？)

（本文摘自小路Lewis著《投資別再情緒化！讓數據說話 用科學方法讓本金百倍奉還》，金尉出版提供）

延伸閱讀

股市消息滿天飛 如何正確判讀資訊？

強勢股與高殖利率概念股 崩盤前有徵兆

解讀增資減資 背後真正意義