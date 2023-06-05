酒駕、決鬥、拒打疫苗 如何讓人改變想法？

接觸就會改變人心— 這正是心理學「接觸假說」（contact hypothesis）這套最有力的理論所提出的基本論點。美國心理學家奧爾波特（Gordon Allport）里程碑等級的1954年著作《偏見的本質》，就列出了接觸假說的原則。心理學研究「偏見」已經有好一段時間，研究的對象先是跨種族的戰鬥單位，接著則是在第二次世界大戰之後，研究非裔美國人民權運動。

奧爾波特花了好幾年的時間研究偏見，而他的書中就提到，想要改變某人對於少數族群或外部團體成員的看法，必須先讓他們有真正的接觸。第一，各方成員必須在地位平等的條件下（特別是在工作中）互相接觸。第二，各方必須有共同目標。第三，各方必須定期合作，以實現這些目標。第四，各方必須有非正式的互動，在非官方、或者不是被規定的環境中接觸，像是在彼此的家裡，或是共同參加某些公開活動。第五，要真正消滅偏見，必須能有權威的一方（理想上就是立法機構）體認並處理受到壓迫一方的擔憂考量。

奧爾波特的研究也顯示，光是接觸還不夠。他指出在1950年代，社區、住房、學校與教堂都採取種族隔離，於是美國黑人與白人的大部分接觸，都像是位於不同世界的邊界，而這樣的接觸也就充滿衝突。美國白人幾乎能夠完全避免與美國黑人接觸，而且就算真的一起工作，由於雙方地位往往並不平等，所以這樣的接觸也並不平衡。奧爾波特說，這樣的接觸品質差強人意，會讓那些既有的偏見更為加強，特別是對於那些工作與生活遠離這些社會邊界的人而言，更是如此。

相較於對種族的態度轉變，美國對LGBTQ與同性婚姻的態度轉變，可說是快得驚人，因為之前美國黑人可得歷經幾個世代的奮鬥，才得以與白人有所接觸，才得到平等地位，得以進入學校與工作場所。然而到了LGBTQ開始公開身分、公開生活的時候，全美各地只花了短短幾年就發現，原來很多人的老闆、同事與員工本來就屬於LGBTQ。親人朋友、高官名流、那些會出現在公開集會與公眾視野裡的人，似乎都在同一段短短的時期裡決定出櫃。雖然前面的預備階段漫長而艱苦，但等到真正啟動，局面就迅速升溫到讓人無法忽視。那種「先放一邊、暫不處理」的桶子很快就滿了，舊的現實模型再也無法容納更多的不協調。於是在許多州，公眾的輿論開始超前於立法的腳步。

正如各種思想上的轉變，一開始民眾還是有所抗拒，希望能以既有的現實模型來處理新的證據，以「同化」來解決不協調的問題。雖然仍有諸多因素撩撥著反對LGBTQ的情緒，但是面對眼前無法逃避的鐵證如山，種種理由都顯得軟弱無力。因為經過二十多年的相關運動，媒體對於LGBTQ的描繪已愈來愈正面、愈來愈貼近現實。而且最重要的是，對於LGBTQ社群及盟友，民眾已經開始有了廣泛的個人接觸。美國絕大多數民眾用來理解LGBTQ議題的概念類型（conceptual category），現在都必須更新，以完成調適。

酒駕、尊嚴、決鬥觀念的變遷

看到社會上創造了新的概念類型，最能代表已經開始發生大規模的調適，社會變遷就在眼前。

舉例來說，「指定駕駛」（designated driver）一詞是由哈佛大學反酗酒計畫所發明，接著就推廣到像是《歡樂酒店》與《洛城法網》等影集中。看到那些影集角色為某項特定行為冠上名字，就會在觀眾心中創造出一種新的概念類型。如果你接受並使用了「指定駕駛」這個詞，在你產生想要酒後駕車的衝動時，就會形成一種不協調感。如果你覺得酒後開車完全沒問題，又何必特地創出一個詞，來描述在朋友喝酒的時候幫忙開車的人呢？於是，為了解決這種不協調感，就得更新自己現有的思考模式：酒後就不該開車。

根據哈佛大學反酗酒計畫的資訊，自從 1988 年向民眾介紹了「指定駕駛」一詞之後，酒駕死亡人數在四年內下降了 24%，這在態度上是極其迅速的轉變。如今，大多數美國人都說，他們這輩子至少已經當過一次指定駕駛了。

哲學家阿皮亞（Kwame A. Appiah）在他的《榮譽法則》書中，認為正是對「尊嚴」的定義擴大，直接導致英國廢除奴隸制度。在十六世紀，尊嚴是個有高下之別的概念。在那個時代的哲學家霍布斯（Thomas Hobbes）看來，顯然某些人就是比其他人更有尊嚴，世界也本來就有階級高下之分。從植物到人類，萬事萬物都有個線性的秩序；而且事實上，植物的高下和人類階級的高下，確實有對應關係：如果是農民，吃的就是長在地下的骯髒植物；如果是貴族，吃的則是在高處結果的美麗果實。在那個時代的人看來，要說一個用動物脂肪來製造蠟燭的工人，竟有著與國王不相上下的尊嚴，簡直是難以想像。

阿皮亞將榮譽和尊嚴定義為某人處於「值得他人尊重」的狀態。而就當時的榮譽法則而言，並不認為只要單純身而為人，就應該得到他人的尊重。但等到科學技術使得工廠興起，工廠使得工人擁有政治影響力與財富，「勞工階級」的概念也應運而生，成了一個新的階級，能要求在政府裡有代表，也要求得到社會的尊重。

由於「尊重」的定義能夠調適容納這個新的概念，尊重的定義也就得以擴大。而在相關概念不斷累積發展之後，要再說某人因為出生於某個經濟階層就有著更高的尊嚴，已經變成一種不合邏輯的說法。於是，尊嚴的定義也就此翻新，很快就開始能夠涵蓋不同的階級，接著再納入不同的性別、族群，終於最後全人類都能享有尊嚴。阿皮亞說，等到有夠多人都認為所有人都享有尊嚴，眾人所共用的現實模型就不再能同意奴隸制度所造成的異常現象。

至於「決鬥」這件事，也是因為類似的理由而消失。對於生活在十八世紀末葉的人而言，榮譽至關緊要，人要有榮譽，大家才會覺得你配得上在同儕之間的地位。而這樣的榮譽無法透過努力而獲得，也無法靠著學位來取得，有就是有、沒有就是沒有。阿皮亞把這樣的道德典範稱為「榮譽世界」，只要相信這樣的概念，就是活在榮譽世界之中，會覺得如果不符合要求的標準，就是一種恥辱。要是人不會因此感到羞恥，就代表沒有榮譽感，而無恥正是一個人最低劣的表現。要是有人不尊重你，說你是個騙子、或是以任何方式暗示你沒有榮譽，你的第一個反應會是要求對方道歉，但如果情節嚴重，你就必須提出決鬥的要求，要讓人覺得你寧可冒著生命危險，也不能被視為不誠實，也就是沒有榮譽。

決鬥的做法長期受到譴責，到了十九世紀，多數學者專家都認為這是公民社會所不齒的行為。然而，每年仍然有幾百人會因為覺得受到侮辱，互相開火而死在槍下。後來這種行為是怎麼消失的？答案是報紙。印刷機的創新與廣受採用，大幅提升民眾識字率，也讓報紙大為風行。每當有社會知名人士在決鬥謀殺之後逍遙法外，報紙就會大加嘲笑，還畫成漫畫譏諷。與此同時，有些商人巨賈為了模仿上流，也開始進行山寨版的決鬥。

大約有一個世紀的時間，決鬥一直是貴族向平民表達自己擁有更高榮譽的方式。但在這件事受到訕笑、而且販夫走卒人人可以嘲笑的時候，不到一個世代的時間，貴族就拋棄了這種做法。對於這種舊社會典範的消亡，阿皮亞引用王爾德的話表示：「在大家認為戰爭是邪惡的時候，它就還能繼續迷惑人心，要等到大家認為戰爭是粗鄙的時候，才能讓它不再流行。」

而另一位歷史學家則說：「莊重的紳士來到榮譽的領域，卻受到年輕一代的訕笑。無論傳統如何將之奉為神聖，任何習俗都撐不過這樣的情狀。」

我們活在「後信任」的世界

從一種典範轉移到另一種典範的時候，一件相當奇特的事就在於：如果出現了某種更好的解釋，比先前的典範更能調適某些異常現象，就能讓異常現象搖身一變成為事實。我們會把自己的概念類型重新排列，創造新的概念類型，再填寫更精良的定義。

孔恩稱之為「拿起棍子的另一端」。雖然某項資訊早已經存在，目前與過去並無不同，但是我們現在處理這項資訊的方式改變了。像是奴隸制度、決鬥、酒後駕車、LGBTQ，改變的並不是這些人事物的本質，而是相關的概念類型與定義。一位在肯塔基州的基督教牧師彭威爾（Derek Penwell）就引用孔恩的話，來討論美國人態度的轉變：「就比例而言，如今的同性戀人數並不比 2004 年多，但我們與同性戀者的關係已經有了改變。」關於同性婚姻的信念、態度與觀點的大幅改變，歐巴馬總統也說：「相較於許多其他議題，美國的轉變極為迅速。」事實上，我訪談過的社會科學家都同意，像是這種長期以來根深柢固的全國輿論風向，從沒有過如此迅速的翻轉。但那是在新冠疫情前的事了。

在 2019 年 12 月的民調中，英國民眾約有 86% 表示他們拒絕接種新冠疫苗；然而到了 2021 年 4 月，他們卻說自己已經改變了心意。當時究竟發生了什麼事？我們又能如何把前面所學，派上用場？

研究人員表示，簡單來說就是信任問題：我們並不是活在一個後真相的世界，而是活在一個後信任（post-trust）的世界。如果某個人整體而言就是不信任媒體、科學、醫學與政府，無論你再提供多少資訊，都不太可能讓他接種疫苗，特別是如果又有他確實信任的人在旁邊煽風點火。

一如在美國的情況，在英國對於打疫苗最猶豫不決的，就是那些對專家權威抱持負面想法的人。正如美國公共廣播電臺所報導，「大量的不實資訊（disinformation）在英國黑人和南亞族裔當中，找到了肥沃的土壤，這些人的祖先受大英帝國長期統治，更有可能不信任這套體系⋯⋯使用少數族裔進行藥物試驗的歷史，更加深了民眾的懷疑。」

但是，英國是怎樣減輕這份不信任的呢？他們並不是訴諸資訊或事實，而是開始在清真寺幫民眾打疫苗。

在這群猶豫程度最高的人當中，只要有自己信任的宗教領袖願意背書支持，就足以讓其中猶豫程度最低的人改變心意，願意接種疫苗。於是才開始短短幾天，就打了超過一萬五千劑。這群已施打的人，會開始影響那些猶豫程度再稍高一點的人，讓他們看到不但自己的宗教精英願意打疫苗，就連許多同儕也已經跟進了。這樣就開始了骨牌效應，在剩下未打疫苗的人群中，每感化一批猶豫程度稍低的人，就會開始影響下一批猶豫程度稍高一點的人，直到整個人群的態度都有所改變。

而每次有一群人改變了心意，都會讓改變心意的總人數更為壯大，讓這群人的影響力隨之提升。這種人際網路效應有時稱為擴散（diffusion）、也有時稱為滲流（percolation），所有重大輿論風向轉變，背後都是由這股力量在影響。



（本文摘自大衛．麥瑞尼著《如何讓人改變想法：關於信念、觀點與說服技巧》，天下文化提供）

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