你看到什麼顏色的洋裝？洋裝認知危機掀出大腦秘密

想法是怎麼來的？

我之所以要到紐約拜訪沃利許與卡洛維奇，是因為覺得如果想知道為什麼證據改變了維奇的想法、卻沒能改變其他陰謀論者的想法，就需要先從科學的角度，解釋「想法 如何 改變」。這個問題似乎必然牽扯到另一個問題：如果要問「想法如何改變」，到底什麼叫做「改變」？而以上兩個問題，又逃不出另一個更大的問題：我們所謂的「想法」、或者任何其他名稱，一開始是怎麼來的？也就是說，我們對世界的理解，是怎麼出現在我們頭顱裡面那團軟呼呼的東西裡？所以我想先退一步，又或者說是要先退個幾千步，瞭解一下神經元。

前往紐約之前，我曾經用幾種不同的方式，問了幾位科學家這些問題。他們回答的時候常常會順便提些警告，似乎是想告訴我這是個危險的領域，社會科學和腦科學都在這個前線戰場殺得頭破血流。要問想法如何產生、再問如何去改變或不改變想法，都幾乎等於在問「意識的本質是什麼」；而這個問題甚至可能根本沒有答案，至少是在目前，還無法以當下的科學認知、以及目前用來溝通交流的語言來回答。但他們也說，不管怎樣，總之我踏進的是個還在不斷發展、不久前才剛有突破的領域。

所以，我除了要拜訪研究大腦可塑性與意識的伊葛門（David Eagleman，著有《大腦解密手冊》）之外，還準備拜訪另一位神經科學家 — 他更專注探討的是在這個後網際網路的世界裡，對於一些其他人毫無異議的議題，為什麼會有一大票人就是看法大不相同。沃利許在卡洛維奇的協助下，花了好幾年時間，研究為什麼那件「藍黑／白金洋裝」會讓大家吵個不停，而沃利許也意外成了這個主題的專家。那張照片是從2015 年開始瘋傳，幾百萬人分成兩派在網路上吵個不停，兩方就是有不同的「看」法。

分裂地球的戲劇性事件

如果你不記得「藍黑／白金洋裝」，這裡簡單介紹一下相關背景。2015 年，英國還沒脫歐、川普尚未當選，馬其頓的網軍生意仍在萌芽，匿名者Q 與新冠病毒陰謀論未曾興起，假新聞和另類事實也尚待蓬勃之際，美國國家公共廣播電臺（NPR）機構之一的新聞標題談起藍黑／白金洋裝，說它引起了「分裂網際網路的爭議」，而《華盛頓郵報》也說這是「分裂地球的戲劇性事件」。

這件洋裝成了網路迷因，照片也在社群媒體瘋傳長達數月。某些人看到的洋裝有著藍色與黑色的條紋，但又有一些人看到的條紋卻是白色與金色。而不管看到了哪一種，就看不到另一種。要不是有社群媒體瘋傳，你可能永遠不知道有人看到的顏色居然和你看到的不一樣。但也因為社群媒體就是訴諸社群社交，所以

一旦發現竟然有幾百萬人看到的洋裝顏色與自己眼中不同，確實會讓許多人由衷感到不可置信，覺得那些看到另一種色彩組合的人顯然錯了，而且很可能是腦子有問題。在「藍黑／白金洋裝」照片開始瘋傳的時候，同時也開始傳播著一種恐懼：不知道究竟什麼才是真、什麼又是假。

這項洋裝認知危機的開端，是布利斯代爾（Cecilia Bleasdale）正在準備參加女兒格蕾絲的婚禮，布利斯代爾在一個星期前逛著倫敦某家購物中心，看到一件七十七美元的洋裝，覺得或許適合穿去婚禮，於是照下那張目前已成傳奇的照片，寄給女兒問問她的意見。格蕾絲和未婚夫基爾看了照片，卻發現兩人看到的顏色不一樣，於是又找了朋友來評評理，問大家究竟看到什麼顏色。爭議非但沒有平息，反而開始把朋友、朋友的朋友都捲了進來。有些人看到的是藍色和黑色條紋，也有人看到的是白色和金色條紋，兩方都無法接受另一方的意見，都覺得對方也太莫名其妙。

過了一星期之後，與這個家庭認識的一位音樂家，把照片放上Tumblr 社群網路平臺，希望來個多數決，但結果只是讓爭議擴大到整個網際網路，各方吵得不可開交。短短幾天，這件藍黑／白金洋裝就成了Buzzfeed 網路新聞的熱門話題，再延燒到其他社群媒體。

掃描這個二維碼，從原文書封面下方的藍底白字 IMAGES FROM CHAPTER THREE 色塊，點進去，就能看到這一套「藍黑／白金洋裝」與本章提到的其他例子。

有一段時間，甚至因為有太多人想分享這個視覺難題、說出一套道理，連推特都被搞到當機。每一分鐘，都會出現高達一萬一千條標了 #TheDress 這個標籤的推文，而最後為這個迷因做出定論的《連線》雜誌網站文章，幾天的閱讀數就飆上三千兩百八十萬。

美國演員卡靈（Mindy Kaling）屬於藍黑隊，她在推特寫道：「這件洋裝就是藍！黑！色！這是在開什麼鬼玩笑？」卡戴珊家族（Kardashians family）則屬於白金隊，至於政治人物也是分屬兩方。世界各地的地方電視臺都以這件洋裝當成新聞最後的收尾，有一段時間，這件藍黑／白金洋裝還成了流行文化的熱門話題，不論傳到哪裡，都立刻成為大家最關心的事情。

對很多人來說，這是第一次接觸到某件神經科學早就知道的事，也是本章的主題：我們體驗到的所謂「事實」，與周遭世界並不是「完美的一對一」對映關係。你所體驗到的這個世界，其實只是在你頭顱裡的一套模擬，就像是一個清醒夢。

我們每個人都活在自己的虛擬景觀之中，是由永恆的想像與腦中的幻象所構築而成，我們一輩子都在用感官訊息、以及這些訊息激發出的想法，來打造這個幻覺；感官不斷接受新的體驗、激發新的想法，幻覺也就不斷更新。也因此，那件藍黑／白金洋裝對許多人來說，如果不是讓人想要抓起鍵盤、向整個虛擬世界大聲喊出自己的想法，就是想要好好坐下，思考著在整個宇宙的宏大敘事中，自己扮演了怎樣的角色。

（本文摘自大衛．麥瑞尼著《如何讓人改變想法：關於信念、觀點與說服技巧》，天下文化提供）

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