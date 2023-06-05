在很難專注的環境 反而要放鬆休息

編按：根據心理學與腦科學研究，控制專注力的方法可幫助人們改善習慣性拖延的毛病，達到高效率與高執行率的效果。以下摘自新書《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注：掌控專注力，人生不再拖拖拉拉（短時間「完全專注」新修版）》。

一個人在安靜的地方反而無法專注…

【check】

○ 對簡單的事情保持緊張感。

○ 對困難的事情保持放鬆。

頂尖的網球選手在觀眾注目之下，仍能發揮高度的專注力嗎？還是說，太多觀眾或太有特色的加油聲，反而會打亂他們專注呢？

一般認為，比起在觀眾座位空蕩蕩的場地中比賽，在溫布頓網球賽中受到大批觀眾的關注之下比賽，選手的表現會更賣力，因此應該比較能夠發揮專注力。

當然，或許是頂尖選手從練習時就受到許多媒體還有熱情粉絲的注目，所以已經習慣他人的視線，對他們來說，這就不會對專注造成太大的影響。

這兩種情形都有可能，以我自身的經驗來看，他人的視線多少還是會影響專注度。我從學生時代開始就喜歡打網球，算來也打了二十年以上，但技術還是很差勁。這不是什麼謙虛，而是以資歷來講，我的技術真的很差。而且，我也沒有想變得更強的上進心。

連技術這麼差的我在學校的「模擬比賽」中，只要旁邊有觀眾「看著我」，我都會感到緊張。明知這只是練習稱不上比賽，而且沒有人會認真看，但還是會影響我比賽的心情。換句話說，光是少少的他人視線，就會影響人的表現。



我很常介紹的心理概念之一，就是耶基斯．多德森定律（Yerkes–Dodson law）的倒Ｕ字。曾在運動比賽中體驗到緊張感的人大概都知道，人如果過度緊張，什麼事都做不好，但如果完全提不起勁，也無法發揮應有的表現。

我們常聽到，第一次站上世界大舞台的人說，太過緊張所以表現不好。這點很容易理解。另一方面，如同開頭說的，頂尖運動員在沒有人看的比賽中，反而會沒有鬥志，表現不佳。

換句話說，讓人感受到適當緊張的環境才是最好的環境。

靈活運用「緊張」和「放鬆」

然而，這個倒Ｕ字的概念還有後續。

在做比較輕鬆的事情時，比起給予適當的緊張感，不如給予較強的緊張感，反而能提升表現。我們可以透過想像和別人聊天的情況得知。

怕生的人不擅長和人聊天，但若是社交能力較強的人，在稍微緊張的心情中與人聊天，更能提升他的說話技術。

相反地，如果面對非常困難的挑戰，放鬆反而會提升表現，這點應該很容易理解吧？因此，怕生、不擅長與人交談的人，給他再多的緊張感，都無法提升其表現。因為，這樣的人他本來的問題，就在於他和人交談時太過緊張了。

我想，同樣的道理也可以套用在專注力上。

在很難專注的環境中，再怎麼告訴自己「要專注、要專注」，反而會越來越容易分心。就好像在睡不著時，硬要自己「快睡吧、快睡吧」卻更不容易入睡。想要在很難專注的環境中專注，祕訣就是放鬆，不要去想專注的事情。

（本文摘自 佐佐木正悟著《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注：掌控專注力，人生不再拖拖拉拉（短時間「完全專注」新修版）》，遠流出版提供）

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