禁止交辦打擾！黛安芬經營獨特制度「努力時間」

編按：根據心理學與腦科學研究，控制專注力的方法可幫助人們改善習慣性拖延的毛病，達到高效率與高執行率的效果。以下摘自新書《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注：掌控專注力，人生不再拖拖拉拉（短時間「完全專注」新修版）》。

消除噪音 吵鬧的地點真的是百害而無一利嗎…

【check】

○ 盡量消除噪音。

○ 如果希望達到完全無聲，可以使用耳機。

雖然這個方法似乎讓人覺得有些老調重彈，但既然談論專注這個主題，勢必要提到這個方法。

那就是黛安芬的「努力時間」。黛安芬是日本內衣業界的第二大廠（二○一六年）。在該公司的官網，是這樣介紹「努力時間」的。

這是黛安芬經常被刊登在媒體上首屈一指的獨特制度。每天有二個小時（十二點三十分到十四點三十分），公司內部禁止影印、打電話、走動，也禁止上司對下屬下命令，或下屬對上司確認事務，是一段只能專注做自己分內工作的珍貴時間。

在康乃狄克州紐哈芬市內，有一間學校暴露在火車噪音之中。有一位心理學者想針對該校的學生進行調查研究，看看噪音會對他們的課業造成多少影響。

進行這類研究一定要先找到一間實際上暴露在噪音下的學校。接下來就容易多了，只要再找一間水準以及父母親的經濟條件差不多，只有噪音等級不同的學校即可。讓兩校的學生接受同樣的測驗，然後比較平均分數的高低，就可以知道答案。

先說結論，噪音確實會對學生的課業造成相當不良的影響。若學生處於極端吵鬧的環境，絕對不會為課業帶來良好的影響，這是從一般的常識就足以推測出來的結論。這個研究的結果更清楚顯示，長期暴露在噪音下的學生，學習程度將會落後一般學生一年左右。而且，光是市府替學校安裝防音墊，後來學生在課業上就不再有落後的情況出現。

這是就統計上來說，不論個別的差異，所以想必其中也有人對於噪音的耐受性很強吧。

但以我來說，絕對希望自己的小孩子進入沒有噪音的學校就讀，我自己也不想於吵鬧的環境寫文章。噪音的刺激會打亂注意力，沒有噪音才能更專注在工作上。

消除噪音，「大腦的運作」會更好

這一點我常在講座或在我的部落格提到。我覺得，噪音會擾亂專注力的這個事實，必須要讓更多人知道。因為，噪音這個問題，毫無疑問的屬於「外在環境的問題」。先不談透過心理上的努力或教育改善專注力，光是消除噪音，就可以讓人專注。知道這個事實後，要做到這點就很容易了。比如說，購買降噪耳機來使用就可以了。我也常在工作中使用降噪耳機。

戴上降噪耳機才發現，原來日常生活中有那麼多東西會發出聲音。尤其是拿下耳機的時候，感覺最明顯。

大腦為了不讓多餘的噪音擾亂專注，會透過一些功能的運作，「讓你感覺聽不到那些聲音」。如果省下這分力氣，拿來用在工作上，你就知道靠大腦自己來「消除噪音」是多麼不智的事情。

（本文摘自 佐佐木正悟著《1分鐘終結慣性拖延，短時間完全專注：掌控專注力，人生不再拖拖拉拉（短時間「完全專注」新修版）》，遠流出版提供）

延伸閱讀

了解自己行事曆思維模式 從容過日子

時間管理後更忙？ 他發明「時間翻轉」打造複利效果

拿回時間掌控權！她刪掉幽靈清單 重拾人生目標