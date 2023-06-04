遇到問題火速擬策略？邏輯專家：先看穿問題

編按：耕耘基礎知識、獲獎無數的暢銷作家布蘭登．羅伊爾整理出50大最有用、最完整的邏輯技巧，輔以生活情境題，指引讀者學習、理解的最佳路徑。以下摘自新書《練好邏輯的第一堂課：教你看穿誰有偏見、誰在鬼扯，建立獨立思考力》。

技巧09 探索這個問題是否為真正的問題，試著重新定義問題。

想一想下面這個問題：「一間餐廳正在流失顧客，因為顧客不耐煩在外面大排長龍等候座位。」

若你是這間連鎖餐廳公司總部的顧問，會提出什麼建議？

可預期的常見解決方案包括：

● 擴大餐廳場地，以容納更多顧客。

● 簡化流程，以加快點餐及上餐速度。

● 拒絕讓只點飲料、不點餐的顧客占桌。

這些全都是可能的解決方案，但是，它們只處理了一部分問題，就是加快服務顧客及顧客用餐的整個過程的速度。另一個目標是設法使人們有耐心排隊等候，為達此目標，有很多可能的策略，例如：安裝電視，讓顧客邊等候邊看電視；發送免費點心給等候的顧客；對排隊等候的顧客進行市場調查；向排隊等候的顧客提供現場或錄影娛樂（例如：請樂隊演奏）。

另一個目標是避免餐廳在一天的特定時段有太多顧客，辦法是讓更多的常客在非尖峰時段來用餐，例如：對特定時段用餐者供應特別晚餐或飲品折扣，或是在特地時段舉行特殊的活動，例如：演講、簽書會和吉他獨奏等等。

很少人會後退一步，冷靜思考，嘗試定義別的目標，多數人讀到或聽到一個問題時，幾乎立刻開始研擬策略。想要變得更有創意，方法之一是針對每個問題狀況，明確地定義起碼兩、三個不同的目標。

這裡再舉一個例子：一個農產品進口商協會想要減少梨子在運送過程中碰傷的數量，進口商起初定義它們的目標是：「降低梨子在運送過程中的碰傷或損壞率」，這就產生了各種修改通路系統及包裝程序的辦法，例如：用保護套及墊料保護梨子、使用較小的包裝箱。雖然處理了部分問題，卻沒有一個能徹底解決的辦法。

重新架構這問題後，得出一個新目標：「培植出較不易碰傷的梨子」，這包括雇用專家研究培植梨子的過程。靠著探索改良梨子，最終解決這問題的一部分：一種「蘋果梨」誕生，有梨子味道，但具有蘋果堅固特性，現在，雜貨店可以販售大量無瑕疵的混種梨了。養成習慣，思考這問題是否為真正的問題，這目標是否為真正的目標？

（本文摘自布蘭登．羅伊爾著《練好邏輯的第一堂課：教你看穿誰有偏見、誰在鬼扯，建立獨立思考力》，商業周刊提供）

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