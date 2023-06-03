想知道老闆的真心話 請你這樣做

有效的運用「沉默」，能向對方施壓。

說起來，就是「沉默使人道出實情」的技巧。

跟別人說話的時候，有時可能會話題戞然而止，隨之兩人都沉默下來。

雖然彼此的親疏程度如何也有影響，不過，通常沉默蔓延愈久，不是會因為很尷尬，拚命想找話題嗎？

歸根究柢，所謂「沉默的時間」，是非常讓人坐立難安的。

正因如此，人才會想要盡快的打破沉默。

不能害怕沉默的時間

當你正等著對方的答案時，情況就另當別論了。

舉例來說，假設上司與部屬兩個人進行工作面談：

上司：「這期的數字不太好看耶。跟去年比，也下降了呢。你覺得是什麼原因呢？」

部屬：「…….」

（沉默）

上司：「這個嘛，最近因為指導新人、案件交接等，事情也很多吧。」

部屬：「是的（小聲）。」

（沉默）

上司：「不確實找出原因不行唷。」

部屬：「是啊…….」

（沉默）

上司：「既然如此，首先重新檢視工作的進行方式吧。」

部屬：「是的…….」

這是一對一面談時，很容易出現的發展。各位或許已經發現了，沉不住氣的上司，總會以搶先開口的模式，延續對話。

在這種情況下，就算出現沉默時間，也必須刻意視若無睹。

沉默之後，要連珠砲似的拋出儘量簡短的直球質問。

如果是這裡的例子，上司在起初的提問後，或許可以嘗試拋出這樣的問題： 「原因出在哪裡呢？」問完後，就算沉默在彼此之間蔓延，也要強迫自己忍耐。

部屬那邊，或許有什麼想說的。但是，或許還沒做好心理準備，也可能是因為被上司打斷、又或錯失開口的機會…….這些都有可能。遇到這種情況，也可以解讀為這位上司喪失了傾聽部屬真心話的機會。

偵訊的例子也一樣：

我：「所以說，你就是突然把毛巾塞進被害者嘴裡了吧？原本放在包包裡的毛巾，這時候瞬間變成塞進人家嘴裡的狀態？」

嫌犯：「不，那是…….」

（就此維持沉默）

我：「有沒有什麼要更正的呢？」

嫌犯：「不，沒有…….」

沉默時間運用得宜，就能將談話導向這樣的發展。

為什麼在這種情況下，沉默會有用呢？

說到底，本來就是因為被質問的一方什麼都不答，才造成沉默時間延續下去的。那樣的時間對於本人而言，也很痛苦。沉默時間愈長，愈是感到坐立不安。

此時，有些人或許會期待質問者能拯救自己脫困，也就是接著往下說，幫忙善後。所以，像剛剛的上司一樣企圖填補沉默時間，搶先開口，就不是上策。

如果有什麼想問的情報，請把沉默延續到忍受的極限邊緣。請忍到超過「自己也感覺『好久喔』」的那個點。這個時候，一旦聽到第二次質問被拋出，對方心情也會彷彿被解放一樣。結果，原本不打算回答又或不想回答的問題，也會忍不住全答出來了…….

我並非心理學專家，並不了解箇中的詳細機制。不過，可以推測嫌犯心中大概就是出現這樣的情緒變化。

延續沉默對於企圖引導出答案的那一方而言，也是痛苦的作戰。

然而，就掌握對話主導權的意義而言，效果顯著。所以，以前當我無論如何都想從對方口中引導出答案時，就常用這個方法。

即便是商務場合，如果對方屬於藉口很多或不太會說話的類型，與其想方設法催促，我想這種方法會比較有效。

沉默即是一切的答案

在此，希望各位稍微思考一下沉默的「意義」。

管理職中，滿意外的是好像常有人在面對部屬犯錯時，會希望把對方逼到以話語明確承認「我犯了錯」。這不只是商務場合，有時在戀愛關係或親子關係中可能也通。

當然，刑事案件的偵訊，讓嫌犯親口說出實情是很重要的。不過在一般人際關係中，或許沒必要非得取得證詞不可。有些情況，是沒必要將事實明確言語化的。

（本文摘自稻村悠著《前公安搜查官首度現身教你識人術》，樂金文化提供）

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