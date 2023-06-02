全世界年輕人的「御宅族化」

編按：日本知名AI顧問尾原和啓指出，人們之所以會對「過程」產生共鳴，甚至到了狂熱的地步，原因在於，「過程」可以傳達產品無法複製的初心、克服失敗的掙扎，人們能夠從中找尋到共通點，一起體驗完成一件事的快樂、意義與成就感。以下摘自新書《過程商機：分享AI無法生成、對手難以複製的日常，即使沒產品也能贏利！》。

在當今的世界潮流，個人認同的場所，已經從企業移轉到網路上具有影響力的社群。

近年來，全世界的年輕人，越來越像日本人。更準確地說，是越來越像日本的御宅族。

2015年，我到Twitter公司參觀時，有人問我：「全世界只有日本人，會以同一個人開設多個帳號用於不同的用途，這是為什麼呢？」

當時我回答：「在日本，人與人之間的交往會有強烈的同儕壓力，但是在網路上可以擁有與真實世界不同的人格，這麼一來比較容易追求自己喜歡的事物。」

然後在2018年，當時問我這個問題的人告訴我說：「在美國，有越來越多年輕人也開始開設不同帳戶，用於不同的用途。」

他們是九○年代後半出生的Z世代，就讀中學時Twitter帳號和iPhone是標準裝備。換句話說，對這個世代的人而言，與某個人產生連結是理所當然的事。

就連非常重視個人主義的美國人，同儕壓力也越來越強烈。成為社會人士之後，會利用其他帳號追求自己的「喜好」，「御宅族化」可能也是因此才開始出現的？我們曾討論過這個議題。

對現代人的價值觀產生影響的原因，有原生家庭的經濟狀況、父母的價值觀等。但最具影響力的應該是「什麼時候開始在網路上與人產生聯繫」。

團塊二世世代是在成為上班族之後，才首度有了自己的Email帳號，開始在網路上與他人產生聯繫。

千禧世代則是在出社會之前，當他們還是大學生時就開始使用網路。因此，他們的價值觀就是「新鮮、快樂的事，都能在網路上找到」。

正因為如此，如果沒辦法上網的話，覺得自己落伍、跟不上潮流的不安感很可能隨之而來。這種情況被稱為「錯失恐懼症」（Fear Of Missing Out, FOMO），是社群疾病的一種。

Z世代的人在中學時期，因自我意識過強被稱為「中二病」。在這樣的時間點上開始接觸網路，也造成他們將「在網路的世界裡，自己是如何被看待的」做為價值基準。

要如何設定自己在網路世界的人格、希望自己被如何看待，Z世代的人對這方面的認知能力相當高，這一點也是這個世代的特徵。上網取得自己需要的資訊再正常不過，也因此越來越御宅族化。

另外，他們與千禧世代不同的是，因為經常保持在上網的狀態，如果沒能連上網路也不會產生不安。

這種情況被稱為「錯失的快樂」（Joy Of Missing Out, JOMO），也就是說對於跟不上潮流感到愉快、邊緣厭世的爽快。

比起他們更為年輕的α世代，從出生開始網路就已經相當普及。每個網路社群裡的自己，都與真實的自己是不同的人格，這是理所當然的事。另外，他們也很習慣最初遇見其他人的地點並不是在「附近公園裡的某個沙坑」，而是在電玩遊戲《Minecraft》裡與不認識的人在網路上交流。

不只如此，α世代被說是具有「有機領導能力」。

比方說「要塞英雄」、「漆彈大作戰」等線上遊戲，每次遊玩都要和不認識的玩家組隊或對抗，看誰先達成目的。在這樣的情況之下，是要自己帶領隊伍？還是應該聽從他人的指揮？這瞬間的判斷與遊戲的成敗有著極大的關係。α世代透過從小反覆練習下判斷，藉此培育出領導能力。

人類與網路的距離會隨著世代不同而改變，越來越靠近過程經濟。

（本文摘自尾原和啓著《過程商機：分享AI無法生成、對手難以複製的日常，即使沒產品也能贏利！》，采實文化提供）

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