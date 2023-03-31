AI崛起 哪些工作不一樣？

「只要撐到疫情結束，就可以安心了！」我想有不少人都這麼想吧，大錯特錯。現實的大環境，尤其在商業界，已經掀起了巨大的改變浪潮，當中更是充滿了未知的不確定因素，那個浪潮就是AI革命。

AI，也就是人工智能，它將會接掌越來越多人類的工作，這已經是顯而易見的趨勢，甚至就連原本被認為是高知識分子才能從事的職業，例如醫師、律師等，也將漸漸被AI取代。

這對我來說是非常切身的議題。

恕我稍微提一下私事，我家長女及次子都是醫師。他們才三十歲左右，還是很青澀、待磨練的年輕醫師，而他們的未來已經注定要面對這股難以招架的AI浪潮。或許剛開始大家會覺得沒什麼大不了，但這股浪潮會在不知不覺中越變越強大，若是不能及早採取應對措施，最後將無力抵擋而被吞沒。

臨床醫師的主要工作是面對患者、與患者對話，透過問診等方式去了解病徵，再將檢查結果和其他數據資料進行比對，進而確定疾病名稱並施予適當治療。

但是，這在不久的將來將會被AI取代。它可以連結更多的數據資料（可以說是更博學），並進行更加縝密的邏輯演算。此外，它的速度比人類快上太多太多，這樣看來，被AI取代也是無可奈何之事。

順帶一提，我的大兒子是一名物理治療師，他的工作是幫助患者復健。AI要接手這類治癒患者身心的工作，可能還需要一點時間。同樣道理，必須與患者面對面、靈活應付患者需求的護理師工作也不會太快被取代。

另一方面，律師的業務也被列入「容易被AI取代」的分類之中。AI能精準判讀案件內容，將其條件與過往司法判例進行對比，找出最適用的法條並做出最佳結論，這些智力作業通常是AI最擅長的領域。

從這個角度來思考，我們可以發現未來在找工作時，再也不能直線思考，你必須先設想可能會發生的變動，並客觀思考怎麼應對。

即便AI變得普及，時代劇變仍不會停止，顛覆我們既有常識的嶄新技術正接二連三不斷萌芽。

各位有聽過「IoB」（Internet of Bodies）嗎？我可不是在說IoT（Internet of Thing），意即將所有事物都連結到互聯網上的物聯網；現代已經是可以將網路連結至人體的IoB時代了，也就是身聯網。

例如戴在身上的 Apple Watch、植入人體內部的醫療儀器等，這領域的發展越來越進步，未來還可望進化成為連結人類大腦的溼體（wetware），指的是與有血的活腦進行連結，這樣的技術，說不定將會創造出可以連續戰鬥24小時的超級士兵，又或者發展出超乎我們想像的超級事業。

為了避免受到過度發達的AI影響，人類出於自保，也必須將專用的AI設備植入大腦，這件事在未來說不定會成為社會公認的默契。

這些前所未有的變化，將會在日後一個接一個問世。我們必須從根本開始、徹底重新檢視我們既有的人生觀。

當你可以根據自己的財力及思維決定壽命時，你會做出什麼樣的選擇？正因如此，所以絕不能小覷新冠肺炎所帶來的影響和變化，甚至接下來或許還會有更巨大的變動。

（本文摘自妹尾輝男著《好公司都在找壞小孩：全球最大人力資源公司領導者輪廓調查。居要職、領高薪，好個性是標配，更要具備「壞小孩」特質。》，大是文化提供）

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