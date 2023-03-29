員工瞎忙的隱藏成本 企業將付出嚴重代價

假如檢視企業與個人受到的影響，還不足以促使我們改變，那就來算一下帳。

錢是共通的語言，就忙碌工作這個主題來講，我們不聽不行。企業把旗下的人才逼到極限，終日以最高速運轉，卻要他們做一些沒什麼價值的事，等於是把錢丟進水裡。然而，企業不會去計算這種事，也因此一切都不會改變。損益表上列出的虧損，不會納入「開會有夠無聊，我玩起猜字遊戲」或「盡心盡力準備沒人看的投影片」。這一類的事相當浪費人力，但被默許。我們就像穿越高速公路的負鼠，一路晃過去，卻沒注意到自己是如何影響人車安全。我忍不住會想：「我們需要當頭棒喝，要真的痛，才會覺悟。」而我發現若要帶來像踩到樂高積木的那種椎心之痛，最好的辦法就是拿出計算機。

舉例來說，你雇用了新的營運長漢娜，年薪十萬美元。不論她的時間是花在有價值的事，或是單純浪費時間，你都得付她那麼多錢。假設漢娜一天中的每一秒全用在有意義的工作，替公司帶來革新，榮獲業界獎項，股東開心到在會議桌上跳起瑪卡蓮那舞─你一年要付漢娜十萬。如果取而代之的是漢娜有一半的時間浪費掉，在密密麻麻的收件匣叢林裡漫無目的地行走，另一半的時間則出席隨便召開的會議，在會上一心多用，你照樣要付她年薪十萬。實情如下：

若要讓人才一展所長，就必須曉得這些成本的存在，做決策時納入考量。我的公司多年協助各家組織計算低價值工作的價格標籤。如果是中型的財星百大（Fortune 100）公司，我們會先拍下「改造前」的快照，當成基準線，找出我們替組織減少了多少浪費。我們會徹底走一遍成本分析，利用薪水數據來判斷每小時的價值。我們檢視各種浪費時間的領域，例如：隨意召開的會議；寫信與回覆不必要的電子郵件，包括「回覆給所有收件人」和「副本」；額外的通訊，包括網路聊天、即時通訊，以及其他的數位管道；製作無關緊要的投影片與報告；一時興起，打斷彼此（再度進入專注狀態需要一段時間，也因此是時間上的浪費）；以及與工作量過多相關的離職和留任成本。平均而言，拉拉雜雜的工作所導致的成本為：每五十名專業人士，每年超過一百萬美元。

這裡給各位一點時間消化這些數字。我希望你會感到有點生氣，尤其如果你是發薪水的人；你要是真的生氣，那就太好了。製造業永遠不會容忍這種程度的缺乏效率。工廠的浪費率如果那麼高，早就警鈴大作，響起《不可能的任務》配樂，精實／六標準差（Lean/Six Sigma）的顧問攀著細繩從天而降。然而，假如是知識工作者的職場，我們會聳肩告訴自己：「又能怎樣？上班就是這樣。」

事情不一定非得如此。必定得做的工作太多，早已精簡人數的團隊做不完？「你說的事辦不到。」你抗議：「我們已經讓九個人做十四個人的工作。」然而，你的團隊其實有潛在的頻寬─用錯地方的頻寬，可以釋放出來。如果說，你能把工作量縮減成九個人做九個人的工作呢？如此一來，團隊將能完成工作，甚至還能獲得一點白色空間。能讓專業人士受益的辦法，將是詢問會有點坐立難安的問題，不再無動於衷，轉而打破僵局，例如：

• 按照員工價值來算，讓公司人才忙著做低價值的事，隱藏的成本是多少？

• 我們的團隊因為過度忙著做錯誤的事，錯過哪些創新、問題解決或顧客服務的無價機會？

• 如果我們的銷售人員行事曆上有空間，偶爾能抽出時間，更深入地思考每一位客戶的情形，這將能如何提升他們的成交率？

• 如果身為領導者的我們，把不需要親自做的決定交出去，空出來的時間能拿來做哪些事？

另外，別忘了問最後一個問題─這個問題完全是在問你個人付出的人生代價。你是否願意問出口，並且勇敢地偷瞄一眼答案：你過著什麼樣的生活？工作帶來的瘋狂咖啡因之旅，可能是征服世界，但同時也可能是徒勞無益。你過著什麼樣的生活？如果你和我、我的客戶一樣，那麼你付出了某種代價。後悔是很難受的情緒，卻能協助我們修正路線。

（本文摘自茱麗葉．方特著《留白工作法：為自己創造白色空間，擺脫瞎忙，做真正重要的事》，時報出版提供）

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