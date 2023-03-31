巴菲特推崇的「業主盈餘」是什麼？

如前所述，代表本業實力的營業活動的現金流量最好是正數，而且越大越好。只要營業活動的現金流量持續保持正數，這就是一家可以靠本業持續創造利益的公司。

不過，巴菲特指出問題的關鍵在於，營業活動的現金流量沒有將設備投資考慮在內。對於隨時都需要設備投資以維持營運的企業而言，營業活動的現金流量屏除了設備投資，很可能造成利益被高估。所以，如果只憑營運現金流量判斷，企業價值也會有被高估的疑慮。

因此，巴菲特創造了「業主盈餘」這個數字，以取代現金流量來檢視企業的獲利能力。

業主盈餘指的是，營業活動的現金流量扣除每年的設備投資金額與營運資金之後所得的數字。這個數值在未來是否能夠持續保持正數，是巴菲特的投資基準之一。

那麼，究竟哪些公司的業主盈餘表現是比較優異的呢？必須花費大筆設備投資金額的航空業和汽車業，業主盈餘都有偏低的現象。而像可口可樂因為不需要巨額的設備投資，所以業主盈餘會維持在相當高的水準。

1973年，可口可樂公司的業主盈餘才1億5,200萬美元，但到了1980年，已經增加到2億6,200萬美元，以年增率8％的幅度成長。而1981年到1988年間，則從2億6,200萬美元增加到8億2,800萬美元，以年增率 18％的幅度成長。隨著業主盈餘不斷成長，可口可樂的股價當然也跟著不斷攀升。

看自由現金流量，就能知道獲利能力

然而，實際上要自己計算業主盈餘可能會相當麻煩，這時候，將營業活動的現金流量扣除投資活動的現金流量，可以得出相當接近業主盈餘的數字，也就是「自由現金流量」。雖然說是「扣除」，不過由於投資活動的現金流量有時候可能是負數，在這種情形下，自由現金流量就是營業活動與投資活動的現金流量相加的總額。

自由現金流量指的是，企業在進行各項活動時「可以自由運用的現金」，經常用來表示企業價值。雖然和業主盈餘不盡相同，兩者的數據卻相當接近。

事實上，就算使用業主盈餘，也不見得就能正確地衡量企業的真正價值，因為未來的設備投資與營運資金包含了很多預測數字。雖然巴菲特也承認這一點，但是他引用經濟學家凱因斯（John Maynard Keynes）的話說：「我寧願模糊的對，也不要精準的錯。」

從古至今，就算是所謂的投資專家也都有過預測錯誤的時候，因此，當你無法得出正確數字時，也無須太過在意。最重要的是，不要只是茫然地進行投資，應該根據企業未來可能創造多大獲利的觀點來進行投資才對。

（本文摘自三原淳雄著《巴菲特投資攻略圖解：實踐巴菲特投資法的最佳入門【暢銷15年經典版】》，時報出版提供）

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