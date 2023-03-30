鄒開蓮：不管數學好不好 都該把數字當好友

有一天，我的大老闆、MTV 亞洲區總裁，把我叫進他辦公室，問我：「Rose，台灣總經理現在出缺了，你願意去做嗎?」雖然我完全沒有心裡準備，但我毫不猶豫說：「Yes，我願意。」那年我三十二歲，突然成為MTV 台灣總經理。

總經理和一般主管最大的不同，是看事情的格局。過去只要負責一個部門，現在要扛的是公司整體的營收與獲利，以及跨部門的管理。各種功能環環相扣下，決策的複雜度跟困難度都大為提高。我要負責台灣公司的盈虧，節目、製作、業務、系統台、行銷、人事，全報告給我。我過去只做行銷，一下子，突然什麼都要管，究竟，我要把力氣花在哪裡才對？

做為一個新手總經理，我知道，很多人都張大眼睛觀察我的表現，看我究竟適不適任。我需要儘快展現出一些成績，贏得他們的信心。也許你也開始接下一個更大責任的工作，或是有企圖心想以高階經理人為目標。希望我第一次做總經理的經驗，能夠帶給你一些幫助。

我去請教一位做總經理的朋友。他說，記住，總經理就是要會幫公司賺錢。所以，我為自己設定的第一步是，先弄清楚公司怎麼賺錢、什麼會影響營收。為此，我請財務長先教我看懂財報。

從小，我一直很怕數學，除了數學成績差，我也一直以為自己是感性右腦強過理性左腦的人。直到我在研究所接觸到會計，看到每一條分錄、每一個數字，背後都有營運跟管理上的意義，而財務報表正是對一個公司精簡優雅的整體表達。我才了解，數字跟數學不一樣，弄不懂三角函數，並不影響我理解財務。

這可能也是很多文科生的盲點。不管你數學好不好，都應該把數字變成你的好朋友。不論是財務報表還是績效指標，管理必須有數據為憑，看出數字背後的意義，這是管理必學的功課。從財務報表中，我看到幾點：

第一，MTV 的主要營收是廣告和贊助，但收入一直沒有太大起色。影響廣告收入的，最直接就是收視率。但由於MTV 是小眾媒體，系統台的滲透率低，自然影響收視戶和收視率，連帶左右廣告收入。換言之，我要快速增加MTV 的收視戶，勢必得拉高頻道上架率。頻道上架不到七成以上，沒有經濟規模，廣告主是不會來的。

第二，節目製作費和人事費用是最大的成本。節目型態和收視率息息相關，但高收視的節目，製作成本也高。MTV 的分眾性質，讓它的收視率很難跟綜合台競爭。我必須想，有限的資源該投資在哪裡。要吸引廣告主，把錢花在做一兩個收視率高的節目，還是換一種方法，把資源投入在塑造MTV「潮」、「酷」、「年輕」的指標性品牌。哪個更有效？我決定後者。

這兩點一旦釐清，工作的優先順序就漸漸清楚了。MTV 台灣當時還在虧損，首要之務是增加營收。不過，擺在眼前的是，我有一個大盲點：我過去不但沒做過業務，更沒帶過業務，不懂業務的流程、眉角。

我們亞洲總裁是個英國人，過去是業務出身的。他每個星期都親自跟我們做業績檢討，我就拿著業務主管給我的報表報告。一天下午，他突然打電話給我，問我上個星期說要進來的客戶簽回了多少、本週的pipeline 多少、這一季的業績我有多少把握等等，一連串問題丟過來，我發現自己根本無法立即回答。

他對我說：「Rose，你今天坐在這個位置，這些數字都要隨時在你指尖上，一清二楚。」

這段對話，至今我想起來依舊歷歷在目。對我來說，就像一個學生突然被老師抽考，瞠目結舌之際，才知道自己對業務一知半解，囫圇吞棗。於是，我知道一定要把業務搞懂，了解業務的痛點，以及如何打動客戶。做生意，這是必修課。

（本文摘自鄒開蓮、盧智芳著《親愛的別怕，勇敢說YES：關於生涯、職場、家庭、信仰的20則人生提醒（首刷金句書籤版）》，天下雜誌提供）

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