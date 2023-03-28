機構投資人：中國股市的便宜貨不多

A股符合葛拉漢價值投資理念的投資標的不多，因為從2000年到2019年的19年的時間內，A股整體平均股價淨值比最低為1.3倍，最高高達7倍，在A股市場上撿便宜貨機會不多（見圖4-2）。

由於中國總體經濟發展遠高於世界的平均水準，新興加轉軌的市場特徵與葛拉漢時期大蕭條的背景不可同日而語，即使巴菲特模仿葛拉漢的投資方法，以估值為核心撿便宜貨，但由於時代背景已經千差萬別，美國經濟已經走出困境，結果也會非常不盡如人意。尤其進入21世紀，科技網路帶動經濟增長，新的商業模式層出不窮。公司發展的核心資產不在土地、廠房和機器，而是品牌、人和商業模式，以淨資產為核心的估值模式不能評估當前主流的資產的價值。更為重要的是，這輪科技網路帶動的技術革命和商業模式創新，其發展初期往往是虧損的，甚至是巨額虧損，並且虧損多年。因此，即使巴菲特式的價值投資的估值模式，關注公司的股東權益報酬率（ROE）、本益比等基於公司長期盈利能力的估值指標，在當前主流的投資中，也捉襟見肘，適用性大幅度的降低，市場需要新的理念來評估上市公司尤其是科技和商業模式驅動的成長股的價值。

圖／方舟文化提供

過去11年，成長股完勝價值股

從過去10年的全球股市表現來看，最顯著的特徵就是科技股或者說成長股異軍突起，成為最大的贏家。回望金融危機結束以來的美股市場，長達11年的歷史最長牛市，可以說是其最醒目的注腳。

2007年8月美國次貸危機全面爆發，2008年9月雷曼兄弟破產，最終演變為嚴重的危機席捲全球。在金融危機期間，標準普爾（標普）500指數巨幅回落56.8%，成為美股百年歷史第三大幅度的下跌。此後，隨著美國政府入場救市，美國財政部注資乃至接管大型金融企業，聯準會啟用包括量化寬鬆等多種危機工具，美股最終於2009年3月見底。此後，美股開啟了長達11年的歷史最長牛市，直至2020年2月在新冠肺炎疫情衝擊中結束。其間，標普500指數大漲400%，僅次於1990年10月～2000年3月的417%。從最低點到2021年 3月9日，標普500指數漲幅為4.81倍，並繼續演繹上漲態勢。

那斯達克指數的漲幅更加驚人，如果從最低點的1265點算起，到今天累積漲幅9.3倍，遠遠超過標普500指數的漲幅。從指數的變化可以看出，從2009年開始，美國股市就進入了一個超長的繁榮時期，整體指數都處在大幅上漲的牛市過程中。

其中，以那斯達克市場為代表的科技創新類公司股價更是得到投資人重點關注，漲幅遠遠超過了標普500指數成分公司的平均水準，成為過去12年最大的贏家（見圖4-3）。

圖／方舟文化提供

長達11年的歷史最長牛市中，成長相對價值持續占優，科技成長風格極致演繹。

自1975年以來，成長股和價值股就呈現週期波動的特徵，各領風騷5～10年，但進入1998年以後，一直到2021年，除了2008年金融危機前後價值股短暫占據上風，其他時期成長股完勝價值股，創造了長達20多年的成長股占優的超長紀錄（成長股收益與價值股收益之比見圖4-4）。

同時，尤其是到了2008年之後，成長股不但戰勝價值股，二者之間的收益率差距也越來越大，標普500指數跟標普500資訊科技指數之間的收益率差距也越來越大，這個趨勢在2020年疫情之後更加顯著。

就中國而言，雖然中國整體A股市場的本益比並不是特別高，但行業、板塊之間的差異歷史罕見，跟美國一樣，中國價值股和成長股的估值差距也已經達到了歷史最高的水準，尤其科創板的設立和註冊制的放開激發了投資者的熱情，創業板在2020年大漲66%，但A股綜合指數只上漲了區區12%，兩者差異明顯。

從估值上看，創業板、科創板100倍估值以上的公司比比皆是，創業板整體平均估值達到70倍以上，反觀滬深300指數，估值還在歷史中位數左右的水準，整體估值在25倍左右，甚至銀行地產的估值在歷史最低的10%分位水準。

（本文摘自姜昧軍著《投資原力：布局4大類10年10倍股，用當代價值投資成就複利人生》，方舟文化提供）

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