重新定義信用卡！蘋果Apple Card參與嵌入式金融

蘋果在嵌入式金融方面的戰略核心，就是先前提到的Apple Card(蘋果信用卡)。蘋果公司於二O一九年八月在美國推出這張信用卡，發卡機構是高盛，甚至發下豪語宣稱Apple Card的全新服務將「完全重新定義信用卡」。

在蘋果公司的美國官網介紹Apple Card的頁面上，首先映入眼簾的是「由蘋果創造，由iPhone驅動」(Created by Apple, Powered by iPhone) 這句話，從這句話可以感受到蘋果公司亟欲與現行發卡公司所發行的實體信用卡劃清界線。

雖然Apple Card也發行由鈦合金打造、具有高質感的實體卡，但基本上Apple Card的定位是以綁定Apple Pay使用為前提的虛擬卡(圖表3-2)。使用者可從iPhone的錢包應用程式(Wallet APP)申請，而大部分申請所需的資料，像是住址、電話號碼和姓名等，系統會根據Apple ID的內容預先輸入。因此只需輸入年收入等資料即可輕鬆完成申請程序。輸入所有資料後，畫面會顯示使用條款及約定，同意後就會向高盛提交申請書進行審查。只要通過審查，就能立即使用虛擬卡。

許多美國使用者將親身體驗上傳至部落格或其他社群媒體，其中有很多人的心聲是「對申請過程印象深刻，從申請到開始使用只需短短幾分鐘就完成了」。這是與傳統的實體卡完全不同的使用者體驗，以往填寫信用卡的申請表格不僅費時費力，而且實體信用卡是在「幾乎快忘記的時候才送達」。此外蘋果公司也透過電話和簡訊提供二十四小時的客戶服務，這一點也使Apple Card與傳統信用卡公司的客戶服務有所不同。

實體卡正面僅刻有蘋果標誌和使用者姓名，背面也只有發行機構高盛和國際品牌萬事達卡的標誌。其他資訊全都保存在內部的IC晶片中，卡片上沒有一般信用卡會有的卡號、到期日、驗證碼(CVC)、簽名欄等，可以說遭到側錄或盜刷等損失的可能性幾乎為零。雖然實體卡的定位在於「輔助」，只有在不能使用虛擬卡時才派上用場，但似乎其目的也是藉由將安全性提高到前所未有的水準，消除使用信用卡時的不安並促進消費者使用意願。

使用Apple Card既沒有年費、海外交易手續費、滯納金、超過額度的手續費等，還能得到印有蘋果標誌且散發高級感的鈦金卡，對於素有「蘋果信徒」之稱的狂熱果粉來說，應該有致命的吸引力吧。

透過現金回饋促進使用

誠如前述，Apple Card是經由iPhone的「錢包」應用程式申請。基本上要綁定Apple Pay使用，所以只要持卡人越多，那麼使用Apple Pay 的人也將隨之增加。單憑蘋果品牌的鈦金卡應該就能吸引到一定數量的使用者，但是如果不常拿出來使用，還是會影響收益。於是乎推出的方案就是，每次使用Apple Card消費都能獲得現金回饋。

使用Apple Card購物時，會將消費金額的一定比例作為「每日現金回饋」(Daily Cash)並立即返還給消費者。由於回饋的是現金，所以跟點數不同，沒有使用效期。現金可以立即存入錢包應用程式內的預付服務「蘋果現金卡」(Apple Cash Card)中將於後續說明。由於不限制單日存入的金額，因此消費多少金額就能獲得多少現金回饋。

回饋率會根據消費場合而有所改變。使用與Apple Pay綁定的Apple Card消費時，可享有二％的現金回饋；在NIKE 、Uber Eats、埃克森美孚(Exxon Mobil，石油公司)和沃爾格林(Walgreen，美國藥局連鎖龍頭)等特定商店消費時，則享有三％的現金回饋。即使不是使用Apple Pay，而是使用實體卡消費時，若是在蘋果專賣店、官方網站和應用程式內購買Mac電腦、iPhone手機殼，App Store內的遊戲、和Apple Music和 Apple TV+等蘋果商品或服務，可享有三％的現金回饋(撰寫本書當時)。

此外，偶爾也會推出促銷活動吸引新用戶。舉例來說，在二O二一年三月時，即針對開立Apple Card帳戶的新用戶推出現金回饋率翻倍的促銷活動，將現金回饋率提高到六％(適用於蘋果專賣店和官方網站購買蘋果產品)。

用戶不需要為了確認Apple Card的消費金額而去登錄其他網站或應用程式，由錢包應用程式自動累計的消費金額，用戶可以按「週」或按「月」等不同的顯示方式查看。只要利用按類別(例如飲食、購物、娛樂等)進行顏色分類計算消費金額的功能，就能一目瞭然地掌握自己的消費結構。此外，透過與地圖應用程式的連動，還能輕鬆看到自己的消費地點和所購買的商品。這項名為「Payment Wheel」的功能，可輕鬆確認利息如何隨著還款金額和還款時間而產生變化，並提供建議幫助用戶減少支付利息(圖表3-3)戶介面也帶給人一種「重新定義信用卡」的深刻印象。

（本文摘自城田真琴著《嵌入式金融大衝擊！：從Google、Apple，到IKEA、賓士，科技巨擘與零售龍頭都爭先布局的創新金融版圖》，商周出版提供）

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