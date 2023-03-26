另一半總是把家務都推給我！專家教你這一招

我實在是聽過太多人抱怨這個問題了，而且可能由於是傳統觀念的緣故，抱怨者大多是女性。因此我在探討這個問題的時候，主要會以女性的角度切入，但是我所提供的方法可以男女適用。

在分析對方不願分擔家務的問題時，我們首先要了解對方不願意這麼做的原因。任何行為都可以從三個角度來分析，就是「知道、能夠、願意」。也就是說，對方不做家事，是因為不知道、不能夠，還是不願意呢？原因不同，對應的方式也會有所不同。

如果對方不知道有家事要做，那就明確地告訴對方需要做什麼，而不是自己生悶氣，以為對方明明知道卻故意偷懶，有些人真的需要明確的指令才會有所行動。需要注意的是，到底有哪些家事要做，其實這有點主觀。許多男人不熨衣服、不擦地板，是因為他們不覺得筆挺的襯衫和一塵不染的地板很重要，他們可能也會有自己認為的重要之處，例如，我家的車如果髒了滿是灰塵，我不覺得有什麼，但我先生就受不了，會買全套的洗車工具，把車洗得乾乾淨淨。因此當我們抱怨對方不分擔家務的時候，可以先思考一下對方的立場。

對方不分擔家務，也可能是因為真的做不到，如工作實在太忙，那麼我們要做的，不是要求對方去做他做不到的事情，而是適當地降低自己對家務的預期。例如，如果先生晚餐之後沒有洗碗，會怎麼樣？其實除了看到髒碗會心裡不舒服之外，天並不會塌下來，而且跟先生洗碗相比，我更願意趁著天色未暗，全家一起出去散步，到大自然環境充充電，這樣帶來的幸福感比看到乾淨的碗要強烈得多。如果先生不分擔家務，是因為寧願把時間花在打遊戲等活動，然後不願去做，那問題可能稍微嚴重一點，但也並不是沒有解決辦法，以下我想介紹一個教練工具，叫作「家庭目標」。

教練工具：家庭目標

「家庭目標」如何協助家務分配？我想以我的客戶小麗與先生遇到的狀況舉例說明。

四十一歲的小麗有一份正職工作，跟先生育有兩個孩子，由於小麗的母親需要照顧，因此和小麗一家住在一起。他每天除了工作，還要接送小孩、張羅三餐、打掃家裡、帶母親看醫生等，生活非常忙碌。而他的先生正好就是不會主動做家事的人，小麗要他洗碗，他會拖拖拉拉才洗；要他帶小孩上補習班，他也會不甘不願地做。如果小麗沒有主動要求，先生根本不會做這些事。小麗終於忍不住和先生吵了一架，先生很委屈地說：「你叫我做的事我都做了啊！」小麗說：「我希望你能主動分擔這些事，而不是我叫你做你才拖拖拉拉地做，我不但要一直跟你說去做什麼事，還要確認你到底做了沒，這樣實在太心累！」

我其實非常理解小麗生氣的點，我覺得他最惱怒的就是，先生覺得家務是太太一個人的事的態度，然後自己表現得像是局外人，做任何事情都像是在「幫忙」，並沒有把這些事當作自己的事。我認為主要原因可能是他們的小家庭沒有一個共同的目標，兩個人的目光方向不一致。於是我建議小麗使用「家庭目標」這項教練工具。

使用「家庭目標」的第一步，需要夫妻雙方各自填寫自己未來一年，在生活各領域的個人目標和家庭目標，包括：財務、夫妻關係、健康、工作、家務、教養、人際關係和休閒等領域，這時可以參考表6格式，盡情填入自己的想法，不需要考慮目標的數量和可行性，各自表列自己的「年度家庭目標．個人目標與家庭目標」即可。

然後，接下來第二步就需要針對自己表格中的目標進行精簡，由於人的精力有限，必須圈選出自己內心真正想要的個人目標和家庭目標。

再來就是第三步，需要將雙方的表格放在一起討論，先針對彼此的個人目標，討論對方目標的可行性，再討論家庭目標，找出雙方表列家庭目標的共同點。然後，將雙方共同的家庭目標填入表7「年度家庭目標．共同目標與行動計畫」中，最後一起填寫實現家庭共同目標需要的行動計畫。

表6 年度家庭目標．個人目標與家庭目標

表7 年度家庭目標．共同目標與行動計畫

以小麗為例，他三歲的女兒由於身體比較不好，經常生病，因此他和先生不約而同地把改善小孩健康作為家庭目標之一。他們列出的行動計畫包括：

（1）每週帶小孩運動三次，每次一個小時；

（2）每週外食次數不超過兩次，其餘在家裡煮食；

（3）確保小孩九點半前上床睡覺。

有了共識之後，接下來就能更順利地討論細節，如：誰帶小孩出門運動、誰來煮飯、誰負責調整小孩的作息。小麗的先生比較喜歡運動，因此不用小麗開口，先生馬上就接下帶小孩運動的事項，還願意以後每週做三天飯，好讓自己的寶貝女兒吃得好一點。小麗告訴我，自從共同討論家庭目標之後，先生對於家庭事務的參與程度明顯提高，而且態度也變得積極多了。

除了「家庭目標」，我也提供小麗幾項建議。首先，感恩心態非常重要。不要只看到先生沒有做什麼，應該多看看他做了什麼。有個很有意思的調查，就是讓夫妻分別列出自己所分擔的家務量占比，相加之後發現總和大於百分之百。我們經常會不自覺地高估自己對家庭的貢獻，而低估對方的付出。小麗說自己平常覺得先生在家裡是不做事的大少爺，但是有一次先生出差，他變得手忙腳亂，才發覺其實先生也是默默地分擔了許多家事，只是自己過去沒有注意。

其次，當一項家務分配出去之後，就不要管太多，而是應該信任對方，讓對方放手去做。在教養方面經常會有這樣的狀況，由於許多妻子都覺得先生的教養方式太嚴厲，不懂得現代科學的教養知識，於是總是出手介入。其實大可放輕鬆一點，小孩不但需要媽媽的溫柔，也需要爸爸的嚴格，孩子並沒有想像中的嬌弱。

還有一點很重要，那就是向伴侶表達不滿時，盡量不要用「你」開頭的句子，這樣聽起來很容易變成責備，會讓對方一下子進入防衛模式。比較好的做法是用「我」開頭，這樣能夠表達自己的感受，也能讓對方更容易接受。

當然，可能有人試過所有的方法，但是伴侶還是不願意分擔家務，這時問題比較複雜，可能反映了親密關係中更深層的問題，這些問題可能比分擔家務的問題還大，因此這時候可能就需要尋求專業人士的協助了。

我們每個人都應該清楚自己的能力範圍，清楚關於家務問題的底線，並且堅持自己的底線。如果你決定讓先生自己洗衣服，那麼就真的不要再幫他洗了，用這些時間做一些自己喜歡的事情，這並不是自私，而是一種關愛自己的表現，畢竟，只有自己杯子裡的水滿了，才有多餘的分給別人。

（本文摘自盧子慧著《所有壞事背後都有未來的好事：做自己的情緒教練，放下人生無謂的負重，擁抱不確定，展開更好的生活》，好人出版提供）

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