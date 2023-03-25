嵌入式金融大衝擊 特斯拉提供自家的汽車保險

談到美國的嵌入式保險，汽車製造商特斯拉常被用來當成良好參考範例。

特斯拉從二O一九年八月開始為加州的特斯拉車主提供自家的汽車保險，承保機構為美國國家保險公司(State National Insurance)。消費者不僅在一分鐘內就能從特斯拉官網輕鬆取得報價單，加上特斯拉的標準配備「主動式安全防護」(減少碰撞傷害的煞車系統和防止車道偏離等)功能，以及先進的行車輔助功能(不易發生事故)，在這些安全因素的背景之下，跟傳統保險公司比起來，保費最多可節省二十％到三十％。

特斯拉保險的特點是充分發揮製造商的優勢，無需另外在車輛上安裝其他裝置，直接從車輛收集和分析與駕駛行為有關的數據，並依此決定保費。已經有很多汽車保險公司運用車載資通訊系統(Telematics)，推出根據駕駛行為調整保費的「駕駛行為連動型」保險，但是為了收集數據必須另外安裝第三方製造的裝置。雖然目前還不清楚兩者的準確度有著多大的差距，但是特斯拉強調「可準確掌握駕駛相關數據」。只不過，特斯拉在加州推出的汽車保險並不是根據個人資料，而是從所有的特斯拉車輛收集匿名數據，再根據統計結果設定保費。

但是，從二O二一年十月起，特斯拉在德州推出的汽車保險是大幅升級的版本，除了投保人的住址、車款、行駛距離、理賠內容等資料之外，還會即時評估駕駛行為，根據「安全評分」，調整每個月的保費。安全評分取決於前方碰撞警示次數、緊急煞車、急轉彎、與前車的車距，以及使用自動駕駛時，手是否離開方向盤等五項要素，至於行駛距離和行駛時間則不影響評分。

最具劃時代意義的創舉是有別於以往的汽車保險商品，將年齡、性別、婚姻狀況、事故和違規紀錄等因素全都排除在外。特斯拉表示：「我們認為保險費不是根據你是誰，而是取決於你如何駕駛，以及你現在(而不是過去)的駕駛方式，無論交通事故是發生在購買特斯拉之前還是之後，都不會增加保費。」而且保險費比競爭對手便宜二十％至六十％。

一般來說，消費者在購買車險時，不僅重視理賠內容，也很重視投保時的便利性和便宜的保險費。雖然可從網路輕鬆申請的保險越來越多，但通常無法在購車過程中一併申請，投保時還要花費時間和精力輸入車輛資訊。就這一點而言，若能在購車的同時一併申辦保險，而且不需要另外安裝車載設備，就能減輕消費者的負擔。再加上保費又比其他公司便宜的話，對消費者來說應該很有吸引力。特斯拉執行長伊隆・馬斯克(Elon Musk)說道：「將來保險業務可能占收益的三十％到四十％。」雖然不知道能否真的實現，但是可以肯定的是，他對於嵌入式保險寄予很高的期望。

（本文摘自城田真琴著《嵌入式金融大衝擊！：從Google、Apple，到IKEA、賓士，科技巨擘與零售龍頭都爭先布局的創新金融版圖》，商周出版提供）

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