東京迪士尼樂園 簽約條件大揭密

七〇年代，加州和佛羅里達的迪士尼樂園雖然經營得很不錯，但是迪士尼公司的重要收益來源—電影事業，卻是在逐年走下坡。再加上華特．迪士尼過世之前，留下了一個遺願，那就是：建立一個以未來世界為主題的迪士尼主題公園。這個主題公園就是現在位在佛羅里達州的「Epcot」（Experimental Prototype Community of Tomorrow未來社區的實驗原型，又稱艾波卡特、未來世界）。

一九六六年華特．迪士尼過世後，迪士尼公司為了要完成此一遺願，開始不停地投資大筆資金在未來世界的計畫開發上。但是沒有了華特．迪士尼的指揮，開發過程極其不順利。儘管迪士尼已經持續好幾年投下了巨額預算，未來世界的構想距離成型仍有很大一段距離。再加上電影事業沒有起色，迪士尼的資金周轉已經開始出現問題。

狀況於是演變成，日本人信誓旦旦說要做東京迪士尼樂園，那就讓他們做吧。但條件是，迪士尼只要利益，不承擔任何風險。換句話說，就是迪士尼總部認為：說實話，日本人能否成功，我們仍持保留態度，但絕對不能讓東京迪士尼的失敗影響到總部。

最後，契約的內容從「合資興建」被改成了「提供授權」。迪士尼公司負責所有園內遊樂設施及建築物的「開發設計」。決定好的開發設計，由日方來履行施工興建。開發設計和施工興建需要的所有費用都由日方自行負擔。樂園開幕後，東京迪士尼樂園的經營行銷決策，以及最後的銷售額都歸日方所管。但往後，日方須無條件支付入場券銷售總額的百分之十，以及餐飲與紀念品銷售總額的百分之五給迪士尼總部。

也就是說，迪士尼公司保有全部的設計主控權。大到東京迪士尼樂園的遊樂設施、建築物、表演節目、小至遊客服務、角色戲服全權由迪士尼公司決定。但是，東京迪士尼樂園的門票要賣多少錢，要不要設入園限制人數，要瞄準那些客群，要訂定怎樣的行銷企畫，工讀生有什麼樣的雇用門檻？所有關於企業管理與經營戰略的部分，迪士尼總部都無權插手。

迪士尼總部為了規避風險，訂定了這樣的契約，後來，從開發到完工，日方總共支付了一千八百億日圓的建設費用。就這樣，一九八三年，迪士尼公司第一座走出美國的主題樂園，在日本誕生了。

圖／ 《聽她講──日本企業的經營祕密：東京頂尖行銷人的產業觀察》©她講／大塊文化 2023

悔不當初！迪士尼公司「東京的惡夢」

接下來，就如本節開頭提到的，東京迪士尼樂園獲得了極大的成功，成為了亞洲最大、最受歡迎的主題樂園。儘管如此，不論東京迪士尼樂園多有人氣，多賺錢，迪士尼總部永遠都只能收固定幾％的門票餐飲分紅，甚至沒有辦法插手經營。關於這件事，迪士尼公司的前執行長麥克‧艾斯納（Michael Eisner）在他的著作《高感性事業》（Work in Progress）中也闡述了他的不甘心，「（東京迪士尼樂園中）光是占地約兩千平方英尺的糖果店，每年營收就創下一億美元。未能擁有東京迪士尼的代價真是高昂。」這也就是為什麼迪士尼公司會認為，東京迪士尼樂園是他們最大的失敗。

在迪士尼總部，東京迪士尼樂園也被稱作「東京的惡夢」。一直到現在，東京迪士尼樂園都還是世界上唯一一間迪士尼總部無法插手的—「非直營」迪士尼樂園。

後來，東京迪士尼樂園讓迪士尼總部看到了走出世界的商機，便積極在世界各地拓展迪士尼樂園。只是此後迪士尼的經營，卻沒有想像中順利。

東京迪士尼樂園的「失敗」讓迪士尼公司前執行長麥克‧艾斯納決定，日後若建造新的主題樂園，一定要當最大股東。然而，一九九二年巴黎迪士尼樂園盛大開幕後，但卻乏人問津。二〇一一年，巴黎迪士尼樂園宣布負債超過十八億歐元，變成了迪士尼「巴黎的惡夢」。二〇〇五年迪士尼樂園在香港正式開幕，但自開幕後到二〇一九年，年度財報只有三年是黑字，虧損重大，這又變成了迪士尼「香港的惡夢」。

（本文摘自她講著《聽她講 日本企業的經營祕密：東京頂尖行銷人的產業觀察》，大塊文化提供）

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