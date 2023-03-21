面對網路人身攻擊 唐鳳這樣轉念思考

很多會焦慮的人，是因為以前曾經處於一個不安全的環境，所以他聽到或是看到某些觸發的線索，就必須要迎戰或逃跑，因為「戰」或「逃」是人類碰到危險時，最本能的反應。

但之後在環境中，舉目四顧，可能已經沒有這些可以威脅到你的東西，但我們還是有可能看到杯弓蛇影。所以，這時候就可以試著建立新的習慣。

關於焦慮與習慣，我之前曾經翻譯過一個小遊戲，叫做「和焦慮一起冒險」。這是由新加坡一個遊戲開發者Nicky Case，根據自己的親身經驗所開發的。遊戲中會引導玩家去思考焦慮的來源，可能是害怕受到傷害、不被愛的恐懼，或者害怕自己成為壞人。

我後來也去找到幾篇談論「焦慮與習慣」的論文，後來慢慢建立了自己回應焦慮的習慣。

養成新習慣並不困難。養成新習慣會失敗，可能是因為沒有「一次專注在一件事」。

如果想要同時養成好幾個新習慣，可能就不容易。或是，在短時間內，想要做一件很嚴肅、困難的事，這樣可能也不容易。想要養成新習慣時，可以告訴自己，剛開始就是做個兩秒鐘、五秒鐘就好了。

例如，看到網路上有人對我人身攻擊，本能的反應可能就是想要還擊，這是原來的舊習慣。如果要養成新的回應習慣，看到人身攻擊，我就告訴自己，深呼吸兩秒，然後走到廚房去任選兩個不同的茶包，混和在一起，泡一杯新口味的茶。之後再回來決定要不要回應，或怎麼回應。對我來說，這樣就是有意識地建立新習慣。

對我來說，要養成新習慣時，我會尋求「立刻就可以完成的某種轉念、觸發」，而這個觸發形成了新的長期記憶。所以，對我來說，這種轉念就比較像是一個記憶，而不只是一個提醒。

當我有意識地做過一次，我記住它。隔天之後，我再被觸發時，就比較不需要去回想或告訴自己，因為這是我的記憶，是昨天就做過的事。再隔天，可能更不需要花力氣去想，到最後就變成了習慣。

如果以人身攻擊來說，這個觸發，以前都會直接導向做無意識的事，會發怒還擊。但後來至少有一次，我很有意識地去做一件別的、但很容易做的事，改變回應「人身攻擊」的習慣。如果當天有睡夠，醒來，我再去觸發一次，之後就很容易往這條路去，過兩個月就變成自動的習慣了。

（本文摘自唐鳳、丘美珍著《我的99個私抽屜：唐鳳的AI時代生存心法》，網路與書出版提供）

延伸閱讀

拿回時間掌控權！她刪掉幽靈清單 重拾人生目標

功勞小偷有跡可循 請提高警覺辦公室豬隊友

別低估職場小人！破除職場混蛋的3迷思