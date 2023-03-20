為何多數收購案失敗？最小的誤解也可能導致工作團隊徹底擺爛

迫使衝突展開不僅對個人關係有益，在其他方面也有好處。投入艱難對話的意願可以決定企業成敗，有時還關係到數十億美元的利益。

不妨想一想那些失敗的併購案吧。

根據大多數研究，高達九○％的企業收購都會失敗， 因而損失數十億美元的生產力和機會成本，更不用說工作機會。這些失敗的主要原因，往往是沒有能力整合公司文化，特別是跨國收購的情況。

由於管理層不僅要融合不同的企業內部文化，還要處理各種國籍、語言和文化規範。結果便造成了一連串文化衝突，導致缺乏信任。一旦不能良性溝通，也就無法超越錯誤的假設、挫折和不滿，最後便會走到了不能克服差異的地步。

但在許多情況下，文化衝突或許可以避免。如果收購高層用心促進良性溝通，讓每一方都有發言機會，並且公開解決問題，那麼許多併購案可能已經成功了。

亦敵亦友的開國元勳

你是否以為美國當初制定憲法時沒有發生衝突？不妨再想一想，兩位主要倡議者約翰．亞當斯（John Adams）和湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）可是死對頭。他們雖然都聰明機智、英勇無畏，但個性截然不同，甚至到了互相憎恨的地步，這種敵意使得那張神聖羊皮紙上的每一句話都成為爭論焦點。簡單來說，亞當斯是聯邦主義者，他認為剛誕生的美國應該中央集權，以加強和維繫整個聯邦。傑佛遜則希望限制聯邦權力，以防止又一個君主政治。

激烈的分歧導致一些難聽的辱罵。在一八○○年選舉期間，傑佛遜一度稱亞當斯是「可怕的雌雄同體」。亞當斯陣營中有一個人，也許就是亞當斯本人，稱傑佛遜是「卑鄙、低級的傢伙」。

然而，他們依舊設法消弭了敵意，這番衝突造就人類史上最偉大的文獻，其中包括「權利法案」（Bill of Rights），它在傑佛遜和詹姆斯．門羅（James Monroe）的強力

遊說下臨時加進議程。我相信，如果沒有這種衝突，美國憲法就不會有這些細微差異並保持平衡，它所包含的法條和權利也不會如此雋永。思想的多樣性及樂意持續爭取，使得這份文獻成為全人類的共同資產。顯然，傑佛遜和亞當斯也這麼認為。他們鬧了十幾年不和，然而有一天亞當斯寫信告訴傑佛遜：「在我們向對方表明原則之前，你和我都不應該死掉。」他們一直保持連絡，直到一八二六年七月四日，也就是美國獨立整整五十年後，兩人在幾個小時內相繼辭世。

就算是最小的誤解也可能導致工作團隊徹底擺爛。我在一九八○年代晚期擔任「假日飯店」（Holiday Inn）顧問，這家連鎖飯店剛被英國消費集團巴斯（Bass）收購，士氣相當低落。當時總部設在亞特蘭大，美國員工得到一份命令，要他們在來訪的英國高層面前舉止合宜，包括：穿白襯衫、只穿繫帶鞋、不可穿平底便鞋……。你能想像嗎？你剛剛收購一家公司，前往它所在的國家和總部，卻要求當地員工改變穿著方式？這不僅是一種侮辱，而且是奇怪的文化帝國主義。為此，各團隊的整合變得非常困難，更不用說保持順暢溝通。那次特別的併購歷經十年坎坷，直到假日飯店再次獲利。

現在想像一下融合東方和西方文化有多麼困難，兩邊的準則可能天差地遠，就連「天空的顏色」這種小事都找不到共識。我在為「喜來登飯店」（Sheraton）的亞太分部工作時，曾經參加亞洲管理培訓課程，期間體驗到如此嚴重的脫節。我明白日本文化傾向於規避風險，做人則忌諱過度自信。他們經常因為尷尬而微笑，若是不得不給別人負面意見，或者對別人說「不」，他們就會感到痛苦。

身為氣勢驚人、斬釘截鐵而且直言不諱的美國人，我原本會陷入災難，永遠不知道我的立場，也不知道我可能得罪同行。但是，我對這個文化的新發現，幫助我調整了做法，甚至在與人交談時微微鞠躬，因為我明白以外在行為表示尊重的重要性。這些姿態和手勢看起來或許沒什麼，但如果我不認清文化差異並採取行動，就會造成日本人一定程度的抗拒，我的建議便不可能以我希望的方式被聽進去。如此一來，非但無法促成任何艱難的對話，他們一看到我就會跑去山上躲起來。

（本文摘自喬恩‧塔弗著《衝突的力量：以和為貴帶來焦慮，息事寧人埋下火種，如何真正表達情緒與需求？》，方舟文化提供）

延伸閱讀

功勞小偷有跡可循 請提高警覺辦公室豬隊友

別低估職場小人！破除職場混蛋的3迷思

主辦人該怎麼掌控聚會？美國頂尖會議引導師秀這招