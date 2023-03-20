領導者常害怕衝突 專家：不要逃避 把它當做槓桿

商業團隊能在一些有效掌控的衝突中運作得更好。團隊合作需要不同的意見；否則，合作有什麼意義呢？

一些最偉大的想法都來自於激烈的辯論。每個參與者都為自己的觀點熱烈爭論，但也願意接受其他人的想法—創造性解決方案就是在這種情況下問世的。通用汽車公司（General Motors）執行長瑪麗．芭拉（Mary Barra）非常了解這個事實，她和團隊已經成功地解決這個汽車巨頭的最大挑戰。（還記得他們那要命的發動裝置問題嗎？）

「當我們必須做出艱難的決定，為通用汽車的產品指明方向和制定策略，此時應該要有建設性的緊張關係，我們應該進行激烈的辯論。」她上任後接受《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）採訪時，說道：「我希望這種緊張關係以建設性方式進行，確保我們可以從各個角度評估情況。」

簡而言之，芭拉所描述的便是建設性衝突。企業領導人往往害怕提到「衝突」二字，但它是經營公司的基本要素，許多合作之所以宣告失敗，都可以歸咎於缺乏衝突。

「各方衝突是制定創造性解決方案與明智權衡競爭目標的熔爐。」傑夫．韋斯（Jeff Weiss）和喬納森．休斯（Jonathan Hughes）在《哈佛商業評論》（Harvard Business Review）的〈想要合作？接受並積極管理衝突〉（Want Collaboration? Accept-and Actively Manage-Conflict）文章中如此談到。

但許多高層往往只看表面現象，比如只在乎不同部門的合作夠不夠緊密，而不是關注合作過程中失敗的根本原因—缺乏健康的衝突。

「事實上，在解決衝突問題之前，你無法改善合作關係。」該文章接著談到，衝突對組織來說非常重要也無法避免。

「因此，高層不應該僅著重於試圖減少分歧，而是需要懂得接受衝突……並接受衝突的機制制度化。」

關於衝突的好處有大量且正在持續擴展的研究，如今已逐漸成為學術界重要的新領域。哈佛商學院（Harvard Business School）管理大師約翰．科特（John Kotter）便坦率地說：「為進行積極、持久的變革，你必須激發人們的活力……而你需要衝突來完成這個目標。」

無論經營公司還是過日子，無論是處理與家人、同事還是朋友的關係，原則都一樣。不要逃避衝突，把它當做槓桿，讓潛在問題浮出水面，帶來正面改變。然後釋放壓力閥，將所有能量導入更有成效的方向。

（本文摘自喬恩‧塔弗著《衝突的力量：以和為貴帶來焦慮，息事寧人埋下火種，如何真正表達情緒與需求？》，方舟文化提供）

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