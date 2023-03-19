李偉文的退休進行式》滿足這樣就好的低量商機

曾有很長一段時間，「便宜又大碗」是消費者的優先選擇，因此廣告中常出現高ＣＰ值(性價比)的宣傳詞，划不划算在過去是決定購買的重要因素之一。

但時代的風向變了，「夠用就好」已成為消費者新的生活價值觀，從低卡、低糖、低碳減塑、低量、減量這些名詞幾乎出現在所有商品的行銷宣傳上，就可以感受到這個新風潮。

比如說，前些年日本推出容量只有一百二十毫升、連半杯水都裝不下的超迷你保溫瓶，原本沒人看好的產品卻超級熱賣。強調一次只能煮二碗飯的小型電鍋，滿足單身或不生孩子的夫妻所需，銷售量也是一般機種的五倍以上。日本著名的吉野家連鎖餐廳推出小份的牛丼，也成為熱銷產品。

以前貼身攜帶的皮夾，裡面除了收納紙鈔、信用卡、名片、零錢之外，還可以塞下許多發票、收據。但是，現在推出的皮夾產品卻只有名片夾大小，強迫消費者養成隨時整理發票和單據的習慣，因為小小的隨身皮夾不再是堆置各種單據的空間。

追求夠用的心情背後，代表了不願過度消費已成為現代的主流價值。

近年隨著「斷捨離」的流行，企業似乎也在思考「極簡」的力量，從賈伯斯(StevenPaul Jobs)打造iPhone 極簡又顯高貴的外型，強調減法哲學的「極簡力」思考，也是時勢所趨吧！

尤其在這個過剩的社會，什麼東西都太多了，訊息太多、商品太多、功能太多，全世界所有的企業、社交平臺上的人，無一不想吸引你的注意力，愈多元的意思就是愈複雜，我們的大腦與心神早已乘載不了這麼多擺在眼前「任君選擇」的無數可能性。

多年來各種心理學實驗一再證明，過多的選項反而讓我們的滿意度下降，而不是更快樂。比如日新月異的各類電子產品雖然可以創造出十種、二十種，甚至更多使用功能，但是我們常用的、會用的，主要還是固定的幾項功能。何況現在消費者還沒想到的需求，就已被過度滿足，就像一個早已吃飽的人還強迫他吃完桌上的菜餚，即便眼前是山珍海味，也會吃到忍不住想吐吧？

在社群分享的時代，比起功能繁複、品項眾多的加法企業，採用極簡且目標明確的減法企業，反而更容易獲得消費者的好口碑，因簡單明確，容易用語言和文字描述、容易被記住，更重要的是，容易透過社群平臺分享與介紹給其他人；相反的，一個太複雜、太難被具體描述的產品，也很難被分享與推廣。

因此，新的行銷概念已不再是「多了這個很棒」，而是「這樣就好」，不附加太多複雜的機能，只留下最基本的功能，突顯商品的本質。

《極簡力》這本書裡介紹了二個很有趣的例子。

一是鶴岡市立加茂水族館。這是個小型水族館，場地小、經費有限，無法展示品類完整的水生動植物，於是選擇只展示水母這種動物，其他水族館必備的海豚、企鵝或漂亮鮮豔的熱帶魚通通沒有，整個水族館只有各式各樣的水母。

壽命不長，平均為四、五個月，如何繁殖是一門學問，克服技術瓶頸後，整個水族館到處都是大大小小、各式各樣的水母，優雅地飄浮在水槽裡，很具療癒的效果，因此一炮而紅，而周邊商品也帶來更多收益。

另一個例子是一間兩人專用旅館「時之宿．堇」，顧客只限定為夫婦、朋友、情侶，成年的親子等組合，不接受單身以及三位以上的客人，連二對夫妻一起來也不行，而且這間旅館總共只有十個房間，一天最多只能接受二十位旅客。



更特別的是，房間沒有電視與時鐘，旅館也不需要設置會議室或宴客廳等公共空間，也沒有唱卡拉ＯＫ等休閒娛樂的設備，溫泉浴池裡沒有嘈雜擾攘的聊天或嬉鬧聲，整個旅館只有蟲鳴鳥叫、風聲與流水聲，充分展現寂靜的價值。

對於旅館來說，因客群明確，省去許多設備與業務，整體營運成本可以大幅下降，而服務人員也能夠全心全意就兩人組的房客特性來設想，服務品質因此大幅提升，顧客滿意度當然也提高了。

當然，有人會想，假如極簡是當下潮流，為什麼企業一直往集團化發展，透過併購或不斷增資而長成超級巨獸？

沒錯，在全球化時代，大者恆大是個定律，但是集團變大後是朝多角化發展，也就是創造出多種品牌，而每個品牌還是漸漸朝向「極簡」來突顯特色。

簡單不只是一個時代的風格，而是人性，我們需要去除旁枝末節，把握最核心的東西，然後放大再放大，才能在這個過剩的時代看見真正值得在乎的事物。

（本文摘自李偉文著《李偉文的退休進行式3：你好，我好，做公益與世界共好》，時報出版提供）

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