第一時間向主管報告 是職場保命符

應該立刻報告主管嗎？還是等一下再說？相信作為部屬的你，很常會遇到這樣的狀況。

特別是遇到難以啟齒的情況，就越容易一拖再拖。事實上，即時報告才是正確做法。要是因為有所隱匿，說不定會讓事態更加一發不可收拾。以下是向上匯報的兩項鐵則：

【鐵則1】在第一時間報告（回報的內容無須完全正確）。

【鐵則2】後續匯報，以補充資訊為主。

我也曾有類似的經驗。事情的起因是這樣的：當時，我的手下將合約誤傳給另一家公司，但部屬卻沒有在第一時間回報，以為私下向對方道歉便能了事。老闆在得知此事之後，劈頭就對我大罵。

順帶一提，這種失誤等同洩漏公司機密，作為公司的一員，非但不能默不作聲，反而更應該要老老實實的向上呈報，並交由主管處理才對。再者，換個角度來看，為了保護自身權益，即時匯報也是職場的保命符。

（本文摘自伊庭正康著《不空轉‧工作省時術：聽到急件你就馬上做？難怪事情越積越多。你該提升的不是效率，而是抓出哪些事讓你做白工，然後不做！》，大是文化提供）

延伸閱讀

功勞小偷有跡可循 請提高警覺辦公室豬隊友

別低估職場小人！破除職場混蛋的3迷思

改變的決心！《紐約時報》頭版會議轉型 適應全新數位時代