你喜歡什麼？演算法比你還清楚

如果有人問你：「你一週後要在超市買什麼？」你會怎麼回答？有購物清單的人能馬上回答，但是大部分的人都會很慌張：「我現在怎麼會知道一週後的事，到時候缺什麼就買什麼吧。」我也是如此，一週後的事我怎麼能明確知道呢？

也許到時候洗髮乳會用完、喜歡的零食會吃完吧！如果我們常去的超市，能事先知道我們一週後會需要什麼，你覺得如何？肯定會覺得很神奇，事實上，這確實是可以事先預測的。

超市是怎麼知道的呢？親自去問每一位顧客？不是的，現代人的所有行為都數據化了。觀看的東西、吃的、買的，甚至去哪些地方都被掌握並記錄。如果能拿到這些數據，就可以準確預測今後發生的事。

蒐集和管理多領域的數據變得越來越重要，也由於人們的瑣碎行為和日常生活都被數據化，所以數據量正在擴大，這就是所謂的大數據（big data），也是數據管理備受關注的原因。

科學期刊《自然》（Nature）稱大數據是今後10年改變世界最重要的技術，美國市場調查機構高德納諮詢公司（Gartner）也將其稱為左右21世紀競爭力的21世紀原油。

再回到超市的故事，超市會累積並分析顧客的行為數據，掌握顧客們的需求，並預測顧客會買些什麼。全球第一大電商亞馬遜（Amazon）從2014年開始，提供以此為基礎的預測配送服務，就是在顧客下單前，將他們預計購買的產品進行包裝，轉移到離顧客配送地較近的物流中心。

為了精準預測，亞馬遜不僅將現有的訂單搜尋明細、關注物品、結算明細，甚至滑鼠游標長期停留在哪些產品上，也進行數據化並加以利用。但運用大數據提前預測顧客需求和行為的企業不僅是亞馬遜。

過去十年裡，哪家企業的股價上漲最多？就是打著「我們的競爭者只有睡眠時間」這樣看似荒唐的口號，但是做出精準預測的網飛（Netflix）。Netflix是韓國人必備的線上串流影音平臺，也是市價總額超過260兆韓元（以2021年4月為基準）的串流媒體企業。

有些人以為Netflix是像彗星般登場的新創企業，但是實際上它是自1997年DVD租賃事業起步的企業，也因此它擁有強大的數據資料庫。

有些人甚至以為使用Netflix時，是自己挑選自己想看的內容，但是Netflix的演算法幫我們挑選的內容卻更精準，多數用戶不會一一查找並從數千個內容中挑選，所以大部分觀眾都是從Netflix推薦的影片中做選擇。

Netflix的開發者們知道，如果給人們太多選擇，他們反而會不喜歡。因為有這樣的背景知識，所以他們才能開發出以大數據為基礎的電影配對軟體「Cinematch」。

那麼，Netflix如何從大量的影片中挑選並推薦給用戶呢？首先，他們會分析喜好相似的人看什麼樣的影片，在觀看內容時，他們會掌握觀眾反覆播放或跳過的部分，並將此製作成數據，再向有相似興趣的受眾推薦電影，同時將每個人可能喜歡的片段製作成縮圖放到頁面上。

另外，他們也透過一次公開所有影集內容的營運方式不斷成長。

他們最重視的是過去的行為，也就是用戶們的欲望。當然，Netflix並不總是一帆風順，也曾經發生很大的危機，但是他們同樣用數據來突破危機。從營運平臺公司的立場來看，最重要的是增加顧客的流入量，並擁有防止用戶退訂的人氣內容。

因此如果是擁有人氣內容的製作公司，在談判桌上必然有利，但是Netflix的急遽增長趨勢難以忽視，所以製作公司為了取得更高的收益分配條件，不得不進行牽制。

2011年處於赤字危機的Netflix做出了重要的決定，那就是親自製作內容。如果這個計畫成功，等於是如虎添翼，但是這個計畫的風險太大了，製作內容和提供製作公司供應的內容是完全不同的事。

Netflix之所以能夠果斷做出這個決定，是因為信任大數據。結果大獲成功，其親自製作的《紙牌屋》（House of cards）大受歡迎。

Netflix在籌備《紙牌屋》時，為了尋找人們喜歡的主題和故事，分析了數千萬用戶的影片播放紀錄和使用者評價，不僅如此，還蒐集了社交媒體的數據，甚至蒐集並分析了非法共享的人氣電影和電視劇的數據。透過廣泛的蒐集和分析大數據，他們決定要翻拍1990年BBC（英國廣播公司）播出的《紙牌屋》。

電影導演和演員也是利用大數據選角，透過觀看原作的觀眾相關的數據，可以發現多數人也看了導演大衛．芬奇（David Fincher）的《社群網戰》（The Social Network）和《班傑明的奇幻旅程》（The Curious Case of Benjamin Button）。另外，他們也喜歡凱文．史貝西（Kevin Spacey）主演的作品。

Netflix便以此為根據邀請大衛擔任導演，凱文擔任主角，並投入製作，這正好符合大眾的需求。此後，Netflix加快了自行開發內容的步伐，兼顧了平臺和內容，成長為世界級的企業。

（本文摘自尹相勛著《不專精，讓我更多薪：比起專業，人們更願意為「真實」買單。韓國最強上班族的「不完美更暢銷」賺錢模式。》，大是文化提供）

延伸閱讀

「第二大腦」好神？老師備課 牧師設計追思禮拜都靠它

學世界冠軍帶領團隊 永遠不要獨自領導

學習放手允許失敗 領導者培養掌握感3原則