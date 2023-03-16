你不知道的會計史》達文西愛脫稿 卻很會寫求職信

達文西出生於佛羅倫斯的近郊。他小時候就到委羅基奧（Andrea del Verrocchio）的畫室學習，並充分發揮才能。他不僅繪畫能力超群，同時還是個美男子，受到許多女性喜愛。想必各位也猜想得到，不管怎麼看，他都很容易招人嫉妒吧？沒錯，當時他真的是如此。

除此之外，他還有一個很要不得的毛病，那就是從不遵守期限，不知道是不遵守，還是無法遵守，總之他就是沒辦法在約定的期限內把畫畫好。對他而言很不利的，就是義大利存在著喜歡記錄的文化。所以委託人在委託畫家作畫時，通常都會簽訂契約。

但達文西卻不遵守約定，當然會遭到批評。而且他身邊原本就有些敵人正摩拳擦掌：「逮住機會就一定要說他壞話！」再加上發生這種事，一定會飽受眾人批判。

說起來，我自己也是不太能遵守期限的人，所以我要幫達文西說幾句好話，他不是在偷懶，而是在思考。據說他總是會花好幾個小時盯著畫布，這真是讓我感同身受。儘管這對創作者來說，是非常常見的事，但是在重視契約的國家就不太妙了。而且達文西甚至會先收預付金，最後卻放人家鴿子，當然會讓委託人火冒三丈了。甚至嚴重到被人批評：「這個人連做人的基本都不懂嗎？」這麼一來，他也漸漸無法繼續待在故鄉佛羅倫斯了。

因為這樣，義大利這種喜歡記錄的文化，讓達文西在30歲就不得不離開家鄉，前往新興的國家米蘭。

米蘭當時是由斯福爾扎（Sforza）家族的盧多維科（Ludovico Sforza）公爵治理的新興國家。這個盧多維科就跟許多暴發戶一樣，很喜歡贊助，付大筆的錢給藝術家。

達文西就寫了一封「請僱用我」的信給他，換言之，就是今天的求職信。

現今都還保存著他當時寫的信，內容非常有趣，因為他沒有特別強調自己是個畫家，反倒提到「我能開發兵器，請把軍事有關的工作交給我」，還寫了很多跟軍事相關、盧多維科公爵會很感興趣的內容，最後的最後才含蓄的提到：「我也很擅長畫畫。」我真的很想把這招，教給最近在找工作的學生們。找工作時，不應該拚命表現自己，而是應該先寫對方會感興趣的事。

或許是這封優秀的應徵信產生了效果，盧多維科公爵招募了達文西，達文西開始在米蘭工作。與此同時，帕西奧利也來到米蘭。他是以數學家的身分接受盧多維科的邀請而來，在這裡認識了達文西。

帕西奧利為達文西講授了一對一的數學課，當時達文西也很積極的學習數學，而他從這位老師學習到的知識，也運用到了其後的工作中，那就是繪於米蘭教堂的〈最後的晚餐〉（The Last Supper）。盧多維科公爵建設大教堂時，委託達文西在食堂的牆壁上作畫，「好的，我知道了。我會畫的。」不過，要在食堂的牆壁上畫些什麼才好？結果就是這幅〈最後的晚餐〉。仔細想想，這也太直白了吧。畢竟在食堂的牆壁上畫「最後的晚餐」，就跟在日式澡堂的牆壁上畫一座富士山一樣，完全沒有創意可言（按：富士山是日式澡堂壁畫最常見的主題）。不過，其中正蘊涵了達文西的自豪，我認為這或許就是專屬於他的自我主張吧。（圖五）

（本文摘自田中靖浩著《會計，商人錢滾錢的足跡：達文西欠畫債、荷蘭鬱金香、鐵路熱、披頭四……竟是會計誕生進化的故事，是你得知道的金錢運作機制。》，大是文化提供）

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