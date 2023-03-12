美國當年為何要台灣改變匯率制度？從廣場飯店協議談起

「美國官員說，台灣是新的一輪談判裡最主要的對象，主要原因是它的匯率與經濟基本面所決定的水準有非常大的差距。」 －Pine (1986)

1960年由美援會所公布的「十九點財經措施」裡，第15點是建立中央銀行制度，國民政府很快就著手進行。翌年7月，中央銀行在台灣復業，徐柏園被任命為央行總裁，一直到1969年他才卸任。中央銀行復業時，世界主要工業國家採取固定匯率制度，台灣順理成章也採固定匯率制度，新臺幣兌美元的匯率是40元。

值得一提的是，歐美國家的固定匯率制度下，民間可以持有並自由交易外匯，但台灣除了將匯率固定下來之外，從1950年代初期即管制民間不得交易外匯。

在歐美國家的固定匯率制度之下，各國央行訂定本國貨幣兌換美元之匯率。民間可以自由交易外匯，央行也參與外匯之買賣，目標是要維持匯率水準目標。以日圓兌美元為例，若日本央行所訂的目標匯率是360圓，而外匯市場交易所決定之匯率變成350圓（美元貶值），則日本央行可以進場買美元，讓美元匯率調整到360圓的目標水準。

以上的制度稱為布列敦森林體系(Bretton Woods system) ，這是1944年各國的代表在美國新罕布夏州的布列敦森林開會後，所設立的國際金融體系。國際貨幣基金組織與世界銀行(World Bank)兩個機構也是為了這個體系的運作而成立的。

到了1970年代初期，國際間發現固定匯率制度的問題叢生，無法再維持下去，各國央行相繼宣布脫離固定匯率制度，之後基本上也不再介入外匯市場之交易，匯率就是由外匯市場的供需所決定。新的制度稱為浮動匯率制度（又稱為機動匯率制度）。各國改取浮動匯率制度之後，在央行貨幣政策的操作中，排除追求匯率穩定，僅專注於物價穩定與減少景氣波動。

但是，貨幣供給應如何控制才能達成以上目標？曾經有一段時間，主要工業國家的貨幣政策是以菲利浦曲線(The Phillips Curve)為基礎，它是指物價膨脹率與失業率具有反向變動的關係。因此，貨幣政策的操作原則如下：景氣衰退（失業率高）的時候，央行增加貨幣供給（提高物價膨脹率）以提振景氣；反之，景氣過熱的時候，央行減少貨幣供給，以求降低物價膨脹率。

因應各國改採浮動匯率制度，台灣在1978年7月也宣布脫離固定匯率制度，但不是立刻轉變成浮動匯率制度。台灣匯率制度的轉型前後大約花了10年的時間，到了1989年4月，才比較接近所謂的浮動匯率制度，轉變成管理浮動匯率制度。加上「管理」兩個字，意思是央行得隨時「按照己意」管控一下匯率。

為何匯率制度的轉變要拖那麼久？主要是因為1980年代起，台灣持續出現貿易順差，而貿易順差的國家若採取浮動匯率制度，本國的貨幣會升值。舉例來說，若日本對美國的貿易由原先的貿易平衡（進口等於出口）變成順差（出口大於進口），出口商會賺入較多的美元，因此也會在外匯市場上出售較多的美元，進而造成日圓對美元會升值。

台灣若真的實施浮動匯率制度，新臺幣會升值，順差會減少，而政府官員擔心，出口減少將使經濟成長率下降，因此盡量拖延匯率制度的轉型。台灣匯率制度最終會轉型，事實上是美國施壓的結果。美國為何要台灣改變匯率制度？這要從「廣場飯店協議」說起。

廣場飯店協議

歐美工業國家在1970年代初期改採浮動匯率制度後，1980年代上半，美元對日圓與德國馬克大約升值50%，對於美國的經濟造成重大的衝擊。美元升值對於美國進口業者有利，但對於出口業者不利，因此，後者聯合起來遊說國會議員，要求國會通過保護本國產業之法案。但是，當時的雷根(Ronald Reagan)政府認為，保護政策對美國本身也有負面影響，因此開始與主要工業國家協商，謀求解決之道。1985年初起，美國、英國、法國、西德與日本等5個國家（合稱為 Group 5，簡稱為G5）密集協商，最後的成果是有名的「廣場飯店協議」(Plaza Accord)。9月22日，G5國家的財政部長與央行總裁在紐約的廣場飯店(Plaza Hotel)開會，決議要採取一致的行動讓美元貶值，以求減少美國的貿易逆差。

1980年代起，台灣對美國也有龐大的貿易順差，但並未參與廣場飯店協議，因此，美國要特別處理。1985年，貿易順差占GDP的比率是12.9%，翌年更上升為18.5%，為戰後以來最高的水準。台灣當時的貿易順差主要是對美國，1985年美國的商品貿易逆差合計是1,486.2億美元，其中，日本占31.1%，加拿大占14.6%，西德占7.5%。台灣的比率是7.9%，比西德還要高。

在紐約的廣場飯店協議之前的一個月，美國派一個由7位參議員組成的代表團到台灣來，進行貿易談判。這一次談判的內容並未對外公開，但由事後的發展來看，美方應該是要求台灣解除貿易與匯率管制。

「中心匯率制度」

台灣在1950年代初期因為貿易逆差，設下許多的貿易與外匯管制，例如，對進口品課徵高關稅。到了1970年代，貿易逆差已逐漸變成順差，但進口管制並未取消。以上的管制使美國的商品要出口到台灣來面對層層障礙。在貿易代表團來台灣之前，台灣已經解除部分的管制，但美方認為進度太慢。

除了貿易管制之外，美方也關切台灣的匯率政策。1986年7月，美國財政部長貝克(James Baker)宣布將與台灣與南韓展開匯率談判。廣場飯店協議是美國與G5（已開發國家）之匯率談判，而針對台灣與南韓的談判則是美國首度與第三世界國家(Third World coun- tries)的匯率談判。除了台灣與南韓之外，香港的匯率制度也受到美國財政部的關切。

台灣早在1978年7月就宣布放棄固定匯率制度，新臺幣兌美元的匯率由38元調整為36元。如果已經脫離固定匯率制度，似乎表示匯率是由市場決定的，那美國要來談什麼？事實上，台灣並未真正改制為浮動匯率制度，匯率仍然是由央行直接操控。

台灣在1978年12月底修訂「管理外匯條例」，准許台銀等5家商業銀行與廠商持有外匯，並可以在外匯市場買賣。既然如此，匯率應該是由外匯市場的供給與需求來決定。但是，央行並未放手不管。銀行與廠商之間交易之匯率一開始是由央行與5家商業銀行所議定，稱之為「中心匯率」，官方文獻稱此一時期為「中心匯率制度」。

在1978年以前，央行直接規定匯率水準，而且管制民間不得持有外匯，出口商所賺的外匯要以官價賣給央行，進口商只能向央行買匯。1979年起，開放民間持有外匯，但央行仍管制持有之上限。換言之，央行從原先的無所不管，改變成民間可以持有少許的外匯；也可以彼此交易，但匯率仍由央行掌控。簡單來說，台灣回到1951年4月9日全面管制外匯交易之前的制度。

台灣為何要採取中心匯率制度，而不是直接轉型為浮動匯率制度？1945年起，國民政府官員的中心思想就是管制。相對的，浮動匯率制度是讓市場供需決定匯率，政府官員認為市場所決定的匯率並不理想。何謂「不理想」？1980年代初期，台灣的貿易順差日趨龐大，若採浮動匯率制度，新臺幣會升值，而升值對出口不利，因此，中心匯率制度的目的事實上是要阻升新臺幣。

1978年底，新臺幣兌美元的匯率是36.03；1981年7月，匯價略上升為36.26。匯價上升表示新台幣對美元貶值，反之，匯價下跌表示升值。但是，半個月之後，央行一舉將新臺幣貶值為38元。除了管制匯率水準之外，央行也管控銀行每天外匯交易數額之上限。

美國為何關切台灣的阻升政策？原因是台灣央行阻升新臺幣，表示新臺幣應升值而未升，美元則是應貶值而未貶。對美國的出口商而言，台灣央行的匯率管制造成他們產品的出口障礙。出口擴張可以帶動經濟成長，因此，台灣央行的匯率管制等於是阻礙了美國的經濟成長。

經濟學有一個名詞描述阻升政策，叫作「以鄰為壑」(beggar-thy- neighbor)。如果台灣對美國的順差不大，美國對台灣央行的阻升政策可能也不在意。但是台灣成為對美國的順差大國之後，美國非得要阻止台灣央行「以鄰為壑」的政策不可。

（本文摘自吳聰敏著《台灣經濟四百年》，春山出版提供）

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