台灣薪資停滯超過20年 如何解決？

從1990年代晚期算起，台灣的薪資停滯已超過20年。不意外的是，歷屆總總大選的候選人都會提各式各樣的政策。不管是民進黨或國民黨，上台後最常做的政策是調高基本工資。1998年，台灣的基本工資是15,840元，2021年調高至24,000元。扣除物價膨脹的因素後，實質基本工資的年增率為0.97%，幅度並不大。不過，2011—2020年期間，調整幅度較大，平均年增率為2.29%。

調高基本工資能否使薪資再成長？假設某甲原本就是領基本工資，2020年的基本工資是23,800元，2021年調高為24,000元之後，他的工資也跟著調升。雖然增幅很少，但也是增加。但是，若某人的工資原本就高於基本工資，則調升基本工資對他並無影響。

由此看來，原本領基本工資的人是政策的受益者。但事實上，未必如此，也可能是「未蒙其利，反受其害」。某甲的工資隨著基本工資調升的前提是他仍保住工作。但是，經濟學家的研究發現，調高基本工資後，原先只領基本工資的人，有些人的工作可能不保。為什麼?

對於企業而言，員工的薪資支出是營業費用的一部分。勞力密集產業的薪資支出占營業費用的比率較高，且一定比率的勞工的薪資等於基本薪資，故政府調高基本工資使其營業費用增加較多。老闆可能採取的對策是，辭退生產力較低的員工，或者改用自動化生產；某些較無競爭力的廠商甚至可能因此關閉。以上三種情況都會造成工人失業。因此，領基本工資的勞工本來是政策想要協助的對象，但他們也可能反而變成是受害者。

那麼，領基本工資者有多少人會失業？這個問題只有經由研究與調查才能找到答案。國外學者對此問題做了許多研究，但台灣的研究很少，可以說幾乎沒有。換言之，調高基本工資是藍綠兩黨的共識，但決策者並不知道，提高基本工資，對多少人造成負面影響。

如何解決薪資停滯？經濟學家也沒有好的答案。不過，各國的勞動統計顯示，在不同的勞工身上，薪資停滯的幅度不同。以美國為例，圖28.4為1973—2020 年期間大學學歷與高中學歷的平均時薪之變動。2015年之後，大學畢業生的薪資成長較明顯，但高中畢業生的薪資成長幅度仍然很小。1973—2020年期間，大學學歷的勞工的實質薪資上漲為1.27倍，而高中學歷勞工的實質薪資僅上漲為1.02倍，幾乎是完全停滯。

全球化之後，各國的關稅都下降，對於高所得國家而言，技術密集的產業更為蓬勃發展，因此，廠商對於技術性員工(skilled worker)的需求也增加。相對的，勞力密集產業大都已外移，因此，勞動市場上對於非技術性員工 (unskilled worker) 的需求則相對減少。自動化也有類似的影響。由此推論，技術性員工與非技術性員工的薪資差距應該會擴大。

技術性與非技術性通常是以員工的學歷來區分，大學或以上學歷的員工稱為技術性員工，高中或以下學歷的員工稱為非技術性員工。圖28.5畫出美國與台灣的大學對高中學歷之薪資比。從1991年到2020年，美國的比值從1.61上升至1.83，但是，台灣卻相反，比值從1.52下降為1.16。

美國的現象與經濟理論的預測相符，台灣的現象則與理論的預測相反。相對於美國，台灣除了比值長期下降之外，另一項特徵是比值較低。為何如此？原因之一可能是產業結構不同。如果台灣技術密集的廠商較少，則整體而言，台灣對於技術性員工的需求也會比較低。這會造成技術性員工對非技術性員工的薪資比較低。

不過，台灣還有另一個因素，也使薪資比變低，那就是台灣的教育管制。

（本文摘自吳聰敏著《台灣經濟四百年》，春山出版提供）

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