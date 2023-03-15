說話見人品 學2種正面效果說話方式

留意你的言行與態度的人不在少數

「你們知道我是誰嗎？想知道現在這樣搞，我可以把你們怎麼樣嗎？」乘客大發雷霆。

為了攜帶超重的行李上飛機而在機場爭執了一陣子。

不知道是不是因為怒氣未消，飛行途中也一直找碴，甚至明目張膽地對空服員說出侮辱性的話語。

儘管飛機依然在喧鬧中順利降落，但當天值班的空服員們卻無一不是身心俱疲。

等到挑起爭端的乘客一下機，其他乘客們便紛紛向空服員們說「辛苦了」，而其中一位的發言更是令我印象深刻。

「那種人不知道自己的言行終有一天會回到自己身上。自己的福田得自己耕耘才行啊⋯⋯」

話語與態度形塑了我；而我的言行填滿了我的人生。

連一丁點損失或不方便都不願接受的態度，最終便成了他人眼中的無理取鬧。

連話語與態度都耀眼的人

‧ 面對上司時：「天啊，總經理，也太久不見了吧？這段時間過得還好嗎？氣色看起來好像又更好了耶！」

‧ 面對客人時：「老闆，我們為您準備了最好吃的牛排。讓我為老闆推薦一下，您可能會喜歡的搭配紅酒。」

‧ 面對後輩或下屬時：「〇〇〇，你剛剛沒聽見我說的話嗎？因為我們沒差幾歲，你就不當我是前輩嗎？我當菜鳥的時候，可沒像你這樣，不懂得自動自發就算了，至少也該做好吩咐的事吧？」

你我身邊常見的，多半是在不同情況下改變態度的那種人。

假如這種經常隨著不同對象、情況改變話語與態度的人是職場前輩或上司的話，那麼上班時與置身地獄沒什麼兩樣。

對待後輩或同事態度惡劣的人，永遠不可能與他人建立彼此信任的關係。

與我一起共事的教官中，有位「心地特別好」的學妹。無論是人品或實力，完全無可挑剔。

有次，我們在教官聚餐時聊到關於AI算命的事，於是大家便開始用起手機程式算命。

看見那位學妹沒有跟著玩，我就隨口問了問原因。

她說：「反正一定是超級好命啊，根本不用算！」大家也因此被既幽默又充滿正能量的她逗得呵呵大笑。

另一次則是我不小心在她在特意打扮的漂亮服裝上沾到了顏色明顯的食物。

沒想到她反而對著驚慌的我說：「學姊，沒關係啦！弄不掉的話，再買一件就好。這樣剛才灑出來的那些其實是錢耶！」然後露出燦爛的笑容。

任誰都知道她說這番話不是因為花錢不懂節制，而是為了安撫對方的情緒。

時刻保持輕鬆、愉快的說話方式，更是讓她散發出一股誰也無法隨便輕視的氣質。

這種說話方式，如實地呈現了她無論置身任何景況都能維持穩定且絕不崩潰的強悍內在。

話語的力量，其實強大無比。

說話方式反映一個人內在的同時，也形塑了人心。

試著努力多說好話吧。

最後，將為各位介紹兩種可以帶來正面效果的說話方式。

第一種，面對老是拖延且完全不想碰的事時，試著說一句「沒什麼大不了的」。

說完這句話後，就會感覺自己對「麻煩事」的抗拒心理減少許多。

很多事都是只有起頭難而已，真正開始做了之後，其實大部分都比想像中來得更快解決。

我身邊有位人人公認的「會做事的人」，他表示自己每天上班的第一件事就是處理自己最討厭的那些工作。

如此一來，不僅可以藉此獲得成就感，接下來的一整天也不必再背負著必須處理這些事的壓力，甚至還能以更輕鬆的心態面對剩下的其他業務。

越是令人倍感壓力與難熬的事，越該在著手前唸一唸魔法般的咒語─「就做吧，反正也沒什麼大不了的。」

第二種，當提出要求時，我們真正需要表達的是感激，而不是懇求。

有次，我向那些經常給予協助的相關單位職員說了句「謝謝各位每一次的幫忙」，而不是「麻煩了」。原本只是句不帶任何期待的話，沒想到竟得到這樣的回應：「不客氣。您負責的業務量真的很多，一定很辛苦吧？只要是我們能幫上忙的部分，都會盡量給予協助。」後來，事情也確實在期限內順利完成了。感激之情實在難以言喻。

（本文摘自李揆熙著《你不是不會做事，是不會說話：活用聲音表情、好感溝通貼近人心，說話印象就是你的個人品牌優勢！》，幸福文化提供）

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