父母趕快教孩子管理財務 莫從躺平族變成老貧族

台灣金融研究院在二○二二年的研究報告中說台灣有四三．六%的二十─二九歲年輕人金融素養極低，尤其是財務管理的能力。我看了很憂心，因為從跟學生的談話中，我的確感到他們的金錢觀念有偏差，很多抱著「今朝有酒今朝醉，明天的煩惱明天煩」的態度，覺得做月光族很愜意，完全無法看到老來衣食無著落的苦景。

我在美國讀書時，曾經一週只有美金五元的生活費，受盡入不敷出的辛苦，為此，我在上「大腦與生活」的課時，跟學生講「量入為出」的重要性，告訴他們儲蓄是觀念的問題，人只要能區分出想要和必要的差別，再怎麼窮，一天存一毛錢，都可以做到儲蓄。

有一個實驗是請大學生填問卷，問他們每個月願意存多少錢做為將來的退休基金。一組是先看一個養老院的生活短片，另一組是看登山社的風景短片，看完後請他們填，結果前者願意存一○%的薪水，而後者只願存二%。

人在年輕時往往想不到自己會老，更不會想到自己會有旦夕禍福的一天，總覺得退休是很遙遠的事，意外怎麼可能發生在我身上。殊不知，光陰飛的比箭還快，轉眼就到「高堂明鏡悲白髮」的時候，面對「朝如青絲暮成雪」的自己，若手頭空空，那才真是晚景淒涼。

我警告學生說，「躺平族」以後會變成「老貧族」，學生哈哈大笑說：「老師不要擔心，此處不留爺，自有留爺處，處處不留爺，爺爺家中住。」我頓時明白，原來儲蓄的關鍵在父母身上，這些媽寶以為可以依賴父母一輩子。

靠山山倒，靠人人跑，請父母趕快教孩子管理財務，免得老大徒傷悲。

（本文摘自洪蘭著《如何跟上變化多端的世界》，天下文化提供）

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