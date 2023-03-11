面對中年危機 成功學大師柯維：人生是使命不是事業

你能夠付出及獲得的最大天賦，莫過於尊敬上天給予的召喚。你為此而生。你為此而活得最實在。

— — 名主持人歐普拉

聖誕節經典名片「風雲人物」（It’s a Wonderful Life）的情節故事，對凡是懷疑過自己人生到底有多重要的人，都意義重大。各位也許記得，主角貝禮為人正直，放棄遠大的夢想，待在家鄉貝福德瀑布小鎮，經營父親的儲貸事業。他似乎注定一輩子要做低薪工作。當非他之過的財務破產發生時，貝禮感到絕望。他以為再也沒有出路，想要跳下橋一了百了。

你是否也像貝禮一樣，覺得完全遭到生命背棄，你的夢想和期待都是一場空？你對現狀是否感到滿意，還是寧願做不一樣的事情？你的履歷是否單薄，過去的工作績效是否乏善可陳？你對生活的熱忱，是否因為感到幻滅而消逝，也因為對自己真正能做到什麼，更感懷疑，更無信心？你是否像貝禮一樣，不確定本身的作為對別人有沒有意義，而想要找一座橋跳下去？

社會對這種苦惱有個名稱：「中年危機」。正在其中的人可能痛苦難當。他們是介於四十至六十歲的男女，發現自己的現狀並不如意，或是自己並沒有想像中那麼好。他們經常自慚形穢，覺得別人看起來都過得更順遂、更「成功」。

在這個人生關鍵階段，我們會面臨許多挑戰：

● 雇主不認可或獎賞你的技能與長才

● 你感到心力交瘁卻不受賞識，你懷疑自己的工作是否值得

● 你的事業發展平淡無奇，缺乏成就感，你覺得有志難伸，沒什麼選擇餘地

● 你的婚姻或其他重要關係陷入困境

● 你似乎得不到個人滿足感與真正的快樂，你懷疑人生是否該重新來過

● 你不相信會落得目前的處境；你以為自己與成功的距離應該更接近

中年危機的徵兆：

● 抑鬱、冷漠、疲累

● 缺乏真正的目的或企圖心

● 眼光不再長遠

● 自我中心，無視於最親近者的需求

● 尋求人為或外來刺激

人步入中年，有時不免恐慌，以致行為反常，像是購買昂貴、拉風的新車（使自己看來很成功），辭掉穩定的工作，開創風險高的新事業，穿著與行事仿效十幾歲青少年，甚至從事大膽或危險的活動。

最糟的是有時會想逃脫，拋下配偶及家庭，冀望不一樣的環境，重新開始或建立新關係，可以使自己感到年輕，消沉的自我形象能夠變好。

我有個朋友的父親，四十幾歲時經歷了典型的中年危機。我們聊天時，他跟我分享他父親的故事，以下引用他的話：

父親四十三歲時，調職到幾小時車程之外的都市，母親、弟妹與我都得離開家鄉，就在我高中畢業前一年，告別我們喜愛的學校。我們盡可能適應新環境，可是幾個月後又要搬家，因為我爸為了追逐新機會，辭去做了多年的銀行工作。幾個月後，爸爸來到媽媽身旁，請她坐下，說他打算離開她和家人，與祕書遠走高飛。祕書比他小十七歲。

幾個月後我們發現，父親與他的新妻子（舊祕書）遷居南加州，留下心碎的媽媽收拾殘局。那種痛苦難以形容，不過堪稱「恐怖」。二十二年的婚姻結束，三個十來歲孩子面對不可知的未來，無法理解，慘遭遺棄，家裡少掉父親，卻得不到什麼解釋。這對任何人情緒穩定的破壞，不可以道里計，而「爸爸」卻只顧與他的新歡在聖地牙哥四處打高爾夫。

父親中年危機的後續效應，甚至到如今約三十八年後，仍然不曾消失。一生感情破滅的母親，獨身生活三十年，早早便過世。弟弟妹妹和我也變得自我懷疑，缺乏信心，潛力受到壓抑，對愛不信任，家庭生活都欠佳，甚至自己也離婚。悲劇延續著。當然「克服它」是數十年來的主流建議，但事情並非那麼簡單。

要是你不喜歡現在的生活，通常解決之道在於正視問題，不要逃避。拋家棄子很少能解決問題，也會毀掉被拋棄的家人。鄰家的草地不會比較綠；或許你只需要為自家的草地澆水。明智之舉是探究原因，處理問題，保住與親愛家人的關係，畢竟你已經投入那麼多。

在此值得憶起貝禮的遭遇。在電影中，（尚未獲得翅膀的天使）奧波迪被指派來阻止貝禮跳下橋。當貝禮說他希望根本不要出生，奧波迪便實現他的願望，並讓他看見貝德福瀑布小鎮若沒有他，日子將多麼不一樣。

缺少他的身影與影響力，貝德福瀑布小鎮變成黑暗、弊病叢生的波特村。貝禮想要逃離的美好小鎮，因為沒有他，變成鎮民不滿、風波不斷之地，受制於貪婪又好弄權的銀行家波特。

貝禮感到震驚，他熱切祈禱再給他一次機會，重新活過並享受他從未充分領會的人生。他的禱告獲得應允。儘管因銀行出事被捕的危險仍在，他還是跑回家，去看每個對他重要的人。家人與朋友卻聚在一起，設法挽救他免於破產，以回報這些年來貝禮為他們所做的許多犧牲。

奧波迪對貝禮說：「很奇怪是不是？每個人的人生，會觸及那麼多其他人的人生。他不在時，不是會留下很大的缺口嗎？貝禮，其實你的人生很美好。」

你或許也像貝禮一樣，在人生許多領域都很成功，卻渾然不覺。真正的成功並非都像表面上那樣，也並非別人稱頌的那些。你或許達不到別人的期待，可是只要在自己的生活中，最重要的角色都很稱職，那就是在真正最重要的事情上是成功的。

工作對養活自己和家人固然重要，卻並非你我的人生使命。向上心態很重要的一點，就是不必在意做世人眼中的成功者。我們反而應該重新定義成功的含義，並努力為世間的善做出重大影響。

（本文摘自史蒂芬．柯維“辛希雅．柯維．海勒著《與成功有約最後一堂課：柯維的向上心態》，天下文化提供）

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