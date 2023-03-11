拿回時間掌控權！她刪掉幽靈清單 重拾人生目標

「幽靈踏步」（ghost stepping）是我用來稱呼永遠不應該採行、又沒必要的步驟（幽靈步驟，ghost step），以及因此陷入困境、感受到鬼魅般幻影的痛苦（phantom pains），並過著「鬼魅般虛假的生活」（phantom life）的狀態。幽靈步驟最棒的地方是不必列出清單，因為當我們沒有和目標保持一致，也就是踏錯步的時候，就會直覺的知道自己弄出了一個幽靈步驟。

幽靈步驟會製造出錯誤不實的現實。

「我在事業上取得成功，但這是因為多年來的辛苦工作。」蜜雪兒•約根森博士（Dr. Michelle Jorgensen）說：「我犧牲家庭時間以及我的健康與睡眠等，一切都是為了某種獎勵。然而，當我拿到獎勵時，它似乎不像是獎勵。我很擅長寫清單，而且是長長的清單！因為我認為掌控生活就是要這樣做。」蜜雪兒十分成功，可是她寫的清單卻創造出沒有必要的步驟，全部是幽靈步驟。

所以蜜雪兒後退一步，花時間來創造時間，她的做法是透過辨識出最終目的，然後將那份長長的清單上所有和最終目的不一致的事項排除、委任與外包出去。，改為採用另一個做法，讓工作與生活完全和目的同步，進而取得更大的控制權來實現它們。

蜜雪兒理解到，她不必親自動手也可以完成所有的優先考量事項。她說：「我不必將這些事從我的生活中移除，可是我不必親自做這些事。這為我留出空間去做生活中強烈渴望的事，不必忙於生活中的雜務。」蜜雪兒透過移除幽靈步驟而得以更加關注自己的強烈渴望，並追求她原本沒時間去實現的事物。

事實上，約根森博士決定藉由不同的處理方式，去做她多年來一直想做的各種事務。她說：

我已經完成第三本書，接下來的兩個月內還會再完成兩本書。我擁有一個不斷成長的社交媒體平台，還正在籌辦一間烹飪學校。我有時間陪伴家人，還在家園裡建立一間教育中心，由家人協助我經營。我也幫助孩子實現夢想。在做這些事情的同時，我仍然經營著以前那份同樣耗費心力的事業。我如何辦到這一切？因為我不是日以繼夜工作、追求成功，而是專注於生活，並且用心生活，不讓人生與我擦肩而過。我說這些的重點是⋯⋯我比自己夢寐以求的狀態更成功。

鬼魅生活（以及相關的鬼魅痛苦）就是做一些你不必去做、但卻以為自己應該做的事，於是當你日以繼夜為了獲得成功而努力工作時，就讓人生擦肩而過了。但是，這並不表示你不能選擇要為了成功而日以繼夜努力工作，或是因為有必要而這麼做（視情況而異）。工作同步是在人生的各個階段，特別注意自己的工作方式，並且理解哪些事物才重要，或是找出不是以最終目的為依據的事物，再刻意進行工作同步。

蜜雪兒將最終目的和她的工作同步，因此能夠專注於工作、生活與生計，並將它們擴展到原本會消失的夢想上，它們原本會像幽靈一樣消失無蹤。

時間翻轉：目的優先於過程，

而不是過程優先於目的。

戰勝幽靈步驟

幽靈步驟可能是待辦清單，也可能是根本不需要完成的大型專案，或是介於這兩者之間的所有事物。

如果行動和目標一致，「消耗時間」就不算是浪費。

時間管理上的幽靈步驟是，衝量要做的事物並且根據衝量結果來增加效率，但其實那些事物根本沒有必要完成。舉例來說，在可以動用挖土機的情況下還去測量某個人挖土的速度有多快，或者反而先理解到打從一開始就根本不需要挖洞，將會帶來非常不同的機會，可以用來確定什麼是步驟，以及哪些事物必須停止。你可以問問自己下列問題，來找出你在幽靈踏步上浪費掉的時間：

●如果只有一個小時來完成工作，應該怎麼做？

● 如果每天只有一個小時可以工作，應該怎麼做？

● 如果每週只工作一個小時，應該怎麼做？

這些問題（雖然你可能認為它們不切實際）可以幫助你確認哪些才是真正需要完成的事、應該由誰去做，才能實現凌駕於立即目標之上的最終目標。

事實上，如果你從工作同步的視角來看待這些問題，可能會發現藉著適當的計畫、組織、調整和目標保持一致，你就能夠像創業家、建築師或設計師一樣思考。此時你最重要的角色是，確保自己採行的方法能有條不紊的運作，以不完全同步的方式獲得成功，而不必親自執行所有事。

要了解你的幽靈步驟在哪些部分帶給你鬼魅般的痛苦，讓你進入鬼魅般的人生，你可以問自己一個問題：「這項工作是否真的需要完成？」

在提出這個問題前，你可以先問的一個有效問題是：哪些任務、專案與角色和最終目的（城堡）一致、哪些不一致。再依此進行EDO、專案堆疊與工作同步（護城河）。

你如何衡量未來的成功，

將大幅影響你今日所選擇的生活方式。

（本文摘自瑞奇．諾頓著《 反時間管理：拿回時間掌控權，每天做喜歡做的事 》，天下文化提供）

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