存股疑問》為何不等低檔再買？專家提3理由

我一直鼓勵大家，存股要分批投入資金，例如分批時間為1年，切割成12份就是1個月買1份，切割成52份就是1週買1份。這樣做會有買在高點的時候，但也會有買在低點的時候，可以平均買進成本。

那麼，為什麼我們不乾脆先盡量存錢，等到股價跌到最低點的時候，再一次買進呢？答案很簡單，共有3個理由：

理由1》想抓最低點，反而易錯失時間複利

首先，股市漲跌的因素有很多，厲害的人可以掌握大趨勢、大方向，但是再怎麼有本事，也不會有人能確切知道股市的最低點什麼時候會來？

股市最低點出現的時候，都是要等回頭來看才會知道。

假設一檔很穩定的股票，最近3年的股價都在22元∼25元左右，突然因為發生國際大事導致大崩跌，或是因為這檔股票發生意外的利空，使得股價跌到20元、18元、15元⋯⋯。在這過程中，你無法預知它最低會跌到幾元。

通常都是直到有一天發現它不再跌了，開始變成15.5元、16元、18元、20元⋯⋯，才會驚覺，啊！原來最低點就是15元。

而且發生大跌的時間，有可能3年、也有可能5年才會遇上1次，這段期間你要是一直都保持空手，反而錯失了好幾年的時間複利。

理由2》真正到達低點時，可能根本不敢買

再來，當股價跌到近年的低點，確實是低檔加碼的好時機，但是遇到大跌的時刻，也往往是市場最悲觀的時期，或是這家公司的基本面或題材面出現了嚴重的利空，才會有大批投資人拋售股票，導致股價大跌。可以想一想，這種時候，你真的敢把存了幾年的大把鈔票，集中在此時買進嗎？通常是很難做到的。

因為在市場一片悲觀的時候，大多數人都會變得保守，擔心一買就套牢、擔心跌了20%之後還會再繼續跌20%、擔心公司是不是快倒了⋯⋯。

等到發現股價開始回神了，又會想：「現在買不是最便宜的價錢，等到它跌到某個價格再買好了。」而股價愈漲又愈不想買貴，直到利空消失，股價漲回了原本的位置，甚至漲得比之前還要高，終究還是沒有機會實踐「跌到最低點時再一次買進」的想法，反倒是白白損失了等待期間的時間複利（詳見圖1）。

理由3》保持空手，難以學到市場經驗

假如平時有在持續定期定額買股票，就算只是擁有少少股數或張數的「奈米股東」，也會因為持有這家公司的股票，而不知不覺地主動留意公司的動向，或是市場發生的各種大小事。而在關注這些資訊的過程中，或多或少都能有所收穫，例如真正學會過去自己一直似懂非懂的知識、實際感受到市場利多與利空，會對手中持股的股價變化造成什麼影響等。

就以最基礎的股票投資常識來說，剛學投資的人面對一大堆名詞，像除權息、股票股利的計算，常常是有聽沒有懂，例如只知道配股利的除權息當天股價會變低，卻不知道原理是什麼。但是當自己參與了除權息，就會好奇除權息到底是怎麼計算的，以及股利的來源究竟是什麼。

而在投資了一定的時間後，加上常常關心自己投資的股票，也會慢慢培養出經驗和膽識。當你知道自己所投資的股票基本面與體質都很好，也知道所投資的產業有它的景氣循環規律，就算遇到空頭市場使股價大跌，你也會知道只要度過景氣的低谷，股價往往就會回漲到基本面匹配的位置。這種人才有可能敢在低點來臨時，投入額外的閒錢加碼。

相反地，要是一直保持空手，只是一直存錢，一直在場外觀望，沒有買入的習慣，自然就會覺得沒有關心的必要性，也比較沒有動力去探索相關的知識，很可能還會誤以為股利是「左手換右手」，而對參與除權息這件事嗤之以鼻。也因為難以感受產業的景氣變化和市場變化，更難判斷到底在什麼時間點值得投入大筆資金買進。

因此不要再去想什麼「存到一大筆錢再等低檔存股」這種事，只要選好股票，殖利率有5%，就慢慢地分批投入資金，參考我存股的「3不政策」口訣：「不看價位、不管市場波動、不間斷投入」，踏實的把金雞母養大，幾年之後你就會在不知不覺間，擁有令人稱羨的被動現金流系統。

（本文摘自劉建鑫（牛老闆）著《月光族存到500張股票：超容易複製的存股法，讓股息自己流進來》，Smart智富提供）

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