HFT超高速演算法如何改變金融市場？

沿著百老街（Broad Street）朝曼哈頓南端前進，沿途你會行經紐約證券交易所宏偉的新古典主義建築、警察設置的路障，以及正常情況下，在這裡拍照的觀光客們。綜觀整個二十世紀，這座擠滿商人的知名建築就是「金融」二字的代名詞。再往南多走個幾分鐘，你非常有可能經過「百老街五十號」卻未曾多瞅兩眼。這棟建築的外牆相當吸睛，內部整個翻新過，但撇開這些不談，其實它就是棟普通的曼哈頓辦公大樓。一九九三年期間，百老街的這一路段荒廢雜亂，令《紐約時報》的記者不禁藉此來證實市中心的繁華已是過往雲煙 。然而，一九九〇至二〇〇〇年代早期，百老街五十號的所有一舉一動都足以大幅撼動全球金融市場，沒有其他地方能夠比擬。如今，尚有一絲蹤跡可看出它過往扮演的角色：臨街店面上方的石造外牆設有一塊寫著「島嶼（island） 」字樣的鑲板。（雖然此區域已經復甦，但這間店鋪多年來都是閒置狀態。）

島嶼成立於一九九六年，是美國股票的電子交易所。此處不是第一間處所，但卻史無前例地改變了金融體系。眾多會場中，有些倒閉；有些則是與時俱進融入了新的經營模式；其中幾間營運地算是成功，但卻始終無法居於主導地位。島嶼不同。它的計算機系統架設於百老街五十號的地下室，裡頭所有東西幾乎都是你在電腦專賣店能買到的便宜機器，但以當時一九九〇年代的標準來看，其效能可說是超高速。

我將我的受訪者稱作AF，他告訴我，如果島嶼的系統收到了收購股票的買價，同時間也有人開出相同價格出售同一支股票的話，那麼系統可以在幾毫秒之內（千分之一秒）執行一筆交易，速度遠比當時最能夠相提並論的主流電子系統「極訊」（Instinet）快上一千倍。肉眼看來，在島嶼進行交易不過是一眨眼的功夫。

與島嶼的速度同等重要的，是機器也開始在這裡進行交易。過去許多人投注了大量心力在自動交易這一塊，但大多都沒法順暢地運作。一九八〇與一九九〇年代，自動化交易系統與交易所的系統很難配合地天衣無縫，原因在於設計系統的前提，都是將交易者假設為人類、而非機器。再者，交易所早期的電子交易系統管理者，通常都會禁止電腦直接連接到他們，以保護人類使用者免於「不公平的」自動化競爭。對此，交易員會偷偷在辦公室中尋找規避這條禁令的方法──有時甚至會打造機械裝置來破解設計給人類交易員使用的終端密鑰──但這麼做其實效率不高。 相比之下，島嶼打從一開始就將機器納入考量。它的核心就是一套「訂單簿」：每支股票都有自己的電子檔案夾，用以存放考慮購入的股票買價以及欲售出的賣價。每當島嶼的電腦系統執行一筆交易、收到買價或賣價，或者是取消一筆訂單時，透過連續不斷的數據傳送，交易者即可以透過電腦隨時掌握島嶼訂單簿的最新狀況，同時間也能輕易透過電腦，以快速、簡潔、標準的電子格式發送買價與賣價給島嶼。

隨著在島嶼上進行交易的機器速度變得越來越快，倘若需要將訂單經由數百英哩的光纜傳送至曼哈頓下城，那麼在所難免的延遲問題將會變得相當明顯。二〇〇六年，堪薩斯城HFT公司Tradebot（Trading Robot）創辦人戴夫˙卡明斯（Dave Cummings）告訴《華爾街日報》，他發現從堪薩斯城傳送訊號至百老街五十號需要十毫秒的時間，而這導致他的公司面臨了一個劣勢：「我們因為光速而被排除在外了」〔盧切帝（Lucchetti）2006〕。大約自二〇〇二年開始，在島嶼進行機器交易的公司逐漸搬遷至百老街五十號，一開始只是非正式（讓web服務公司在大樓裡設有辦公室，用以放置電腦伺服器），而後島嶼與之達成付費協議──讓這些電腦伺服器置於島嶼位於大樓地下室的機房，就擺在島嶼的心臟、負責管理訂單與執行交易的「匹配引擎」旁邊。

這本書欲探討的主題即是出現（「出現」這個詞再恰當不過，因為這完全是計劃之外的事）在百老街五十號及其周圍的系統：高頻交易，又名HFT（high-frequency trading）。早在被正式命名之前，這項交易方式便已存在；就我所知，這個術語出現在二〇〇〇年早期，由芝加哥對沖基金業者「城堡公司」（Citadel）首次提出。HFT是「自營的」自動化交易，速度遠遠超過人類獨立操作，關於這點，交易的盈利能力本身就是取決於速度。 （自營交易的目標為直接獲利，而不是要，舉例來說，藉由代表他人進行交易賺取手續費。）雖然HFT公司雇用來設計與監督交易演算法的員工經常自稱是交易員，但負責交易的其實是計算機演算法。人類撰寫演算法（HFT早期比較常見），有時候會在交易日當天調整參數，但最終決定買價及賣價的仍舊是機器，而非人類。

HFT的演算法會和相同的、以及其他種類的演算法進行交易，比方說機構投資者──以及代表這些投資者的銀行和經紀人──使用的「執行演算法」，以此將買入或售出的大筆訂單拆成多筆較小、較低調的「孩童」訂單。 HFT公司的演算法同時也會與人類手動下訂的訂單相互運作，後者包括那些被稱為「零售者」（散戶投資客）的市場參與者。然而，最終只有少數零售訂單會於紐約證券交易所這類地方進行交易。這類訂單通常都是由有時亦被稱作批發商（大多是HFT公司的分部）的機構直接執行，散戶投資客會將訂單發給他們，他們付費給代理人後透過這些代理人進行交易。

總體來看，HFT公司進行的是大規模的交易。舉例來說，如稍後第四章節會提到的，單單是二〇一五年的其中兩個月，八間HFT公司的交易總額就等同於七兆美元的美國國庫券（美國國庫券為美國財政部發行的公債。一兆等於一百萬乘以一百萬）。現今大多數交易都是匿名制，因此很難確定其中有多少金額是出自HFT，不過據觀察家估算，在全球眾多最重要的市場中，HFT大約佔了其半數以上的交易量。（梅耶（Meyer）與布拉克（Bullock），2017；梅耶、布拉克與芮尼森（Rennison），2018）。

（ 本文摘自《光速交易：超高速演算法如何改變金融市場？》（大寫出版），該內容由普林斯頓大學出版社授權使用）

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