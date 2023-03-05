學起來！他用8個字讓營收增加1.5倍

這種自吹自擂的做法讓人有些不好意思，但我曾有某個策略只增加了8個字，就讓營收提高了1·5倍。

本公司在20年前創業時的本業是經營螃蟹、哈密瓜等北海道特產的電商網站，當時最暢銷的是內含毛蟹、扇貝與甜蝦的「試用組」，連運費在內售價3980日圓。

那時網路上幾乎不存在「廣告媒體」，所以根本無法「花成本銷售」，只能「以智慧銷售」。

於是，在選擇商品個數的下拉清單旁添加「每人最多購買2組」這8個字。

結果令人驚訝的是，大約有一半的購買者都買了2組。

在那之前，大多數人都只買1組。

從這裡可以看出，大多數人在買東西的時候不會逐一考慮「要買幾個」。大家都沒有經過深思熟慮，認為「買1個很正常」。

「每人最多只能買2組」，這樣的語句會在腦內產生「要買多少組」、「如果只能買2組的話，是不是買2組比較好」等思考。

當時公司規模還小，每月的營收只有幾十萬日圓，但如果是月營收1000萬日圓的商品，這8個字就能帶來1500萬日圓的營收。月營收增加500萬日圓，年營收增加6000萬日圓。

若想提高轉換率（CVR）和廣告投資報酬率（ROAS，Return On Advertising Spend），首先要在「購物車附近」多費心思。

如果順利的話，只用8個字就能創造出巨大的營收。

這種既不是廣告標語，也不是文案主體的簡單資訊，叫作「小提醒」。

除了上面的案例外，還有個例子是：將訂購按鈕上的文字從「訂購」改成「試試看」，這個按鈕的點擊率（即當下的購買率）就會提高1·2倍。

另外，如果在「試試看」後面加上箭頭「↓」，又會再增加1·2倍。與原來的「訂購」相比，就是1·2×1·2的1·44倍（圖7）。

即使沒有大規模的設計，透過這樣的小提醒和細微的用心，不斷累積起來也會使購買率戲劇性地上升。

費心重複做4次這種能提高營收1・2倍的手法，就能獲得原來的2倍成效。

重複6次，便能獲得原來的3倍成果。

重複9次，即可獲得原來的5倍成果。

魔鬼藏在細節裡。

即使是按鈕上的文字，也要心存懷疑，想一想「這個真的最合適嗎？」「有沒有更打動人心的表達方式？」然後盡全力去推敲規劃。

真正的行銷技巧不用「成本」，用的是「智慧」。

（本文摘自木下勝壽著《向億萬電商社長學網路行銷：從廣告規劃、文案撰寫到市場分析、投報評估全面解析！》，台灣東販提供）

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