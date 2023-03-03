男女大不同？向億萬電商社長學網路行銷

在設定「對誰說」的目標對象是男性還是女性的情況下，作為訴求主軸的主訊息也會發生變化。

雖然最近中性化趨勢盛行，但男性和女性還是有很大的區別。

此處要說明在確定主資訊的基礎上，最低限度必須知道的男女差異。

感興趣的對象

男性喜歡「女性」，女性喜歡「時尚本身」。

雖然是無法比較的對象，但這裡想說的是，在產生興趣的方面，男性「對女性的興趣」和女性「對打扮的興趣」兩者程度相當。風月場所幾乎都是面向男性，服飾、貴金屬幾乎都是面向女性，可以說這在市場經濟中也得到了證明。

男性打扮是為了受女性歡迎的手段，女性打扮的目的是打扮本身。

大多數面向男性的雜誌最終都是以「只要做了某事就會受歡迎」為切入點編輯，而大多數男性在男性聚會上也不太注重打扮。

但是，女性在沒有男性的女性聚會上更注重打扮。女性聚會是為了展示「打扮這項共同愛好」，所以最需要努力。相反地，如果有男性在場，有時也會感到掃興。就像在男性鋼彈愛好者的聚會上，若有不了解鋼彈的女性，就會感到掃興一樣。盛裝打扮參與同學會的情況下，男生是在意女生的眼光，而女生也在意女生的眼光。男性是為了受歡迎，女性是為了展示自己的興趣。

雖說現在中性化的趨勢愈來愈明顯，喜歡打扮自己的男性和去牛郎店的女性愈來愈多，但這種價值觀還是占了大半。

如上所述，由於根本性的喜好不同，即使是同樣的商品，男女訴求的切入點也不同。特別是化妝品、時尚等面向男性的產品，以「買了就會受女性歡迎」為切入點，更能引起共鳴。

但是，若以「買了某某商品就會受男性歡迎」為切入點來吸引女性的話，就會收到「並不是為了受男性歡迎才打扮」的反對意見。

在時尚這類崇高的領域，如果用「受歡迎」這種俗套的要素作為訴求的話，心情就會萎靡不振。

與受不受女性歡迎無關，應該追求「買了某某商品就會變可愛」的時尚本身。

女性的訴求

女性會有這樣的感覺：「我本來就很美，但現在有點偷懶，所以不是最佳狀態。」因此，比起「買了這個就能變美」，「買了這個就能找回自己本來的美」的說法更能引起共鳴。

相反地，「買了這個就會變美」，弄不好就會變成「我不美嗎？」讓人感到不快。

肥胖的女性也認為「我『現在』很胖」，本來自己的身材很好，只是現在懶散，所以「偶爾會胖」。

原本人的容貌只要在物理上稍加修飾，印象就會發生戲劇性的變化。

大家應該曾在綜藝節目中看過，普通的家庭主婦經過一流的造型師和化妝師的修飾後，改頭換面成為美人。

很多女性只是「沒有一流巧手」，所以應該告訴她們這個商品就是那雙「一流巧手」。

女性識別顏色的能力約為男性的4倍

據說男性將顏色分為7種，女性將顏色分為29種。

在男性看來是單一的「粉紅」色，女性看來則可區分成5種（不論是否知道名字）：康乃馨粉紅、草莓粉紅、泡沫粉紅、品紅色、橙紅色。

若每種顏色的衣服各買1件，女性能買到29件，但男性只有7件。所以一般來說，女性擁有更多的衣服，並且樂在其中。

妻子也會問我「買這條褲子怎麼樣？」，在我回答「我已經有一條類似的黑色褲子了」的時候，還會被她念說「那條黑色和這條黑色完全不一樣」。

面向男性的商品應該以「不用向男性傳達微妙的色差」為前提來思考訊息，女性則能感受到微妙的色差帶來的樂趣，所以傳達商品的設計性是相當強烈的訴求主軸。

「這個容器很可愛，買了吧∼」這句話男性很難理解，但女性很容易理解。

雖說「因為女性喜歡粉色」，但即使男性創作者做出粉紅色的創意，從女性的角度來看，很多時候也會覺得「不是那個粉紅色」。

此外，男性參與女性商品的工作時，顏色的指定不能用「口頭」說明，必須以色號或實際物品來指定，否則就無法正確傳達指示。

男性重勝負，女性重共鳴

與人的關係，男性多以「勝負」來考慮，女性多以「共鳴」來考慮。

男性即使是初次見面，也會無意識地試探對方和自己在年收入、地位等方面「誰更高」，有判斷輸贏的傾向。當然，基本上都是想要取得勝利，因此以「使用這個商品就能戰勝對手」為切入點的訴求打動人心的機率很高。

另一方面，女性不喜歡和別人爭輸贏，而是有強烈的共鳴盼望。女性喜歡送禮物，其中一個原因就是有共鳴。想和對方產生「這個不錯」的共鳴。

男性選禮物時往往只是大略思考，但女性通常會根據對方的情況認真挑選。畢竟隨便的禮物無法產生共鳴。因此，「送這個商品會讓對方高興」的訴求很有可能打動對方的心（如果是對男性的訴求，則是「送這個商品給女性很受歡迎」）。

（本文摘自木下勝壽著《向億萬電商社長學網路行銷：從廣告規劃、文案撰寫到市場分析、投報評估全面解析！》，台灣東販提供）

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