股東跟債權人想得不一樣 投資經營必學流水麵理論

投資人分為股東和債權人2 種。而且兩者對「好公司」的定義各不相同—首先請記住這件事。

以股東來說，他們更重視企業的成長性。換言之，股東們希望公司的營收節節攀升。在股東看來，為了達到這目標而增加一點計息債務也是不得已的事。

另一方面，債權人重視企業的穩定性。因此他們不希望公司的計息債務增加。以前我在當銀行員的時候也是，總是暗自希望借款少、業績好的客戶「別跟其他銀行貸款，要借錢就來跟我們借嘛」。由此可見，對於銀行員來說，更希望把錢借給沒有計息債務，亦即沒有什麼借款的企業或是倒閉機率低的企業。

在日本常常聽到人說「某公司是零負債經營，所以是間好公司」，但是各位讀到這裡，應該都可以看出這句話只是代表債權人的單方面看法了吧。

為何股東和債權人會有心態差異？

那麼，為什麼股東重視的是成長性，而債權人會更重視穩定性呢？為了回答這問題，就必須思考損益表和企業利害關係人之間的關係（圖16）。

企業的利害關係人有客戶、供應商、員工、債權人、中央與地方政府、股東等個體和組織。首先企業經營者為客戶提供產品、商品或服務來取得營收（銷貨收入），接著再由所有利害關係人來分這筆營收。你可以把當中的利益關係想像成一群人在吃「流水麵」。

在這群人中，第一個吃到麵的是供應商。

即使是不需要採購原料的公司，也會以銷貨成本的形式向供應商支付這筆費用。而銷貨收入減去銷貨成本後，剩下的就是毛利。

緊接著供應商，排在第二順位吃到的是員工和交易對象。站在企業的角度，被員工和交易客戶吃掉的這些麵是以管銷費用的形式支付出去；接著剩下來的營業淨利還要對債權人支付利息，換債權人吃下一部分；然後再換國家政府以徵稅的名義吃一些；而等上面這些人都吃過後，最後剩下來的麵才輪到股東分食。

只要用這個理論來想，就能理解為什麼股東會希望「公司銷貨收入愈高愈好」了。因為銷貨收入不高的話，就沒有足夠的麵可以流到最後（對股東而言，虧損時最多就是賠掉出資額，有一度的限度；但獲利卻相反，可以無限往上）。

然而債權人卻不同，雖然他們也是投資者，但在這條流水線上可以比股東更優先吃到麵。況且企業融資的利息，也就是債權人能拿到的報酬，早在借入的那一刻就已經事先簽約決定好了。

所以，不論企業營收增加多少都跟債權人無關。因此，比起快速成長增加營收，或是為了追求高報酬而進行高風險的投資，債權人更希望企業能穩步提升銷貨收入（當然，如果銷貨收入下跌導致破產，別說是利息了，債權人將連本金〔最早借出去的錢〕都收不回來）。

由此可見，即便同為投資者的角色，也會產生股東更重視成長性，而債權人更重視穩定性 （圖16） 的情況。這樣子說明，大家都有理解到背後的原因了嗎？

股東希望的是股東價值（＝股東分到的部分）增加，而債權人希望的則是公司能穩健地償還本金以及利息（股東價值的部分將在第4 堂課說明）。

（本文摘自石野雄一著《0基礎學會財務管理：秒懂公司財富密碼的現金流，投資經營必備的金融知識》，台灣東販提供）

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