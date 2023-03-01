迴避不了壓力和承諾 如何騰出更多時間？

如果你和多數人一樣，你會發現在你理想的時間分配，以及你實際安排時間的方式之間存有差距。例如，你實際花在工作上的時間可能多過你希望花在上頭的時間。在精神健康基金會（Mental Health Foundation）二○一四年在英國進行的一項調查中，高達58%的員工表示會在長時間工作時感到煩躁，34%會焦慮，27%會沮喪。我們都有許多迴避不了的壓力和承諾，但藉由謹慎的自我管理，有一些生活小訣竅，可以幫助你爭取更多時間，投入你所看重的目標。

首先，試試以下的方法：

1.學會說不：

這或許是最令人為難的事情之一吧。如同許多學者，尤其是女性學者，我經常對以下的請求說「好」：審查文章，指導學生，擔任系上的行政職務，審查研究資助組織的許可申請，發表演講，提供專家建議，參加面試小組，加入大學委員會……列舉不完。如果你從不說「不」，人們會繼續提出要求，你很快就會被和你的核心工作無關的事壓得喘不過氣，而這無疑會導致挫折、壓力和不滿。所以，要學會說「不」。沒必要擺出無禮態度，也不必為你的理由辯解，只要說你沒空。當有人要求你做什麼，別不假思索地立刻回答。就說你會再回覆他們，給自己一些空間思考，這個請求會不會太花時間，是否符合你的目標。除非有很好的理由，否則婉拒請求。

2.聰明工作而非長時間工作：

合理安排時間可以提高生產率。因此，要避免一心多用——現在你已知道任務切換是多麼消耗精力了。你或許會覺得自己完成了大堆工作，但那只是錯覺。按照之前的建議，每天最多專注於兩、三項任務，並嚴格維護自己的時間。我輔導過的一名主管了解到，他有大量時間被一個老是想找他談話的同事占用了。解決辦法是，每週兩次和這人會面，喝十五分鐘咖啡，在這段時間內專心面對他，並且禮貌而堅定地說，在他們下次見面之前，他必須專心做其他事。這並不容易，但如果你明白訂出自己的界限和時間管理，人們會尊重的。

3.遠離電子郵件：

關閉你的工作電郵，不光在晚上，白天也要在上午和下午各安排一個時段來處理信件，同時關閉提醒通知。相信我，這將為你騰出大量時間。

4.在一天結束時停止工作：

無論你是在家或者在辦公室工作，確保你的工作日有個明確的結束。盡可能清楚明白，例如關閉電腦，清潔設備以便第二天使用，或者列出一張次日優先處理事項清單。然後，把工作放下，最好在這一刻和家庭生活之間插入一段空白——如同之前談過的，一段充實的空白。

5.節制完美主義：

對許多人來說，追求完美會破壞生產力和幸福感。雖然我們都想把工作做好，但有時我們不得不接受，以我們現有的時間和精力，有些事已做得夠好了。我曾和一位記者共同參加一個活動，有人問他如何應對那些聲稱他們可以把他的專欄寫得更好的人。「或許可以吧，」他說：「但他們能每週、每月、每年這麼寫下去嗎？」

（本文摘自伊蓮．福克斯著《心適力：變動不安的年代，最重要的生存素養》，平安文化提供）

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