別低估職場小人！破除職場混蛋的3迷思

我聽過太多有關與職場混蛋相處的迷思與誤解，很多人因此被誤導，讓他們沒辦法真正地去面對核心問題，所以我們得先來揪出這些阻礙你前進的錯誤觀念。

錯誤觀念一：工作經驗不足的人才會深陷這些問題之中。

很多來找我諮詢的人都已踏入職場多年，他們都覺得自己這樣很沒面子，已經在職場打滾這麼多年了，卻還是處理不好這些人際關係的問題。很多資深員工都只是「做得久」，並不代表他們就一定很擅長處理這些人際問題。

無論學歷背景有多好、資歷有多深，還是不免會遇到這些問題，因為化解衝突的能力並不一定與投入職場的時間成正比。

職場人際關係不僅影響個人職涯的成敗，也相當程度地影響公司的發展。然而很多公司並不重視這部分，領導和管理培訓課程大多都只著重討論哪些事情該做、哪些不該做，幾乎不會把重點放在人際關係這門複雜的學問，也沒有教我們如何處理人際衝突，所以大多數人其實都欠缺了經營職場人際關係的基本常識。

不過，從現在開始學習，便是改變的開始，一點也不嫌晚。

錯誤觀念二：職場小人都是那些沒本事的人

「鮑勃自己工作能力差，出於眼紅才會這樣折磨我。」

我經常聽到這樣的說法，靠著貶低或詆毀對方來讓自己好過一點，認為對方是因為能力不好，所以嫉妒心作祟而故意刁難。但這樣的想法很有可能變成自我安慰的鴕鳥心態，並不能真正解決問題。況且，這些職場小人其實還是有他們的厲害之處，只是用錯了地方。

職場小人大多都有高明的交際手腕，很懂得如何經營人脈，若是小看了他們，最後吃虧的往往是自己。希望本書能幫助你不再用貶低對方的方式來安慰自己，而是藉由了解他們的思路來以智取勝。

錯誤觀念三：上司對於部屬之間發生衝突毫不在意，所以放任不管。

很多時候並不是因為上司不在意或不想管，而是他們不具備處理部屬間人際衝突的能力，即使他們有心想化解衝突，也不知道從何著手。對許多主管而言，常常是因為工作表現優異，進而被提拔到主管職務，但這不代表著就已經具備領導能力。

有時候則是因為上司自己有很多工作要做，實在忙不過來，對於他們來說，這些小事你就自行解決吧，他們還有一大堆更需要優先處理的事務。抱著多一事不如少一事的心態，就當作沒事發生，非到必要關頭不會出手介入。一旦主管表現出這樣的態度，工作團隊裡就會出現很多擺爛的人，因為他們知道那些工作能力好的人除了自己份內的事做好之外，連同他們的份也會照單全收。常常變成盡職盡責的員工明明自己做了好多工作，最後老闆獎勵的卻是其他人。

還有些職場小人深受老闆信任，他們平時下了很多功夫對老闆奉承討好，所以深受愛戴，說話也很有份量，出現人事衝突時老闆會認為由他們來溝通處理就好。

莎夏就是這樣掌握了大權，靠著平時的累積而深受器重，在老闆暫時離開崗位的這段時間，公司變成了她的主場，老闆放手讓她全權處理，就算她快把公司毀了也沒人管得了她。

我們容易將問題歸咎於老闆或上司放任不管，但這也不是解決之道。透過本書，我希望能讓大家不再沉溺於指責怪罪他人的受害者情緒中，而是去思考管理階層的人為什麼會這麼做，他們可能一直採取錯誤的管理方式而不自知，或是當初也是這樣被這樣對待一路走上來，還有些是本身就缺乏溝通協調能力。藉由理解老闆或上司行事風格背後的考量因素，學會換位思考，更能幫助自己獲得信任與青睞，他們也會在你遇到衝突時出手相救。

過去總是要想盡辦法避不見面，刻意錯開上班時刻，或是怕在電梯裡遇到對方而寧願爬樓梯，明明不是你做錯事，卻表現出如此畏畏縮縮的心虛模樣，讀完本書後就不必再過這種日子了。希望大家能從中學到一些與職場惡人打交道的技巧，也能讓你在面對衝突時更有底氣。如果能事先預測對方的行為並擬定策略，問題就會變得好解決很多，也比較不會感到焦慮無助。

（本文摘自泰莎．韋斯特著《累死你的不是工作，是有毒同事：不當炮灰不通靈，拒絕忍者過勞、遠離辦公室戲精的職場求生術》，高寶出版提供）

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